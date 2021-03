Lakutehdas lähtee mukaan alkoholibisnekseen – ginin ja lakritsin yhdistelmällä tähdätään ulkomaille

Kouvolan Lakritsi ja ilomantsilainen ginivalmistaja Arctic Blue Beverages ovat aloittaneet yhteistyön.

Yhtiöiden suunnitelmissa on tuoda erityisesti ulkomaisille alkoholimarkkinoille uusia juomia yhdistämällä lakritsi ja gini.

– Me yritämme löytää tuotteita, joihin lakritsi sopisi hyvin. Riippumatta yhtään siitä, mitä se on, lakutehtailija Timo Nisula kertoo.

Nisulan mukaan Kouvolan Lakritsi toimittaa juomia varten lakritsin ja Arctic Blue Beverages valmistaa juoman.

– Olemme rakentaneet tuotteet yhdessä. Tarkoitus on tuoda markkinoille useampiakin tuotteita.

Yritykset tähtäävät ulkomaan markkinoille, mutta aloittavat kuitenkin Suomesta. Arctic Blue Beveragesin tuotteista vastaava Toni Eurasto kertoo, että ensimmäiset yhteistyössä syntyneet tuotteet on määrä tuoda Suomen markkinoille tämän vuoden aikana. Tuotteita testataan parhaillaan.

– Kyllä meillä jonkinlaiset odotukset sille on, mutta en osaa tarkkaan sanoa minkälaisia määriä. Meillä on valmius valmistaa juomia lähes miljoona litraa vuodessa.

"Enemmän yhteistyötä"

Alkosta kerrotaan, että eri alkoholijuomien maustaminen on ollut jo pitkään kasvussa.

– Samoin ovat lisääntyneet myös tuoteryhmien perinteiset rajat ylittävät innovaatiot, kuten viinijuomat, väkevien tynnyreissä kypsytetyt viinit, tunnetuista karamellimauista johdetut liköörit, giniin lisättävät erilaiset maut tai gin-pohjaiset juomasekoitukset, Alkon tuoteryhmäpäällikkö Marjo Pelkonen kertoo.

Markkinoilla on pitkään ollut useita salmiakinmakuisia alkoholijuomia ja juomia, joita on maustettu lakritsilla.

– Löytyy hirveästi salmiakkijuomia, mutta puhtaasti lakritsipohjaisia ei löydy, Arctic Blue Beveragesin tuotteista vastaava Toni Eurasto sanoo.

Lakutehtailija Timo Nisulan mielestä Suomessa pitäisi tehdä paljon nykyistä enemmän yritysten välistä yhteistyötä sekä yrittää löytää tuotteita, joilla voisi olla bisnesarvoa maailmalla.

– On jotenkin hullua, että tavallaan olemme vieneet Finlandia-vodkaa maailmalle. Maailmalla on miljoona vodkaa. Mutta lakritsivodkaa ei joko ole yhtään tai niitä on viisi.

Kanavat auki maailmalle

Artic Blue Beveragesin tuotteista vastaava Toni Eurasto sanoo, että uusien juomien viennissä ulkomaille pystytään hyödyntämään molempien yhtiöiden kanavia.

Artic Blue Beveragesin kaupasta suurin osa käydään Euraston mukaan Aasiassa ja varsinkin Japanissa. Kouvolan Lakritsin tuotteita viedään puolestaan muun muassa Norjaan, Tanskaan, Kanadaan, Saksaan ja Italiaan.

Suoria työllisyysvaikutuksia yhteistyöllä ei ole. Artic Blue Beveragesin mukaan yhtiö kuitenkin rekrytoi koko ajan uusia ihmisiä tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Tällä hetkellä yhtiö työllistää vajaat 20 henkilöä Suomessa ja Aasiassa kahdeksan henkilöä. Lisäksi yhtiö työllistää muutamia henkilöjä Euroopassa.

Kouvolan Lakritsi työllistää noin 26 henkilöä.

