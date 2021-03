Puolalaiset osoittavat jälleen mieltä tiukkaa aborttilakia vastaan – katso marssi suorana klo 17 alkaen

Puolassa osoitetaan mieltä tiukkoja aborttilakeja vastaan. Katso kello 17 Suomen aikaa alkavaa aborttilain kiristystä vastustavaa marssia.

Tiukennukset aborttioikeuteen astuivat voimaan tammikuun lopulla. Tuolloin sadattuhannet puolalaiset kerääntyivät kaduille osoittamaan mieltä.

Uusi linjaus tarkoitti sitä, että raskaudenkeskeytykset ovat liki mahdottomia Puolassa joitain poikkeuksia huomioon ottamatta. Abortti sallitaan, mikäli raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena tai jos äidin henki tai terveys ovat vaarassa.

Jo ennen lain kiristystä Puolassa oli todella vaikea saada lupaa raskaudenkeskeytykseen. Lainsäädäntö oli EU:n toiseksi tiukin.

Aborttilain vastustajien mukaan tiukennusten jälkeen osa naisista on esimerkiksi joutunut synnyttämään lapsen, jolla on kehityshäiriöitä tai se ei elä kehityshäiriön vuoksi pitkään syntymän jälkeen, kirjoittaa Financial Times.

Puolan konservatiivinen valtapuolue Laki ja oikeus tuki aborttioikeuden rajaamista.

