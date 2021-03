Koronan karanteenimääräyksiä rikotaan harvoin, mutta yhä useammin – poliisi törmää rikkojiin sattumalta: "Välinpitämätöntä käyttäytymistä"

Tänä vuonna koronakaranteeniin on määrätty jo liki 80 000 ihmistä. Suurin osa noudattaa määräyksiä hyvin. Arkistokuva.

Poliisi törmää aiempaa useammin ihmisiin, jotka rikkovat koronan karanteenimääräyksiä.

Rikosylikomisario Kaarle Lönnroth Lounais-Suomen poliisilaitokselta sanoo, että koronakaranteeniin määrättyjä ihmisiä tavataan sattumalta erilaisten hälytystehtävien yhteydessä.

– Täysin välinpitämätöntä käyttäytymistä on ollut, tietoisesti ovat karanteenimääräyksestä huolimatta menneet ihmisten ilmoille.

Lounais-Suomen poliisi törmäsi koronakaranteenin rikkojiin viime vuonna kolme kertaa. Tänä vuonna heitä on ollut jo kaksitoista.

– Tapauksista kahdeksan on ollut Satakunnan puolella ja neljä Varsinais-Suomessa, Lönnroth kertoo.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Janne Koskela sanoo, että tapaukset ovat lisääntyneet, mutta mistään isommasta kasvusta ei ole kyse.

– Kokonaisuutena puhutaan vähäisistä lukumääristä vielä.

Kontakteja pitää välttää

Lounais-Suomen poliisi on saanut muutamia ilmiantosoittoja karanteenin rikkojista, mutta useimmiten heihin on törmätty sattumalta. Tyypillinen tilanne on ollut hälytystehtävä häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Poliisin selvittäessä asiaa on huomattu, että kyseinen henkilö onkin koronakaranteenissa ja aivan väärässä paikassa eli muualla kuin kotonaan.

– Karanteenissa ihmisellä ei saa olla ylimääräisiä kontakteja. Jos näitä on ollut, asiaa käsitellään terveydensuojelurikkomuksena, Lönnroth selittää.

Myös tilastot tukevat Lounais-Suomen poliisin havaintoja siitä, että karanteenimääräyksiä rikotaan aiempaa enemmän.

Poliisihallituksen tilaston mukaan karanteeninrikkojia on tänä vuonna ollut jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna.

Tilastot kuitenkin laahaavat jäljessä. Todellisuudessa tänä vuonna karanteeninrikkojia on ollut jo viime vuotta enemmän, sillä esimerkiksi Lounais-Suomen 12 tapausta puuttuu Poliisihallituksen tilastoista kokonaan.

Päiväsakoilla selviää

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, että karanteenimääräysten rikkominen käsitellään pääasiassa sakkorangaistuksena, koska kyse on vähäisestä rikoksesta.

– Terveydensuojelurikkomus on moitittavuudesta sieltä alhaisimmasta päästä. Enimmillään voi saada kolme kuukautta vankeutta.

Arvelinin mukaan vankeusrangaistus voisi tulla kyseeseen vain, jos toistuvasti rikkoo karanteenimääräyksiä. Toistaiseksi tiedossa ei ole yhtään tällaista tapausta.

– Meillä on tiedossa, että kahdeksassa tapauksessa on päädytty sakkomenettelyyn. Yksikään ei ole edennyt tuomioistuimen käsittelyyn.

Monet tapaukset ovat kuitenkin vielä niin tuoreita, että niiden tutkintaa ei ole päätetty. Tyypillisesti rangaistuksena on annettu 6–10 päiväsakkoa.

– Meillä nämä on ratkaistu sakkovaatimuksella, seurauksena on ollut kuusi päiväsakkoa, Janne Koskela Oulun poliisista kertoo.

Suurin osa noudattaa määräyksiä

Koska poliisi törmää hälytystehtäviensä yhteydessä satunnaisesti koronakaranteenin rikkojiin, heitä lienee todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin 40, joka on tämän hetkisen tilaston lukumäärä..

– Luulen, että määrä on isompi, mutta ei kuitenkaan huomattavasti isompi, sanoo Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Peltoniemen mukaan ihmiset pääsääntöisesti noudattavat koronakaranteenia hyvin. Muutama kymmenen karanteeninrikkojaa onkin häviävän pieni määrä kaikista karanteeniin määrätyistä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoinnin mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2020 Suomessa asetettiin 81 343 ihmistä koronakaranteeniin. Tänä vuonna määrä on ollut jo 77 611.

Jutta Peltoniemi sanoo, että ihmisiltä tulee jonkin verran nimettömiä ilmiantoja karanteenin rikkojista. Usein kyse on väärinymmärryksestä, kun nähdään joku karanteeniin asetettu ulkona.

– Karanteenin aikana voi tietyin rajoituksin käydä ulkona. Voi viedä roskat tai ulkoiluttaa koiraa, mutta ei saa mennä kenenkään lähelle eikä sisätiloihin.

Tartunnanjäljittäjistä voi tulla pulaa

Karanteeniin asetettuja valvoo Turussa 30 tartunnanjäljittäjää. He tekevät kontrollisoittoja karanteeniin määrätyille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo, että karanteeniin asetetaan koko ajan yhä enemmän ihmisiä.

– Tällä hetkellä meidän sairaanhoitopiirissämme yli 1 000 henkilöä viikossa.

Rintala pelkääkin, että kun tauti etenee ja ihmisiä asetetaan entistä enemmän karanteeniin, ongelmia voi syntyä.

– Voi tulla pulaa henkilökunnasta. Karanteenin valvonta voi horjua siellä, missä karanteeniin määrätään paljon henkilöitä.

Esa Rintalan mukaan karanteenimääräyksiä noudatetaan varsin hyvin, mutta ongelmia on ollut vieraskielisen väestön kohdalla.

– Osa ihmisistä ei välttämättä ymmärrä tai halua ymmärtää, mitä karanteeni tarkoittaa. Se voi riippua siitä, mistä maasta tulee, että minkälainen se asenne siellä on esivaltaan ja lakeihin.

Sairaanhoitopiirissä on haluttu ymmärtää ihmisiä mahdollisimman pitkälle.

– Meillä on ohjeistus annettu kuntiin, että yritetään neuvotella ja puhumalla selvittää asiat. Jos sekään ei auta ja ihminen huinii kaupungilla, voidaan pyytää virka-apua poliisilta.

Kantasuomalaisia suurin osa

Poliisihallituksen tilastojen mukaan valtaosa karanteenimääräysten rikkojista on kantasuomalaisia. Ulkomaalaisten osuus koko maassa on ollut noin neljännes.

Määrä kuitenkin vaihtelee suuresti poliisipiireittäin. Esimerkiksi tänä vuonna Oulussa ilmitulleet karanteenimääräysten rikkomukset ovat kaikki ulkomaalaisten aiheuttamia.

Merkille pantavaa on myös se, että miehet noudattavat karanteenimääräyksiä huomattavasti huonommin kuin naiset. Naisten osuus on alle viidennes.

Keskustele uutisesta Yle Tunnuksella. Kommentointimahdollisuus sulkeutuu 11.3. kello 23.

