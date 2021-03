Herätys: Liikkumisrajoitus pakottaisi kulkemaan yksin, rokotusmatkoista ei saa korvausta, työhyvinvointi jakaa kansaa

STT: Liikkumisrajoitukset sallisivat ulkoilun vain yksin tai perheen kesken

Koronakävelyt kaverien kanssa loppuisivat, jos koronaepidemian pahimmille alueille määrätään liikkumisrajoituksia. STT:n tietojen mukaan rajoitusten aikana saisi ulkoilla vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa. Ulkoiluun ei tulisi aikarajoja.

Valtioneuvoston kanslian luonnostelema liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä kolmeksi viikoksi kerrallaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Rajoitus olisi voimassa ympäri vuorokauden. Kotoa saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan.

Iso osa ikäihmisistä jää rokotusmatkakorvausten ulkopuolelle

81-vuotias Veikko Paltto kävi Inarinjärven Suolisvuonolta Ivalossa rokotettavana. Matkaa oli 170 kilometriä suuntaansa. Vesa Toppari / Yle

Erakkona Inarinjärvellä asuva Veikko Paltto taittaa yhteensä 350 kilometrin matkan koronarokotukseen kelkalla ja mökkinaapurin auton kyydissä. Paltto ja muut ikäihmiset eivät saa rokotusmatkoista Kela-korvausta, koska lakimuutos on vasta käsittelyssä. Tilanne on hankala varsinkin syrjäseudulla asuville.

Työhyvinvointi hiipumassa koronan pitkittyessä

Samuli Kenttämiehelle etätyö oli tuttua ennen korona-aikaakin. Antti Lähteenmäki / Yle

Työelämää uhkaa jakaantuminen hyvinvoiviin etätyöläisiin ja pikkuhiljaa uupuviin läsnätyöläisiin. Etätyössäkin kaivataan silti lisää ohjausta sekä matalakynnyksistä tukea. Etenkin nuoret ovat koronan jatkuessa kertoneet uupumisen oireiden lisääntyneen.

Viro aprikoi tartuntojen kiihtymisen syitä ja harkitsee avun pyytämistä

Virossa on voimassa maskipakko kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä. Jan Erik Kooli

Vironkin koronarajoituksia on kiristetty: kaupat ovat elintärkeitä ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta kiinni, ja koulut on siirretty etäopetukseen. Tartuntojen esiintyvyys on suurinta koillisvirolaisessa Itä-Virun maakunnassa sekä Tallinnan Lasnamäen kaupunginosassa ja viereisessä Maardun kaupungissa. Kaupungin kunnanjohtaja arvelee, että tiheä asuminen, työpaikkaliikenne sekä vironvenäläisten uhkarohkea suhtautuminen koronaan lisäävät tartuntoja.

Pöllyävä lumi voi haitata ajoa

Yle

Aamulla ajokeli voi olla paikoin jopa erittäin huono, sillä lunta sataa, pöllyää ja tuiskuaa voimakkaan tuulen mukana.

Lumisateet liikkuvat hiljalleen kohti etelää. Länteen voi sataa 5–10 senttimetriä uutta lunta.

Aamulla itä- ja pohjoisosassa on kireää pakkasta, yleisesti on 20–30 astetta, paikoin jopa yli 30 astetta. Päiväksi pakkanen hellittää. Korkeapaine vaikuttaa suurimmassa osassa maata, ja sää pysyy aurinkoisena.

