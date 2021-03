Resepti 3 500 vuoden takaa: Näin Egyptissä muumioitiin kasvot

Papyruskääröstä paljastunut palsamoijien muistiohje on harvinaisuus. Pyhän ammatin salaisuuksia ei ollut tapana kirjoittaa muiden tietoon.

Lääkekasveihin ja iho-ongelmiin keskittyvästä kuuden metrin pituisesta papyruskääröstä paljastui odottamaton resepti, kun Kööpenhaminan yliopiston egyptologi Sofie Schiødt alkoi kääntää yli 3 500 vuoden takaista tekstiä väitöskirjaansa varten.

Puoliksi Kööpenhaminan yliopiston papyruskokoelmaan, puoliksi ranskalaiselle Louvren museolle kuuluvan papyruksen tekstin joukossa oli yllättäen muumion palsamoinnista kertova osuus. Siitä selviää ensi kertaa kirjallisesti, miten vainajat kasvot saatiin säilymään tuhansia vuosia.

– Teksti on eräänlainen muistilista. Se oli varmasti tarkoitettu muistuttelemaan mieleen yksityiskohtia muun muassa käärinliinoista. Jotkin yksinkertaisemmat asiat, kuten ruumiin kuivattaminen mineraalisuolalla, oli jätetty pois, Schiødt kertoo.

Muistuttelua varmaan tarvittiin, eihän palsamointi ollut mikään jokapäiväinen työ. Harvan varat riittivät kalliiseen prosessiin. Vain farao oli varma palsamoitava.

Muumioiksi päätyi sentään myös ylimystön jäseniä ja korkeita virkamiehiä ja satunnaisesti joku rahvaankin joukosta. Uskonnollisista syistä palsamoitiin myös eläimiä: paviaaneja, kissoja, lintuja ja krokotiilejä. Varhaisilla dynastioilla oli Sakkarassa erityinen hautausmaa pyhille härille.

Palsamointiin ei myöskään voinut ryhtyä kuka tahansa. Se oli pitkä ja juhlallinen toimitus, jonka harvat ja valitut suorittivat haudan lähelle rakennetussa palsamointipajassa.

Muumiointi keksittiin luultavasti vahingossa, kun ihmiset huomasivat, miten hyvin jotkut vainajat olivat säilyneet hiekkahaudoissaan Egyptin lähes sateettomassa ilmastossa. Varsinaisen muumioinnin on arvioitu alkaneen noin vuonna 2600 eaa., mutta joitakin vuosia sitten kansainvälinen tutkimus venytti alkuajan aina vuoteen 4500 eaa. Siinä tapauksessa muumiointia ehdittiin harjoittaa 6 000 vuotta.

Vaikka nyt löytynyt teksti on lyhyt, se on arvokasta tietoa menneisyydestä. Palsamoinnista on säilynyt hyvin niukasti mitään kirjallista. Tätä ennen oli tunnistettu vain kaksi tekstiä.

Egyptologit ovatkin päätelleet, että palsamoinnin tietotaito oli tapana siirtää uusille sukupolville suullisena perintönä.

Ennestään tunnetut tekstit ovat yli tuhat vuotta nuorempia kuin uusin löytö. Paleografit ovat tulleet hieroglyfien muodon perusteella siihen tulokseen, että rullan teksti kirjoitettiin noin vuonna 1450 eaa.

Nykykeinot antoivat tutkijalle pelivaraa

Sofie Schiødtin tutkimuspöydällä eivät olleet papyruksen kappaleet itse, vaan niistä otetut valokuvat. Kappaleet kuuluivat aikoinaan kahteen yksityiskokoelmaan, ennen kuin päätyivät Kööpenhaminan yliopiston ja Louvren museon omistukseen. Osa papyruksesta on kateissa.

Nykyisten digitaalisten keinojen ansiosta Schiødt pystyi siirtelemään sirpaleisen tekstin palasia virtuaalisesti ja sovittelemaan niitä yhteen. Työtä helpotti myös se, että digikeinoin oli mahdollista vahvistaa vuosituhansien haalistamaa tekstiä.

Kööpenhaminan yliopisto ja Louvre aikovat julkaista hallussaan olevat tekstit samanaikaisesti ensi vuonna. Muutama vuosi sitten ilmestyi alustava ranskannos Louvren puolikkaasta.

Taiteilija arvelee kasvojen palsamoinnin tapahtuneen näin. Ida Christensen / Kööpenhaminan yliopisto

Muumiointi aloitettiin poistamalla aivot ja sisäelimet. Egyptologit luulivat pitkään, että sydämeen ei kajottu. Sittemmin tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei sydäntäkään aina jätetty rintaonteloon.

Neljäntenä päivänä alkoi ruumiin kuivattaminen niin sisältä kuin ulkoa natronilla, suolajärven rantamilta saadulla mineraalisuolalla. Kun 70 päivän mittainen palsamointiaika oli puolivälissä, ruumista alettiin kietoa hajustettuun pellavakankaaseen. Sitä kului satoja metrejä.

Schiødtin kääntämän teksti ohje kasvojen käsittelystä on työn tästä vaiheesta.

– Ohjeessa on lista lähinnä kasvipohjaisista aromaattisista aineista, jotka keitettiin nesteeksi. Se levitettiin punaiselle pellavakankaalle, joka sitten aseteltiin vainajan kasvoille tuoksuvaksi, bakteereja torjuvaksi koteloksi, Schiødt kertoo.

Useiden samalta ajalta peräisin olevien muumioiden kasvoilta on löydetty pihkalla siveltyä punaista pellavakangasta. Sen eteen nähtiin vaivaa, sillä pellavaa ei ole helppo värjätä, toisin kuin esimerkiksi villaa. Avuksi otettiin kasvien tanniinit ja rautapitoinen okra.

Tulos oli vaivan väärti, sillä punainen oli muinaisille egyptiläisille hyvin vahva väri. Se symboloi yhtäältä elämää, toisaalta väkivaltaa ja tuhoa. Punainen kangas oli yksi monien rituaalimenojen uhrilahjoista.

Soturifaraon palsamointiohje?

Sofie Schiødtin tutkimasta papyruksesta selviää myös palsamoinnin tärkeä luku: neljä. Kasvot saivat uuden punaisen suojakankaan neljän päivän välein, ja samanlainen rytmi oli muissakin toimenpiteissä, niin kuivattamisessa kuin käärinliinojen kietomisessa.

Väliajoiksi keskeneräinen muumio peiteltiin hajustetuilla oljilla, jotta hyönteiset ja jyrsivät pysyisivät loitolla.

Kun käärö oli valmis, papit aloittivat viimeiset riitit. Niistä tärkein oli "suun aukaiseminen". Muumion suuta kosketettiin erityisellä instrumentilla, joka antoi hänelle kyvyn syödä ja puhua tuonpuoleisessa.

Farao Thutmosis III valtansa huipulla ja hänen muumioitu päänsä nyt, runsaat 3 500 vuotta myöhemmin. Wienin taidehistoriallinen museo & Grafton Elliot Smith / Kairon museo

Papyruskäärön ohjeita on vallan hyvin voitu toteuttaa Egyptin mahtavimpiin faraoihin kuuluneen hallitsijan muumioimisessa. Teksti kirjoitettiin juuri samoihin aikoihin, kun Egyptin valtakuntaa rajusti laajentanut soturifarao Thutmosis III kuoli.

Kun haudastaan uuteen piilopaikkaan siirretty Thutmosis III löytyi 1880-luvulla, haudanryöstäjät olivat tehneet muumiolle niin pahaa jälkeä, että farao tunnistettiin vain käärinliinojensa riekaleista. Silti kasvoja peitti edelleen palsamoijien levittämä pihka.

