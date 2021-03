Yhdysvallat myöntämässä väliaikaista suojelua jopa sadoille tuhansille venezuelalaisille – "Venezuela ei pysty suojelemaan omia kansalaisiaan"

Yhdysvallat on valmis myöntämään väliaikaista humanitaarista suojelua sadoille tuhansille maassa oleville venezuelalaisille.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon linjaus tarkoittaa, että jopa 300 000 venezuelalaista voi nyt hakea suojelun tarpeeseen perustuvaa oleskelulupaa.

Väliaikaisen suojelun tarve perustuu Venezuelan poliittisesti ja taloudellisesti kaoottiseen tilanteeseen. Oleskelulupa on voimassa 18 kuukautta eli syyskuuhun 2022 asti.

– Venezuelin elinolot kertovat maan kuohunnasta. Se ei pysty suojelemaan omia kansalaisiaan, kotimaan turvallisuuden ministeri Alejandro Mayorkas sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Venezuela on syvässä taloudellisessa kriisissä. Maan inflaatiotaso on maailman korkeimpia, ja sen talous on ollut lamassa seitsemän vuotta. Maassa on puutetta perustarvikkeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä.

– Henkestä puolesta pelänneet venezuelalaiset, jotka ovat joutuneet pakenemaan Yhdysvaltoihin, voivat nyt nukkua yönsä rauhallisemmin, Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaido totesi Caracasissa.

Yhdysvaltain republikaanit ovat arvostelleet Bidenin hallinnon maahanmuuttolinjauksia, jotka poikkeavat oleellisesti entisen presidentin Donald Trumpin linjauksista. Republikaanien mukaan ne johtavat laittomasti maahan saapuvien siirtolaisten määrän hallitsemattomaan kasvuun.

Demokraatit korostavat, että venezuelalaisten väliaikainen suojelua koskee vain niitä, jotka ovat jo maassa. Väliaikaista suojelua hakevien pitää todistaa, että he olivat maassa eilen maanantaina tai sitä ennen.

YK:n mukaan yhteensä noin 5,4 miljoonaa venezuelalaista on paennut kotimaansa taloudellista ja poliittista ahdinkoa vuoden 2015 jälkeen. Noin kolmasosa heistä on naapurimaassa Kolumbiassa.

Lähteet: STT, AFP