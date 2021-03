CNN: Bidenien koirat passitettiin takaisin Delawareen – Majorin kerrotaan käyttäytyneen aggressiivisesti Valkoisessa talossa

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin lemmikkikoirat ovat joutuneet muuttamaan takaisin perheen kotiin Delawaren Wilmingtoniin. Asiasta kertovat uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) lähteet.

Bidenilla ja hänen puolisollaan Jill Bidenilla on kaksi saksanpaimenkoiraa.

CNN:n lähteiden mukaan Bidenien koirat passitettiin takaisin kotiin viime viikolla Major-koiran aggressiivisen käytöksen vuoksi. Lähteet kertoivat "puremistapauksesta", jossa olisi ollut osallisena Valkoisen talon turvallisuushenkilöstöön kuuluva ihminen.

CNN ei ole saanut Valkoiselta talolta kommenttia asiaan.

Bidenit saivat Major-koiran Delawaressa toimivalta eläinsuojeluyhdistykseltä syksyllä 2018. Nyt kolmevuotias Major on Bidenien koirista nuorempi. CNN:n lähteiden mukaan se on käyttäytynyt Valkoisessa talossa hermostuneesti jo ennen puremistapausta. Se on muun muassa hyppinyt, haukkunut ja "hyökkäillyt" ihmisiä kohti, uutiskanava kertoo.

Presidenttiparin vanhempi koira Champ on noin 13-vuotias.

Jill Biden puhui koirien kotiutumisesta NBC-kanavan Kelly Clarkson Show'ssa viime kuussa.

– Olen kehittänyt koirien sopeutumisesta pakkomielteen, koska meillä on vanha koira ja hyvin nuori koira. Koirien pitää oppia olemaan hississä, mihin ne eivät ole tottuneet, Jill Biden sanoi tuolloin CNN:n mukaan.

– Lisäksi ne joutuvat ulos pihalle, jossa iso määrä ihmisiä tuijottaa niitä. Yritän vain saada kaikki sopeutumaan ja rauhoittumaan,

Presidenttien lemmikit ovat olleet seurattuja eläimiä, ja myös Bidenien koirien saapumisesta Valkoiseen taloon on kerrottu laajasti. Koirat muuttivat presidentin virka-asuntoon vajaa viikko Bidenin virkaanastujaisten jälkeen.

Bidenin edeltäjällä Donald Trumpilla ei ollut Valkoisessa talossa lemmikkieläimiä.