Jemenin hätä jää pahoin koronan varjoon – 4 kysymystä ja vastausta maailman pahimmasta humanitaarisesta kriisistä

Arabian niemimaan kärjessä Jemenin hallituksen ja huthikapinallisten sota on jatkunut kuusi vuotta, ja YK on luonnehtinut Jemeniä maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Siitä huolimatta Jemenin saama taloudellinen tuki on nyt pienenemässä. Miksi näin on, ja miten koronapandemia on vaikuttanut Jemenin tilanteeseen? Kokosimme vastauksia kysymyksiin Jemenin tilanteesta.

1. Mistä Jemenin avustusvarojen väheneminen johtuu?

Koronapandemia rasittaa nyt myös vauraampien maiden taloutta. Silti esimerkiksi Britannian konservatiivihallituksen päätös leikata avustusrahoja noin 4,6 miljardilla eurolla vuodessa kurjistaa jo valmiiksi haavoittuvimmassa asemassa olevien maiden tilannetta. Jemen kuuluu näihin maihin.

The Independent-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Jemenin tukea vähennetään lähes 230 miljoonasta eurosta 101 miljoonaan euroon vuodessa.

YK:n Jemen-varainkeruukampanja jäi alkuvuodesta alle puoleen tavoitteestaan.

Jemenin vajaasta 30 miljoonasta asukkaasta yli puolella ei ole ruokaa pöytään. Jemeniläinen viljelijä pellollaan maaliskuussa 2021. Yahya Arhab / EPA-EFE

2. Millainen Jemenin elintarviketilanne on?

YK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) perheet jakavat enää "kulhollisen riisiä, kupin teetä ja palasen leipää". Kokonaisissa yhteisöissä on jouduttu elintarvikkeiden säännöstelyyn. Viiden annoksen sijasta yritetään tulla toimeen neljällä.

Joulukuussa maailmanjärjestö arvioi, että aliravitsemuksesta kärsii noin kaksi miljoonaa lasta.

Kun elintarvikeapuun myönnetyn rahan määrä puolitetaan, puolittuvat myös ruoka-annokset. Jemenin 15 suurimmassa kaupungissa on myös pulaa puhtaasta vedestä. Taistelut ja ilmaiskut vaikeuttavat erityisesti keskusten tilannetta.

Jemenissä toimii useita aseellisia ryhmiä. Terroriverkosto al-Qaida on viime aikoina joutunut vetäytymään joiltakin alueilta. Rajalinjat ovat kartassa vain viitteellisiä. Harri Vähäkangas / Yle

3. Miten koronavirus vaikuttaa pakolaisten asemaan?

Vajaan 30 miljoonan asukkaan Jemenissä on raportoitu vajaat 2 500 koronatartuntaa ja yli 600 kuolemaa. Todellista tilannetta on kuitenkin vaikea arvioida terveydenhuollon romahtamisen vuoksi.

Yli neljä miljoonaa jemeniläistä on paennut levottomuuksia kotimaansa rajojen sisällä. Vuonna 2020 kotinsa jättäneitä sisäisiä pakolaisia oli 172 000. Leirien olot ovat avustusleikkausten takia muuta maata kaoottisemmat. Koronaan sairastuneille ei ole väliaikaisissa oloissa hoitoa.

Jemen kantaa vastuuta lisäksi 135 000:n Somaliasta ja Etiopiasta tulleen pakolaisen asemasta. Jemenissä on maailman toiseksi suurin somalisiirtolaisten yhteisö. Myös Somalian apu on supistumassa Britannian suunnitelmissa.

4. Miten Yhdysvaltain uusi hallinto vaikuttaa Jemenin tilanteeseen?

Yhdysvallat jatkaa myös presidentti Joe Bidenin kaudella liittolaisensa Saudi-Arabian tukemista. Se on tuominnut Iranin tukemien huthikapinallisten iskut saudien öljynjalostamoja vastaan.

Viimeisin isku Aramco-yhtiön laitokselle tehtiin maanantaina. Yhdysvaltain mukaan neuvotteluihin rauhasta voidaan edetä vasta, kun kapinalliset osoittavat siihen halukkuutta.

Saudi-Arabia on tehnyt ilmaiskuja shiiamuslimeihin kuuluvien huthiryhmien asemiin. Drooni-iskuja on tehty myös pääkaupungissa Sanaassa, joka on pääosin kapinallisten hallussa.

Presidentti Biden on listannut Jemenin konfliktin lopettamisen ulkopolitiikassaan ensisijaisten tavoitteiden joukkoon Lähi-idässä.

Biden on nimittänyt rauhanvälitystehtäviin erityislähettilään Tim Lenderkingin.

Yhdysvallat on poistanut huthiryhmittymät terroristiryhmien listalta avustusjärjestöjen valitettua työnsä vaarantumisesta sodan keskellä.

