Suora lähetys kello 11.45: Vakava liikenneonnettomuus Tampereentiellä Hollolassa – useita loukkaantunut, osallisena kuusi ajoneuvoa

Onnettomuus sulki VT12:n liikenteen. Toimittajana paikalla on Mika Moksu.

Hollolassa Tampereentiellä Sairakkalassa tapahtui vakava liikenneonnettomuus tiistaina aamupäivällä. Kolarissa oli osallisena kuusi autoa: täysperävaunurekka, bussi, kaksi puolustusvoimien autoa ja kaksi henkilöautoa.

Hämeen poliisin mukaan seitsemän henkilöä loukkaantui, eikä kukaan kuollut. Linja-autossa oli onnettomuuden tapahtuessa vain kuljettaja. Paikalla oli useita pelastuslaitoksen ja poliisin yksiköitä.

Onnettomuuspaikalla oleva Ylen toimittaja Mika Moksu kertoi hieman kello 11:n jälkeen, että pelastustoimet ovat jo ohi.

Pelastuslaitoksen maastokuorma-autot ajautuivat onnetomuudessa pellolle, mutta olivat pyörillään.

Poliisin mukaan onnettomuus sai alkunsa, kun bussi lähti pysäkiltä liikkeelle ja toinen ajoneuvo törmäsi siihen. Poliisi ei vielä kommentoi tarkemmin, missä järjestyksessä autot kolaroivat.

Valtatie 12 oli kokonaan poikki liikenteeltä ja poliisi käännytti autoja takaisin Lahteen päin Kukonkoivun ST1:n kohdalla. Toinen kaista avattiin uudelleen hieman kello 11:n jälkeen.

Valtatie 12 oli kokonaan poikki liikenteeltä. Leena Luotio / Yle

Ajokeli on huono, ja pyrytys on sakeaa. Ilmatieteen laitos on antanut Päijät-Hämeeseen varoituksen huonosta ajokelistä. (siirryt toiseen palveluun)

#hämeenpoliisi #tilannekeskus Valtatie 12 Hollola liikenneonnettomuus, kolarissa kuusi ajoneuvoa, täysperävaunurekka, bussi, kaksi puolustusvoimien autoa ja kaksi henkilöautoa. Liikenne seisoo jo Kukonkoivun kohdalla valtatiellä .Poliisi tiedottaa hetken päästä lisää. — Hämeen poliisilaitos (@Hameenpoliisi) 9. maaliskuuta 2021

