Katso suorana klo 15.30: Milloin oireettomia altistuneita aletaan testata, onko harrastuksissa villin lännen meno? Yle seuraa Pirkanmaan koronainfoa

Pirkanmaalla alkoi maanantaina kolmen viikon sulkutila, joka siirsi toisen asteen ja yläkoulut etäopiskeluun.

Torstaina astuu voimaan alueviraston antama kuuden hengen kokoontumisrajoitus. Tämä vaikuttaa esimerkiksi yrityksien toimintaan ja harrastuksiin.

Uudet ohjeet ovat herättäneet epätietoisuutta esimerkiksi siitä, milloin aikuiset saavat harrastaa ulkona ja voivatko yli 12-vuotiaat liikkua pienissä ryhmissä sisällä tai ulkona. Lukijoiden havaintojen mukaan eri urheiluseuroissa on ollut erilaisia käytäntöjä.

Lisätietoja odotetaan myös rokotusaikatauluista ja oireettomien testauksesta. Sairaanhoitopiirissä aletaan testata myös koronalle altistuneita, mutta oireettomia ihmisiä. Esimakua tästä saatiin Tampereen areenan työmaan massatestauksista.

Massatestauksessa viime viikolla testattiin 435 henkilöä. Yhteensä työmaalla on todettu 22 tartuntaa helmikuun alusta lähtien. Karanteenissa on vajaat 70 henkilöä, joista osan karanteeni on jo päättynyt.

Pandemiaryhmä kertoo tuoreet suositukset tiistaina. Mediainfo alkaa kello 15.30 ja Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Petra Ketonen seuraavat sitä suorana. Tilannetta esittelevät johtajaylilääkäri Juhani Sand ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Lue lisää:

Yhteensä 22 tartuntaa, 70 karanteenissa: Tampereen areenan työmaan massatestaukset ohi

Pirkanmaalla siirrytään etäopetukseen yläkouluissa ja toisella asteella – Yle seurasi suorana

Kysy, mitä haluat tietää koronasta, rajoituksista ja kolmen viikon sulusta Pirkanmaalla

Pirkanmaalle kuuden hengen kokoontumisrajoitus