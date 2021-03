Ravintolayrittäjät kertovat, miten ne ratkaisevat kolmen viikon säpin: "Tämä aika on lähentänyt ravintola-alaa paljon"

Kotkan keskustassa sijaitsevan ravintola Moliendo Cafen sali on tyhjä. Ovi kuitenkin käy, kun ihmisiä saapuu hakemaan ravintolasta noutoruokaa.

– Tämä alkaa mennä jo rutiinilla. Olemme kuitenkin myyneet ruokaa ulos koko ajan. Ainoa on, että määristä on vaikea sanoa, yrittäjä Marni Paananen sanoo.

Ravintolat ovat sulkeutuneet tänään tiistaina kolmeksi viikoksi suuressa osassa Suomea koronaepidemian hillitsemiseksi.

Päätös koskee kaikkia muita alueita paitsi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakuntia, joissa koronatilanne on muuta maata parempi.

Asetuksen takana on väliaikainen lainmuutos, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti eilen maanantaina.

Kotkalaiselta Moliendo Cafen yrittäjältä Marni Paanaselta ei löydy ymmärrystä päätökselle sulkea ravintolat. Kirsi Lönnblad / Yle

Ravintolat koko Suomessa saavat kuitenkin jatkaa ulosmyyntiä.

Kotkalaisessa Moliendo Cafessa on seurattu ketkä ruokaa yleensä noutavat ja muokattu ruokalistaa sen mukaan. Lisäksi hävikkiruuan suhteen auttaa ResQ-palvelu, jonka kautta tehtävien tilausten määrä on yrittäjä Marni Paanasen mukaan noussut.

– Asiakkaat ovat ottaneet tämän hyvin vastaan. Moni kysyi jo ennen kuin sulku alkoi, että oletteko auki ja saadaanko hakea ruokaa, Moliendo Cafen yrittäjä Marni Paananen kertoo.

Ravintolasulku koskee myös kiihtymisvaiheessa olevaa Kymenlaaksoa, vaikka tartunnat ovat olleet viime päivinä ja viikkoina alueella varsin maltilliset. Lounasaika on parhaimmillaan Kotkan keskustassa sijaitsevassa Moliendo Cafessa, josta ruoka-annoksia voi noutaa, mutta ei jäädä paikan päälle syömään.

Ilmaisruokaa sitä tarvitseville

Seinäjoella kauppakeskus Ideapark jakaa kolmen viikon ajan tiistaisin ja torstaisin ilmaista ruokaa vähävaraisille.

Jokaisella jakelukerralla tarjolla on 250 ateriaa.

– Ihan mahtava idea, totesi ruoka-annosta hakemaan tullut opiskelija Julia Ala-Harja.

Ala-Harja kertoo, että ilmainen ruoka tulee todellakin tarpeeseen. Lisäksi se tuo kaivattua vaihtelua etäopiskelijan kotikokkauksiin.

Ensimmäisenä jakelupäivänä ruokavaunu oli parkkeerattu Seinäjoen keskustan tuntumaan Törnävän kirkon parkkipaikalle. Ruoan hakijoita oli jonoksi asti.

Kermaista kanapastaa ja jälkiruokana suklaapatukka. Ideaparkin ruoanjakelussa tarjotaan kolmen viikon aikana 1 500 ilmaisateriaa vähävaraisille. Sebastian Björklund / Yle

– Tämä on meidän tapamme välittää, osallistua ja auttaa, sanoo Seinäjoen Ideaparkin toimitusjohtaja Petri Häli.

Häli kertoo, että ruoanjakelua on ideoitu yhdessä Ideaparkin vuokralaisista koostuvan kauppiastoimikunnan kanssa.

– Jakelua varten valmistetaan kotiruokatyyppisiä annoksia. Ylijäämäruoasta ei ole kysymys, vaan ruoka tehdään samana päivänä ja yhdessä keittiössä kerrallaan.

Petri Häli toivoo, että ruokaa tullaan hakemaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

– Emme ole halunneet tehdä tästä markkinointitempausta. Jakelusta on tiedotettu sellaisia kanavia pitkin, että tieto tavoittaisi mahdollisimman hyvin ruoka-avun tarvitsijat.

Ravintolat jakavat Seinäjoella 250 ateriaa päivässä vähävaraisille. Citymarket Ideaparkin K-ruokakauppias Matti Suominen kiittelee kauppakeskuksen panosta ja ravintoloitsijoiden osaamista. Tempaus on saatu aikaiseksi hyvässä yhteishengessä. Suomisen mukaan parasta on hyvän tekeminen yhdessä.

Ensimmäisenä jakelupäivänä kaikki annokset menivät tunnissa. Mitoitus osui kohdalleen, sillä kukaan ei jäänyt ilman ruokaa.

Teemu Vola osui paikalle sattumalta.

– Ajoin tästä ohi ja huomasin, että on ruokaa tarjolla. Aika lailla tulee tarpeeseen.

Apua tarvitsevat yritykset ja vähäosaiset

Seinäjoen tavoin myös Tampereella päätettiin valmistaa ja jakaa ruokaa hyväntekeväisyyden merkeissä.

Tiistaina ja keskiviikkona jaetaan ilmaiseksi 500 ruoka-annosta niitä eniten tarvitseville.

– Työntekijämme ovat töissä vielä keskiviikkoon asti, joten mietin että meidänkin pitäisi tehdä hyväntekeväisyyttä. Tähän on valjastettu mukaan yhteistyökumppaneita, kuten seurakuntia ja Hope ry, Ravintola Periscopen ravintoloitsija Arto Rastas kertoo.

Annosten lisäksi Tampereella jaettavat avustuskassit sisältävät muun muassa juotavaa, pähkinöitä, käsidesiä ja hengityssuojaimia. Kirsi Matson-Mäkelä/Yle

Periscope ei myy maaliskuun sulun aikana edes take away -annoksia, vaan ravintola on kokonaan kiinni.

Ruokakasseja kävi Periscopesta hakemassa Tampereen seurakuntayhtymän elintarvikeavun koordinaattori Marja Palkonen. Ruoat pääsevät näin edelleen jaettavaksi tarvitseville seurakuntayhtymän Ruokapankin kautta.

– Ajattelen tämän tempauksen yhteisvastuuna niiden ihmisten puolesta, joille jokapäiväinen leipä ei ole tällä hetkellä mahdollinen.

Tiistaina Palkonen vei ravintoloiden ruokaa Suomen punaisen ristin Tampereen ruokakassien jakopisteeseen. Keskiviikon erä liikkuu Teiskon suuntaan kotikuljetuksen asiakkaille, joista suurin osa on vanhuksia.

Koronapandemian myötä ruoka-avun tarve on Palkosen mukaan kasvanut 25–30 prosenttia.

– Nyt sulkujen myötä parin viikon sisällä tulee näkymään lisääntynyt tarve, joka tarkoittaa noin kymmentä prosenttia lisää hakijoita. Pakkaamme joka kuukausi 9 000–10 000 avustuspakkausta.

Vaikea aika lähentää yrittäjiä

Ruokien raaka-aineet ja muu jaettavien kassien sisältö saatiin lahjoituksena tempausta tukeneilta toimijoilta.

Kiinnostuneita yhteistyökumppaneita oli niin paljon, että aivan kaikkia tarjottuja lahjoituksia ei Ravintola Periscopen ravintoloitsija Arto Rastaan mukaan voitu ottaa vastaan.

Ravintola Periscopen keittiömestari Samuli Mäkinen luomassa ruoka-avuksi päätyviä annoksia valmiiksi. Valmistumassa on kanadumblingia marinoidulla punakaalilla ja teriyakikastikkeella. Kirsi Matson-Mäkelä/Yle

– Tämä aika on lähentänyt ravintola-alaa paljon. Yrittäjät ovat ystävällisiä toisilleen ja tekevät yhteistyötä keskenään. Hädän hetki on sellainen, jossa suhteet syntyvät.

Tampereen tempaukseen toi ruokaa myös 4 vuodenaikaa -lounasbistron ravintoloitsija Juho Rajamäki. Tulevat kolme viikkoa ravintolan henkilökunta on lomautettuna ja 4 vuodenaikaa tarjoaa vain take away -annoksia.

– Innostuin ajatuksesta antaa ravintolatason ruokaa ihmisille, joilla ei ole normaalisti varaa lähteä ravintolaan.

Aterioiden jakamista ei ole kuitenkaan nähty julkisessa keskustelussa ainoastaan hyvää tekevänä eleenä.

– Jotkut ovat olleet närkästyneitä siitä, että nyt jaetaan ruokaa ilmaiseksi, kun toiset ravintolat yrittävät selvitä. Siksi olen kohdistanut tämän niille ihmisille, jotka ovat avun tarpeessa eivätkä olisi normaalisti asiakkaitamme, Periscopen ravintoloitsija Arto Rastas selventää.

.

Neljän vuodenajan ravintoloitsija Juho Rajamäki toi sata annosta Periscopen ravintolayrittäjä Arto Rastaan liikkeelle panemaan ruokakassijakoon. Kirsi Matson-Mäkelä/Yle

Hallituksen suunnitelmiin kuuluu ravintola-alan yrittäjille kohdistettava taloudellinen tuki, mutta sen suuruudesta ei ole vielä tietoa.

4 vuodenaikaa -lounasbistron ravintoloitsija Juho Rajamäki peräänkuuluttaa ripeyttä tuen liikkeelle saamiseen.

– Jos niitä aletaan maksaa vasta kesä-heinäkuussa, tuki ei kohdistu tähän hetkeen, jolloin tarve on suurin. Jos tukea saadaan pian niin ravintoloilla on rahaa, kun paikkoja voi avata uudestaan ja henkilökunta voidaan ottaa silloin heti takaisin töihin.

Kotkalaisen Moliendo Cafen yrittäjä Marni Paananen puolestaan toivoo, että ravintolasulku todella kestää vain kolme viikkoa.

– Pelottaa, että kolmen viikon jälkeen siirtyminen normaaliin tai johonkin muuhun toimintamalliin on hidasta. Mikään ei käy yhdessä yössä. En usko siihen, että sulun loputtua jono olisi ulos asti.

Lue lisää:

Rukan ravintolayrittäjä olisi kaivanut ravintoloiden sulkemisiin alueellista harkintaa

Jos keilahallista löytyy ravintola, siellä ei saa enää keilata – yrittäjät ja harrastavat yllättyivät kiellosta: "Katastrofaalinen tilanne"

Sulkutila astui voimaan Päijät-Hämeessä: osa ravintoloista siirtyi noutoruoan myyntiin jo maanantaina

Vaasalaisravintolakin sulkee ovensa jo kolmannen kerran vuoden sisällä – kolmen viikon sulku koettelee, mutta ei nujerra

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Tänään liki 600 uutta tartuntaa, Levin työntekijöillä koronatartuntoja, Pariisin sairaaloissa koronapotilaita eniten sitten marraskuun