Hallitus valmistelee liikkumisrajoituksia Suomeen – Jenni Miley kertoo, millaista on elää Irlannissa, jossa liikkumista on rajoitettu viime keväästä lähtien

Moni suomalainen odottaa nyt jännittyneenä, millaisia liikkumisrajoituksia voi olla luvassa. Useissa muissa maissa liikkumisrajoituksia on kuitenkin käytetty jo pitkään.

STT:n tietojen mukaan Valtioneuvoston kanslian luonnostelema liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä kolmeksi viikoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, jossa tartuntaluvut ovat maan pahimmat.

Ylen saamien tietojen mukaan hallitus keskustelee asiasta keskiviikkona iltakoulussa.

Irlannissa ihmisten liikkumista on rajoitettu viime keväästä lähtien. Välillä rajoituksia on kiristetty ja höllennetty, mutta ne ovat edelleen voimassa, kertoo suomalainen Jenni Miley.

Tiukin liikkumisrajoitus oli kaksi kilometriä kotoa

Miley on asunut Irlannissa yli kaksikymmentä vuotta. Hän muutti sinne miehensä Michael Mileyn mukana. Nelihenkinen perhe asuu Ballinaclashin kylässä, joka sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Dublinista.

Toukokuussa 2020 perheenjäsenten elämä muuttui radikaalisti liikkumisrajoituksen myötä. He eivät saaneet lähteä kahta kilometriä pitemmälle omasta kodistaan ilman hyvää syytä. Sellaisiksi on katsottu esimerkiksi asiointi ruokakaupassa ja apteekissa.

Ballinaclashin pienessä kylässä on alle 500 asukasta. Lähin marketti on 20 kilometrin päässä.

Marketista ei voi enää ostaa muuta kuin ruokaa, pyjamia sekä alus- ja vauvanvaatteita. Vaate- ja kenkäosastot on suljettu, koska niitä ei pidetä välttämättöminä tarvikkeina.

Jenni ja Michael Miley ovat ajaneet vuorotellen kerran viikossa ruokaostoksille. Automatkalla poliisi on pysäyttänyt heidät monta kertaa ja kysynyt, miksi he ovat liikkeellä.

– Selitys on aina mennyt läpi, mutta tiedän monta ihmistä, joilta on kysytty hyvin tarkkaan matkan tarkoitusta. Jos joku on mennyt töihin toimistolle Dubliniin saakka, on pitänyt olla lupakirje mukana, Jenni Miley kertoo.

Etätyötä vuoden ajan

Miley työskentelee myyntipäällikkönä irlantilaisessa teknologiayhtiössä Dublinissa. Viimeisen vuoden ajan hän on tehnyt työtään etänä kotoa käsin.

Viime kesänä epidemia helpotti siinä määrin, että liikkumisrajoitusta laajennettiin viiden kilometrin säteelle kodista.

– Ulkona saattoi nähdä jopa kuusi ihmistä samaan aikaan.

Joulun alla maata avattiin, että ihmiset pystyivät tapaamaan toisiaan, mutta jo tapaninpäivänä palattiin viiden kilometrin liikkumisrajoitukseen.

– Tällä hetkellä saa mennä ulkoilemaan perheen tai muiden samassa taloudessa asuvien kanssa. Muista talouksista ihmisiä saa tavata ainoastaan yhden kerrallaan.

Sakko rapsahtaa, jos on liian kaukana kotoa

Miley voi nyt mennä kävelylle yhden kaverin tai sukulaisen kanssa kahden metrin turvaväliä noudattaen, jos tämä asuu enintään viiden kilometrin päässä. Suosituksena on myös kasvomaskin käyttäminen.

Maaseudulla kotikulmillaan Miley on saanut ulkoilla ilman poliisin pysäytyksiä, mutta isoissa kaupungeissa elämä ei ole yhtä mutkatonta.

– Monet tutut ja kaverit ovat kertoneet tarinoita, miten heidät on pysäytetty Dublinissa, kun he ovat käyneet pienellä kävelyllä.

Ukoillessaan Miley seuraa etäisyyttään kotoa 2kmfromhome.com-sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) avulla, ettei hän vahingossa liiku liian kauaksi kotoa.

– Jos poliisi saisi siitä kiinni, seurauksena voisi olla sadan euron sakko.

Irish Mirror -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan myös ilman maskia liikkumisesta julkisessa liikenteessä ja ruokakaupassa voi rapsahtaa 80 euron sakko.

Jopa 500 euron sakko voi seurata matkasta satamaan tai lentokentälle ilman hyvää syytä, kuten myös laittoman tapaamisen järjestämisestä.

Pääsääntöisesti kotiin ei saa kutsua vieraita.

– Yleisesti tuntuu, että ihmiset alkavat nyt tylsistymään tähän kotona olemiseen. Se on välillä raskasta.

Ikääntyneet ja nuoret kovilla

Irlannissa on nyt voimassa raskaimman eli viitostason (siirryt toiseen palveluun)koronarajoitukset.

Vaikeinta on Mileyn mielestä ikääntyneillä, jotka ovat eläneet kaikkein eristyneimmin. Hänen appiukkonsa asuu yksin, mutta kyläily ei onnistu. Ulkona sukulaiset voivat sentään jutella keskenään.

Myös nuorten hyvinvointi huolestuttaa Mileytä, sillä harrastukset ovat olleet tauolla pitkään.

– Teinit kärsivät aika paljon, kun ei ole sosiaalista kontaktia tällä hetkellä. Tai jos on, se on salassa.

Poliisit valvovat tiesuluillla ihmisten liikkumista.

– Varsinkin viikonloppuisin huomaa, että poliiseja on enemmän liikkeellä. He käyvät puistoissa ja julkisilla paikoilla valvomassa, että ihmiset eivät liiku ilman tarpeellista syytä.

Jenni Mileyn pojat Alex, 11, ja Dan, 8, siirtyivät etäopetukseen joulukuussa. Alakoulut avataan kaikille luokka-asteille ensi viikolla. Mileyn kotialbumi.

Rutiinit auttavat eristyksessä

Mileyn perheen henkireikä on ulkoilu lähiluonnossa. Sitä ei ainakaan vielä ole kielletty.

– Onneksi meillä on mahdollisuus lähteä kävelylle vuoristoon, joka on juuri viiden kilometrin päässä. Tuntuu siltä, että tässä pystyy vielä jotain tekemään.

Miley neuvoo säilyttämään tietyt rutiinit, joiden avulla hänen mielestään jaksaa paremmin, jos liikkumiskieltoja tulee myös Suomeen.

– Käyn joka päivä aamulla ja illalla kävelyllä, koska raitis ilma helpottaa. Yritän myös viestitellä kavereille tai soitella sukulaisille päivittäin. Kevät on tulossa, niin ehkä tästäkin vielä selvitään.

