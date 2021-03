"Näitä asioita ei voi harjoitella liikenteessä", sanoo opettaja – katso, kuinka tulevat raskaan liikenteen ammattilaiset harjoittelevat liukkaan kelin taitoja

Ammattiopisto Gradian logistiikka-alan opiskelijat harjoittelevat ennakoivaa ajoa Joutsan ajoharjoitteluradalla.

Yksi opiskelijoista on 18-vuotias Jokke Liukkonen. Ensimmäisessä harjoituksessa Liukkonen kiihdyttää ajoneuvonsa 50 kilometrin tuntivauhtiin, ja sitten on jarrutuksen vuoro. Jarrutusmatka tässä nopeudessa on noin 30–40 metriä.

– Tärkeintä on varmistaa, että perässä oleva kärry ei lähde heittelehtimään, ja että jarrutus on mahdollisimman tehokas.

Seuraavalla kierroksella nopeus nostetaan 55 kilometriin tunnissa, ja jarrutusmatka lähes kaksinkertaistuu.

– Kyllä tuntui jännittävämmältä, adrenaliini alkoi virrata. Jos tiellä olisi ollut esimerkiksi jalankulkijoita tai pyöräilijöitä, niin kyllä olisi saanut tekemällä tehdä että olisi saanut ne väistettyä.

Liukkonen arvioi, että auto painaa noin 50 tonnia.

Liukkaalla radalla tehtävien harjoitusten tavoitteena on oppia ennakoimaan erilaisia vaaratilanteita oikealla kalustolla ja aidoissa olosuhteissa.

Lehtori Tatu Ahosen mukaan on tärkeää, että opiskelijat pääsevät harjoittemaan ennakoivaa ajoa oikeilla ajoneuvoilla. Ammattikoulutuksessa hyödynnytetään myös simulaattoreita, mutta Ahosen mukaan ne eivät korvaa todellisia harjoitustilanteita.

– Opiskelijat ymmärtävät, kuinka pitkän matkan auto kulkee sen jälkeen, kun jalka koskee jarrupolkimeen. Sitä on vaikea hahmottaa, jos ei itse kokeile. Nämä ovat asioita, joita ei voi harjoitella liikenteessä.