Tampereen nyrkkeilyhalleista nousee vuosi toisensa perään huippuiskijöitä – Nuorten määrätietoisuus hämmästyttää valmentajaa: "Antakaa vähän armoa itsellenne!"

18-vuotias Suomen mestari Pihla Kaivo-oja iskee kovaa. Haaveissa on ponnistaa Nääshallista olympialaisiin asti. Mari Vesanummi / Yle

Nääshallin uumenissa Tampereen voimailuseuran nuoret naiset janoavat nyrkkeilymenestystä. Salin toisessa päädyssä on parhaillaan käynnissä poikkeusolojen kolmen naisen treenit.

Nuorten viisinkertainen Suomen mestari ja toissavuoden EM-pronssimitalisti Eveliina Taimi treenaa tosissaan. Siirtyminen aikuisten sarjaan sujui 18-vuotiaalta viime vuoden lopulla mallikkaasti. Taimi nappasi naisten 69-kiloisten sarjan Suomen mestaruuden.

– Lähimpänä tavoitteena on junnujen MM-kisat Puolassa huhtikuussa. Sitten katsotaan aikuisten tasoja. Pitkälle olisi tarkoitus mennä, MM-kisat ja olympialaiset ovat unelmana.

Eveliina Taimi varjonyrkkeilee Nääshallin kehässä. Mari Vesanummi / Yle

Junioreiden MM-kisat siirtyivät koronan vuoksi vuodella eteenpäin viime keväästä. Nyt jo aikuisten sarjaan siirtyneet 18-vuotiaat kisaavat kuin kisakalenterissa lukisi vielä 2020.

Toinen Nääshallin salista Puolaan ponnistavista iskijöistä on Pihla Kaivo-oja.

– Huippufiilikset. Kauhea jano olisi jo päästä kehään uudestaan, Kaivo-oja hehkuu.

Kaivo-oja aloitti nyrkkeilyn vasta viisi vuotta sitten. Hänellä on siitä huolimatta jo neljä Suomen mestaruutta juniorisarjoista. Siirtyminen aikuisten sarjaan toi loppuvuodesta myös Kaivo-ojalle ensimmäisen aikuisten mestaruuden 51-kiloisten naisten sarjassa.

– Pienestä asti olen ollut kilpailuhenkinen: mitään ei tehdä puoliteholla. Olen edennyt kunnianhimoisesti. Tavoitteet ovat korkealla ja halu on suuri.

Olympiahaaveita olympiamitalistin vanavedessä

Tampereella on vahva perinne nyrkkeilymenestyksestä. Mira Potkosen ja Elina Gustafssonin jalanjäljissä on nousemassa useampikin nyrkkeilijä kansainvälisiin kehiin. Pihla Kaivo-oja on varma, että kansainväliset areenat kutsuvat tamperelaislupauksia.

– Täältä Nääshallista lähtee kyllä aikamoinen poppoo vielä arvokisoihin. Täällä tehdään sen verran hyvää duunia, Kaivo-oja kiittää.

Pihla Kaivo-oja on iloinen, että korona-aikanakin pääsee treenaamaan kunnolla. Boxing Team Finland -huppari jäi penkille, kun hiki saatiin pintaan. Mari Vesanummi / Yle

Kansainväliset tavoitteet eivät yllätä, jos treenikaverina on Tokion olympialaisiin elokuussa uransa päättävä Mira Potkonen.

– Kova sakki täällä on. Kokeneet nyrkkeilijät ovat antaneet meille hyvän sparrauksen. Meille on annettu hyvät eväät lähteä kansainvälisiin kehiin, Taimi sanoo.

Onhan se ihanaa nähdä, että tämä jatkuu ja nuoria lupauksia tulee. Mira Potkonen

Mira Potkonen harjoitteli Nääshallissa kesäkuun olympiakarsintoja varten samaan aikaan nuorten naisten kanssa. Myös konkari saa nuorista virtaa.

– Onhan se ihanaa nähdä, että tämä jatkuu ja nuoria lupauksia tulee. Näkee vielä sen innon heidän silmissään, Potkonen hymyilee.

Nääshallin vaaleanvihreästä hikisestä nyrkkeilysalista voi nousta maailmanluokan kehiin kovalla työllä.

– Jos omalla esimerkilläni pystyn vähänkään innostamaan heitä ja luomaan uskoa omaan tekemiseen, niin hyvä.

Eveliina Taimi unelmoi olympialaisista ja aikuisten MM-kisoista. A-junioreiden MM-kisat odottavat huhtikuussa Puolassa. Mari Vesanummi / Yle

"Olkaa itsellenne armollisia"

Seuran valmentaja Maarit Teuronen tunnistaa TVS:n nuorissa lujan uskon oman tekemiseen, mutta myös riemun.

– Minun mielestäni nämä naiset ovat hirveän raikkaita ja iloisia, voisiko sanoa että puhtaita.

Teuronen kuvailee nyt aikuissarjaan nousevaa polvea reippaiksi suomalaisiksi naisiksi, jotka ovat todella innokkaita kehittymään ja viemään itseään eteenpäin.

– He ovat kaikki tosi päämäärätietoisia. Välillä vähän pelottaakin. Antakaa vähän armoa itsellenne!

Pihla Kaivo-ojan valmentajana toimii Tampereen Voimailuseuran päävalmentaja Askar Sarsenbayev. Hän tunnistaa myös Kaivo-ojan halun ja mahdollisuuden menestyä.

– Hänellä on kova nälkä. Tahtoa riittää. Mahdollisuuksia kyllä on, iskut on kovia.

Päävalmentaja Askar Sarsenbayev opastaa Pihla Kaivo-ojaa treenisalilla. Mari Vesanummi / Yle

Nyrkkeily haastaa jokaisissa treeneissä ja matseissa

Kaivo-ojan ensimmäinen laji oli joukkuevoimistelu. Siitä on hyötyä myös nyrkkeilyssä.

– Vahvuus on mun jalat. Vahvat jalat ja hyvä koordinaatio ja hyvä kehonhallinta, se tulee joukkuvoimistelusta.

Kaivo-ojan mukaan nyrkkeily on monipuolinen laji, missä pääsee haastamaan itseään jokaisissa treeneissä ja matseissa. Kun toimittaja kysyy mieltä askarruttavan kysymyksen, miltä tuntuu vetää turpaan toista ihmistä, Kaivo-oja naurahtaa.

– Hyvältä, mutta en mä ajattele sitä turpaan vetämisenä. Se on paljon muutakin. Aivot joutuvat tekemään paljon työtä, pitää ajatella taktisesti ja fiksusti myös.

Hyppäys joukkuevoimistelusta nyrkkeilyyn sai aikaan paljon ihmetystä, kun Kaivo-oja aloitti lajin.

– Paljon on ollut ennakkoluuloja. Olen kuullut, etten tämmöiseen pysty, mutta olen aika nopeasti ne ennakkoluulot rikkonut.

Joukkuevoimistelu vaihtui nyrkkeilyyn viisi vuotta sitten. Pihla Kaivo-oja odottaa jo innolla tulevia matseja, korona-aikana niitä on ollut harmillisen vähän. Mari Vesanummi / Yle

