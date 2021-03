Teemu Liakka on Suomen tunnetuin vedenalaiskuvaaja: "Jos suomalaisen elokuvan kohtauksessa joku hukkuu, minä olen luultavasti ollut kuvaajana"

Teemu Liakan ensimmäinen menestys kuvaajana on vuosituhannen vaihteessa julkaistu musiikkivideo Freestyler. Bomfunk MC's -yhtyeen video on ensimmäisiä suomalaisia maailmalla menestyneitä ja palkittuja musiikkivideoita. Nuoruuden innostuksessa menestys tuntui Liakasta itestään selvältä.

– Kyllä se ihmeelliseltä tuntui tietenkin, mutta siinä nuoruuden innossa oli myös, että totta kai se nyt menestyy, täähän on hyvä!

Pari vuotta myöhemmin Liakka kyllästyi kuvaajan töihin, meni sukellusammattikouluun ja opiskeli ammattisukeltajaksi.

– Siinä kouluvaiheessa näin jo, että ei minusta ole ammattisukeltajaksi. Siellä hitsataan ja valetaan betonia jossain öljynporauslautoilla. Pitää ehkä keksiä vielä jotain muuta.

Liakka keksi yhdistää aiemman ammattinsa uuteen, ja hänestä tuli Suomen käytetyin vedenalaiseen kuvaamiseen erikoistunut elokuvaaja. Liakka on ollut kuvaajana muun muassa Tuntemattomassa sotilaassa ja elokuvassa Koirat eivät käytä housuja. Ylipäätään Liakka tilataan paikalle aina, kun elokuvaan tarvitaan tietynlainen kohtaus.

– Tyypillisin tilanne on se, että tarvitaan kohtaus, jossa joku hukkuu.

Liakkaa tarvitaan erityisesti silloin, jos näyttelijä pelkää vettä ja veden alla olemista.

– Fiktioelokuvassa minun työni alkaa siitä, että yritän tiimini kanssa kouluttaa sen näyttelijän niin, että hän ei pelkää sitä tilannetta, jonne joutuu. Se on se ensimmäinen juttu.

Liakka tunnetaan kuitenkin parhaiten kolmen luontoelokuvan kuvaajana: Metsän tarina (2012), Järven tarina (2016) ja Tunturin tarina (2021). Liakka haluaa muuttaa sen hänellekin usein esitetyn käsityksen, että luontoelokuvan tekemisen on pakko olla sekä tylsää että epämukavaa odottamista.

– Siinä on aistit koko ajan ihan ylitehoilla. Aistit koko ajan ympäristöä, että olet valmis kuvaamaan, kun tapahtuu. Ei siinä tylsää ole. Toki välillä, jos tulee sellainen keli, että on vaikka lumimyräkkä, eikä näe mitään, niin voi olla hetken aikaa tylsää. Silloinkin on yleensä ihan tyytyväinen, että on siellä kopissa, eikä siellä lumimyräkässä.

Katso koko haastattelu Yle Areenasta: