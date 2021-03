Etelä-Suomen onnettomuuksia poikineessa myräkässä on pari poikkeustekijää: liian kylmää suolaukseen, kevyttä lunta pöllyttävät kovat puuskat

Tiistainen lumimyräkkä on aiheuttanut monella tavalla poikkeavat olot Etelä-Suomeen ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Hälytyskeskuksen välittämiä keskisuuria liikenneottomuushälytyksiä kertyi pelkästään virka-aikana viitisentoista.

Onnettomuussumat saivat Helsingin pelastuslaitoksen antamaan Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotetaan "välttämään turhaa liikkumista autoilla, hiljentämään ajotahtia ja muistamaan turvavälit liikenteessä".

Ylen meteorologi Anne Borgström kertoo, että mylläkän aiheuttaneissa olosuhteissa oli useampi tekijä.

Borgströmin mukaan lännestä tullut matalapaine kohtasi hyvinkin kylmää ilmaa ja tuloksena on ollut todella kevyen lumen tuiskua, kovia tuulenpuuskia. Lisäksi sää on ollut niin kylmää, että teitä ei ole voinut suolata ja sulattaa väylien lumia.

– Sade saapui länsirannikolle ja etelään aamuyöllä, jolloin Helsingissä mitattiin miinus 12 astetta pakkasta, Borgström kertoo.

Päivän aikana lämpötila on vaihdellut -5:n ja -10:n asteen välillä. Kun lumisade viimein väistyy etelään myöhään ilalla, sää kylmenee jälleen ja Itä-Suomeen voi tulla jopa ennätyksellisiä yöpakkasia.

Suolausta ei pakkasen takia voi juuri tehdä

Fintraficin tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Pertti Törni vahvistaa Borgströmin tiedot.

– Jos sää on miinus kuusi astetta tai kylmenpää, ei kannata suolata. Nyt on ollut pakkasta hieman liikaa, Törni kertoo.

Kylmässä suola ei sulata, ja jos sulamista saataisiinkin aikaan ja ilma taas kylmenee, tie muuttuu vaarallisen liukkaaksi. Törni kertoo, että suolaamisen kanssa on aina pientä tasapainoilua, jos pakkanen paukkuu liikaa.

– Jos olisi ollut nollakelit, tilanne olisi ollut paljon helpompi. Nyt on tehty vain joitakin suolahiekkauksia kriittisiin kohtiin.

Puuskat pöllyttävät kevyttä lunta

Tiistain aikana satanut lumi on ollut Borgströmin mukaan erittäin kevyttä. Siitä kertoo muun muassa se, että Helsinki-Vantaalla lumen määräksi on mitattu jopa 21 senttiä, mutta vedeksi muutettuna sademäärä olisi vain noin kuusi millimetriä.

Lumi on keveytensä takia myös kinostuvaa, ja siksi lumimäärien mittaaminen on vaikeaa – toisaalla saattaa olla vain muutama sentti lunta ja aivan lähellä voidaan mitata kymmenkertainen määrä.

Lumi on siis kevyttä ja erittäin pöllyävää. Pöllyämistä edesauttaa kova tuuli. Helsingin Kumpulassa on mitattu puuskissa jopa lähes 20 metriä sekunnissa ja Tampereenkin seudulla puuskat ovat puhaltaneet 15 metriä sekunnissa.

Kolarisuma kirvoitti harvinaisen vaaratiedotteen kelistä

Päivystävä palomestari Petri Strandberg Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kuvailee, miten tilanne alkoi pahentua heti puolen päivän jälkeen:

– Alkoi tulla ilmoituksia liikenneonnettomuuksista, joissa oli osallisena useita autoja. Onnettomuuksia tapahtui joka puolella pääkaupunkiseutua, kehäteillä ja Tuusulanväylällä sekä suurilla ulosmenoväylillä, kuten Turun ja Lahden moottoriteillä.

Poikkeuksellinen kolarisuma sai pelastuslaitoksen lähettämään vaaratiedotteen, jotta isommilta lisäonnettomuuksilta vältyttäisiin.

Henkilövahinkojen määrää ja vakavuutta ei vielä osata arvioida. Suuri osa kolaroineista autoista kärsi kuitenkin vain lieviä vahinkoja.

– Käytännössä keli on ollut niin liukas, että suurin osa on peräänajoja tai tieltä suistumisia kaidetta päin. Muutamia ajoneuvoja on ollut kyljellään tai katollaan.

Kolaroitujen autojen siirtäminen pois voi vielä haitata liikennettä tiistaina. Pääkaupunkiseudulla autoilevia kehotetaan mieluiten pysymään kotona tai etsimään vaihtoehtoisia ajoreittejä.

Lue myös:

Yle seuraa: Tältä näyttää Espoon ketjukolaripaikalla, mukana ainakin kolmisenkymmentä autoa – vaaratiedote annettu Uudellemaalle erittäin huonosta ajokelistä