Hätähuuto Suomen pohjoisimmasta kunnasta: Elinkeinoelämä ja palvelut ovat lähellä romahdusta, jos Suomen ja Norjan raja pysyy kiinni

Utsjoen rajakauppa on ollut lähes pysähdyksissä jo noin vuoden päivät ja yritysten ja työntekijöiden tulevaisuus näyttää erittäin huonolta.

Huoli elinkeinojen ja palveluiden säilymisestä kasvaa yhä 1200 asukkaan Utsjoen kunnassa, kun toiveita rajojen aukeamiselle ei ole saatu.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Johanna Mikkola pitävät tilannetta jo kriittisenä.

Rajasulkujen vuoksi rajakauppa on ollut pysähdyksissä jo noin vuoden ja rajasulut jatkuvat, vaikka kunnassa ei ole ollut tartuntoja yli kahteen kuukauteen.

– Utsjoen yritysten liikevaihdosta yli 75 prosenttia perustuu rajakauppaan. Asiakkaista arviolta yli 90 prosenttia on norjalaisia. Mikäli rajat pysyvät kiinni, kunnan elinkeinoelämä on lähellä romahtaa, Tieva-Niittyvuopio ja Mikkola toteavat lähettämässään kannanotossa.

Heidän mukaansa kunnan työttömyys tulee kasvamaan huomattavasti ja kohtuullinen kuntataloustilanne muuttuu verotulojen pienenemisen myötä. Rajojen kiinni pitäminen vaikuttaa suuresti myös paikallisten ihmisten elämään ja palveluihin.

– Paikallisille on ollut arkipäivää käydä toisella puolella rajaa töissä ja ostoksilla sekä tapaamassa perhettä, sukulaisia ja ystäviä. Lisäksi Utsjoen kunnalla on Norjan kanssa yhteistyötä muun muassa sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalveluissa, jotka nekin ovat nyt poikkeustilanteessa.

"Tarvitaan joustavammat poikkeuskriteerit"

Myös Lapin yrittäjien puheenjohtaja Pirkka Salo on huolestunut koronatukien väliinputoajista, joista yhtenä esimerkkinä on rajakauppa. Hänen mukaansa valtionkonttorin pitäisi ottaa käyttöön huomattavasti joustavammat poikkeuskriteerit.

– Pitäisi huomioida erilaisia toimialoja. Suomessa on erilaisia alueita, esimerkiksi meillä on paljon sesonkialoja, joita tämä ei kohtele tasapuolisesti. Lappilainen erikoisuus on tietenkin tuo rajakauppa, mitä ei muualla Suomessa ole. Ja näitä yrityksiä pitäisi huomioida, heidän erityisen asemansa johdosta, Salo painottaa.