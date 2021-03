Suomalainen Helena Sandman sairastui Tansaniassa koronaan, eikä lääkäri uskaltanut antaa testitulosta – työpaikka olisi voinut mennä alta

Arkkitehti Helena Sandman on nyt jälleen Helsingissä, takana on rankka matka Tansaniaan.

Tansanian presidentti on pitkään väittänyt, että maassa ei ole koronaa, mutta on viime aikoina myöntänyt ongelman.

Helsingissä asuva Helena Sandman oli hyvin tietoinen Tansanian poikkeavasta koronapolitiikasta, kun hän alkoi tammikuussa suunnitella työmatkaa.

Arkkitehtina työskentelevä Sandman vetää 60 miljoonan asukkaan Tansaniassa projektia, jonka tavoitteena on valmistaa ekologisia huonekaluja Iringan kaupungin liepeillä keskisessä Tansaniassa.

Projekti oli ollut pitkään jäissä koronatilanteen takia. Sandman halusi mennä paikan päälle, jotta koko hanke ei vaarantuisi.

Hän pohti vakavasti vaihtoehtoja ennen työmatkalle lähtöä.

Tansania ei ole julkaissut koronalukuja sitten viime toukokuun. Virallisesti maassa on todettu vain reilut viisisataa tartuntaa ja parikymmentä kuolemantapausta. Presidentti John Magufuli julisti jo viime kesäkuussa maan koronavapaaksi ja kiitti siitä jumalaa ja rukoilevia tansanialaisia.

John Magufuli voitti presidentinvaalit viime lokakuussa ja aloitti uuden viisivuotiskauden marraskuussa. Hän ilmoitti viime kesäkuussa, että koronapandemia on täysin tukahdutettu Tansaniassa. Anthony Siame / EPA

Sandmanin tansanialaiset ystävät kertoivat, että kukaan ei osoita julkisesti huolta koronasta.

– Puhuimme paljon paikallisten tuttujen kanssa. Päätimme lopulta ottaa riskin ja lähteä joka tapauksessa, Sandman kertoo.

Lentokone mahdollinen tartuntapaikka

Sandman lähti matkaan Suomessa asuvan saksalaisen kollegansa kanssa.

Perillä Dar es Salaamin suurkaupungin bussit olivat täynnä maskittomia ihmisiä. Joissakin paikoissa kuten hotelleissa mitattiin kuitenkin kuumetta ovella.

Sandman ja hänen kollegansa ottivat Suomesta mukaansa runsaasti maskeja ja jakoivat niitä tapaamilleen ihmisille.

Sandmanin kollega sairastui jo viisi päivää maahan saapumisen jälkeen. Ensin tuli korkeaa kuumetta, sitten päänsärkyä ja rintakipuja.

– Hän saattoi saada tartunnan jo lentokoneessa. Olihan meillä hyvät maskit, joiden pitäisi suojata 90-prosenttisesti, mutta koneessa kaikki syövät samaan aikaan ja ottavat maskinsa pois, Sandman sanoo.

Testituloksen saaminen yllättävän hankalaa

Kollegan sairastuttua Sandman yritti selvittää, missä Iringan kaupungissa voisi tehdä koronatestin. Ainoa paikka oli valtiollinen sairaala.

Ystävä istui siellä koko päivän. Hänelle tehtiin ultraäänitutkimus, testattiin malariaa ja lavantautia.

– Sairaalassakin he totesivat, että koronaahan täällä ei ole, mutta lopulta he ottivat kuitenkin testin, Sandman kertoo.

Sandmanin työ Tansaniassa on tutkimusprojektin tulos. Hän on osakas yrityksessä, joka kehittää kestäviä huonekaluja Iringan kaupungin lähellä. Tiina Jutila / Yle

– Kun kävin siellä viemässä hänelle ruokaa, ajattelin, että en halua joutua sairaalaan Tansaniassa.

Sandman sairastaa astmaa. Häntä huoletti, että hän sairastuisi vakavasti, jos saisi tartunnan.

Testituloksen saaminen kesti viisi päivää. Sinä aikana myös Sandman sairastui korkeaan kuumeeseen, päänsärkyyn ja yskään. Hän säästyi kuitenkin vakavilta oireilta.

Suomesta tulleet yrittivät lähettää paikallisen kollegan hakemaan testitulosta, mutta lääkäri kieltäytyi. Hän suostui tapaamaan ainoastaan kasvokkain.

Testiä tehdessään lääkärillä ei ollut suojavarusteita, mutta tapaamiseen hän tuli maski kasvoillaan.

– Hän kertoi, että kollegallani oli korona, mutta hän ei kuitenkaan voisi kirjoittaa virallista testitulosta, koska työpaikka voisi mennä alta, Sandman sanoo.

Presidentin pää kääntyi

John Magufuli on ollut Tansanian presidentti vuodesta 2015. Hänen toivottiin pystyvän puuttumaan maassa rehottavaan korruptioon, mutta presidentti on vuosien mittaan koventanut otteitaan ja hallitsee nyt itsevaltaisesti. Sananvapaus on kaventunut ja oppositio on ahtaalla.

Dar es Salaamissa valmistettiin kesäkuussa 2020 kierrätysmateriaalista suojavisiireitä. Chine Nouvelle /All Over Press

Sandman ja hänen kollegansa sairastuivat helmikuun puolessavälissä. Vain reilu viikko sen jälkeen Magufuli näytti muuttaneen hieman mieltään koronan suhteen.

Todettuaan kuukausia, että korona ei ole vaaraksi Tansanialle ja että maskilahjoituksista tulee kieltäytyä, presidentti puhui yhtäkkiä toiseen sävyyn.

Hän kehotti kansalaisia pesemään käsiään ja käyttämään kasvomaskia, joskin vain Tansaniassa valmistettuja.

Kritiikkiä WHO:lta ja naapurimaista

Täyskäännös tuli päivä sen jälkeen kun Maailman terveysjärjestö WHO oli ilmaissut huolensa maan koronatilanteesta.

WHO kertoi useiden tansanialaisten saaneen positiivisia testituloksia matkustettuaan naapurimaihin. Paikalliset lääkärit olivat kertoneet nimettöminä medialle tilanteen pahentuneen huomattavasti parin kuukauden aikana, ja useita korkeita virkamiehiä oli kuollut oletettavasti COVID-19-tautiin.

Muun muassa Tansaniaan kuuluvan Sansibarin varapresidentti, oppositiopuolue ACT Wazaledon Maalim Seif Sharrif Hamad kuoli vain muutama päivä ennen presidentin muuttunutta koronalinjaa. Hänen puolueensa kertoi Hamadin saaneen positiivisen koronatestituloksen juuri ennen kuolemaansa.

Puolueen puheenjohtaja Zitto Kabwe sanoi, että Magufulin koronadenialismi on uhka koko itäiselle Afrikalle.

Naapurimaa Kenia sulki pandemian alussa hetkeksi Tansanian vastaisen rajansa, koska pelkäsi viruksen leviävän sieltä.

Keniassa koronaan on suhtauduttu alusta lähtien aivan eri tavalla. Maassa on ollut jo vuoden voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto ja maskipakko julkisilla paikoilla. Lentoliikenne Keniaan oli poikki useita kuukausia, ja syksystä lähtien maahan ei ole päässyt ilman negatiivista testitulosta.

Sandmanin paluu Tansaniasta Suomeen oli hilkulla, vain paria päivää myöhemmin lentoyhtiö vaati negatiivista testitulosta. Tiina Jutila / Yle

Mitä tapahtuu, jos Tansania ei rokota?

Tansaniassa sairastunut Helena Sandman tietää, että turistien suosimalla Sansibarin saarella ja Tansanian suurimmassa kaupungissa Dar es Salaamissa on myös yksityisiä sairaaloita. Niistä olisi Sandmanin mukaan varmasti saanut helpommin koronatestin ja tuloksen paperilla.

Maaseudulla oli vain valtiollinen sairaala, jonka piti seurata presidentin virallista linjaa.

Sandmanilla ja hänen kollegallaan oli kova huoli siitä, miten he pääsisivät maasta pois. He eristäytyivät hotellihuoneeseen, kunnes oireet olivat poissa, ja päättivät sitten lentää Suomeen.

– Vain pari päivää myöhemmin lentoyhtiö olisi vaatinut negatiivisen koronatestin koneeseen pääsyyn. Olisimme saattaneet jäädä Tansaniaan pitkäksikin aikaa, helmikuun viimeisenä viikonloppuna Suomeen palannut Sandman sanoo.

Paluun aikaan sairastumisesta oli jo pari viikkoa. Sekä Sandman että kollega saivat lentokentällä positiiviset testitulokset.

Sandman on huolissaan Tansanian tilanteesta ja näkee sen suurena riskinä.

– Ihmiset siellä uskovat presidenttiinsä. Sehän on täysin järjetöntä, etteivät ihmiset suojele itseään. Jos maa ei suostu myöskään ottamaan vastaan rokotteita, virus saattaa jäädä sinne pitkäksikin aikaa.

Kun Sandman osti lippunsa tammikuussa, tilanne ei ollut vielä niin paha. Tiina Jutila / Yle

Presidentti Magufuli on kehottanut Tansanian terveysministeriötä suhtautumaan varauksella koronarokotteisiin ja kutsunut niitä vaarallisiksi. Toistaiseksi maa ei ole tilannut yhtään koronarokotetta, eikä se kuulu köyhimpien maiden Covax-rokoteohjelmaan.

Koronatestejä ei myöskään tehdä rutiininomaisesti oireileville. Presidentin linjanmuutoksen jälkeenkään Tansanian todellista koronatilannetta ei voida tietää varmuudella.

