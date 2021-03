Ulkonaliikkumiskieltoa ei ole tiedossa lähiviikkoina

Liikkumisrajoituksia valmistellaan jo, mutta tavoitteena on saada jo voimassa olevilla toimenpiteillä tartuntaluvut laskuun.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi Ylen A-studiossa, etteivät liikkumisrajoitukset ole vielä lähiviikkojen huoli.

–Näiden nyt voimaantulleiden rajoitusten vaikutukset tulee katsoa ja arvioida ennen kuin ollaan lähdössä tuolle tielle, Varhila kommentoi ulkonaliikkumiskieltoa.

Keskustelu ulkonaliikkumiskiellosta heräsi, sillä valtioneuvoston kanslia on valmistellut liikkumisrajoituksia hallituksen pyynnöstä. Varhilan mukaan kyse on lähinnä varautumisesta.

–Valmiuslakiakin valmisteltiin jo joululomien aikaa varmuuden vuoksi.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on jo suosittanut, että pahimmilla epidemia-alueilla liikkumista tulisi rajoittaa. Suosituksen mukaan edes ulkoilemaan ei kannata lähteä kuin oman perheen kesken. Myös Lääkäriliitto on ottanut tällä viikolla kantaa (siirryt toiseen palveluun) siihen, että Suomessa ollaan koronan suhteen veitsenterällä. Varhilan mukaan ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on vaikea arvioida kumpaan suuntaan vaaka kääntyy.

–Kaikki se, millä voidaan kohtaamisia välttää, niin siitä on hyötyä. Jos nämä jo käytössä olevat keinot eivät riitä, niin täytyy miettiä lisäkeinoja, eikä niitä ole enää paljon plakkarissa jäljellä.

Suomi on säästynyt ulkonaliikkumiskielloilta, toisin kuin moni muu Euroopan maa. Koko pandemian ajan Suomi on tullut muuta Eurooppaa jäljessä ja matalammilla tautiluvuilla.

–Olemme saaneet olla melko vapaasti täällä Suomessa, Varhila muistuttaa.

