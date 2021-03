Kirjailija Timo Parvela on myynyt yli kolme miljoonaa kirjaa – silti häneltä kysytään vain kahdesta asiasta

Nyt täytyy olla tarkkana puheissa. Puhelimessa on Timo Parvela, ja hän on hieman kyllästynyt olemaan lastenkirjailija. Hän on mieluummin pelkkä kirjailija.

Kirkkonummella asuva Parvela, 56, on kirjoittanut kirjoja lapsille työkseen jo yli 30 vuoden ajan. Hän ei silti pidä siitä, että kohdeyleisö määrittää ammatillista minäkuvaa ja osaamista.

Parvelalle on tullut tunne, että etuliite "lasten" on vähättelevä tai ainakin kaventava. Lastenkirjailijoihin ei suhtauduta samalla vakavuudella kuin niihin, jotka kirjoittavat aikuisille, Parvela sanoo.

– Olen kyllästynyt siihen, että minulta kysytään vain kahta asiaa: miksi kirjoitan lapsille, ja miten pojat saadaan lukemaan. Niitä on turha kysyä, sillä en tiedä vastauksia.

Silti hän yrittää kiltisti keksiä jotain vastattavaa. Senkin Parvela on huomannut, että lastenkirjailijan odotetaan olevan aina kiva ja hyväntuulinen.

Kirjailijan ammattiin tai kustannusmaailman rakenteisiin liittyviin kysymyksiin Parvela saa vastata vain harvoin. Ja kummallistahan se on, sillä hän on maamme menestyneimpiä kirjailijoita.

Timo Parvelan kirjoja on käännetty kymmenille kielille. Ulkomailla hänen kirjojaan on myyty pari miljoonaa kappaletta. Etenkin hauskat Ella-kirjat kiinnostavat maailmalla. Tiina Jutila / Yle

Kolme ja puoli miljoonaa kirjaa myyneenä hänellä on alalta laaja kokemus. Hänen kirjojaan on käännetty yli 30 kielelle, ja esimerkiksi Saksassa hän on supersuosittu. Hänen kirjoistaan on tehty elokuvia ja näytelmiä. Lisäksi hän tekee kirjoihinsa pohjautuvia konserttikiertueita, ja hänellä on oma tuotantoyhtiö.

Silti kun hän esittelee itsensä, vastapuolen silmissä häivähtää usein hätäännys: Mistä tuo pitäisi tuntea?

– Kun sanon taikasanan Ella-kirjat, oivalluksen lamppu syttyy. Aika monessa perheessä niitä on luettu.

Juuri Ella-kirjat ovat ne, joista Parvela tunnetaan parhaiten. Ne ovat tulleet tutuiksi jo monelle ikäpolvelle, sillä ensimmäinen Ella-kirja julkaistiin vuonna 1995. Äskettäin ilmestyi 29. kirja, jossa Ella seikkailee kavereidensa kanssa. Myös Ellan hyvä ystävä Pate on saanut oman sarjan. Lisäksi Parvela on tehnyt useita muita sarjoja kuten Maukka ja Väykkä, Sammon vartijat ja Kepler62. Ja nyt työn alla on parikin uutta sarjaa.

Parvela on itsekin jo pudonnut kärryiltä, onko hän kirjoittamassa nyt sadatta kirjaansa vai onko hänen tuotantonsa määrä jo ylittänyt tuon maagisen rajan.

Miten ihmeessä Parvelan pää pysyy perässä eri hahmojen kanssa, jotka ovat kaikki hyvin erilaisia?

– Nykyään täytyy tehdä hieman tarkistuksia ja selata omaa tuotantoa. Kun saan hahmon äänen päähäni, kirjoittaminen lähtee rullaamaan helposti.

Ainoastaan yhden Pate-kirjan käsikirjoituksen Parvela on joutunut kirjoittamaan uudelleen. Kustannustoimittaja lähetti tekstin bumerangina takaisin, sillä siinä ei kuulunut Patelle ominainen ääni.

Jokainen päivä on yllätys

Parvelalle on kehittynyt tarkka vuosirytmi. Vuosi alkaa Ella-kirjalla. Sitten tulee Paten ja Keplerin vuoro, joka tosin nyt korvautuu uudella Varjot-sarjalla. Kesäloma alkaa aina samaan aikaan kuin koululaisilla. Parvela on entiseltä ammatiltaan opettaja, ja niiltä ajoilta on jäänyt päälle se, että kesäloma alkaa koulujen kevätjuhlasta. Syksyn kohokohta on Australian MasterChef -ohjelma. Sen Parvela katsoo televisiosta vuosittain, vaikka ei mikään himokokkailija olekaan. Loppuvuodesta on aikaa muille projekteille, kuten vaikkapa Pikku Kakkosen joulukalenterin kirjoittamiselle.

Vaikka Parvela on luonut itselleen tarkan vuosirytmin, niin työpäiviensä suhteen hän noudattaa aivan toisenlaista periaatetta.

Kun Parvela on tehnyt aamulenkin Pate-koiransa kanssa ja vitkutellut pitkään aamiaisella, hän vetäytyy työpöytänsä ääreen. Siellä odottaa tyhjä näyttö. Parvela ei suunnittele etukäteen kirjojaan. Hän haluaa yllättää itsensä joka päivä.

– En ole sitä tyyppiä, joka tekee viisi vuotta taustatutkimusta ja ja sitten kirjoittaa suunnitelmallisesti elämää suuremman romaanin. Minulle sopii tällainen suunnittelemattomuus. Välillä hämmästyn itsekin, että näinkö tässä tarinassa kävikin. Olen huomannut, että se toimii myös lukijoilla.

Rautainen kokemus on tuonut taidon rytmittää tekstiä. Parvela tietää tarkkaan, koska kerrontaa on syytä rauhoittaa ja koska taas on aika lisätä kierroksia.

Lancashirenkarjakoira Pate on jo 16 vuoden ajan ollut Timo Parvelan kirjoituskaveri. Tiina Jutila / Yle

Joskus kirjoittaminen kuitenkin tökkii. Silloin Parvela ramppaa edestakaisin ja on epätoivon partaalla.

– Sitä aina miettii, että tässäkö se oli? Nytkö ne ideat ehtyivät?

Kunnes sitten seuraavana päivänä kirjoittaminen taas yleensä sujuu.

"Yritän vaalia sisäistä lastani"

Parvelan omat lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Myös omista opettajavuosista alkaa olla aikaa pian 30 vuotta. Hän ehti opettaa muun muassa Jyväskylässä ja Espoossa ennen kuin ryhtyi kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi.

Miten ihmeessä hän pysyy kärryillä lasten maailmasta, jossa trendit ja muutokset tulevat ja menevät?

– En mitenkään. Tärkeintä kirjoissani on ihmisyys eikä se, mitä ihmisille tapahtuu juuri nyt. Yritän vaalia sisäistä lastani, mikä saa vaimoni ajoittain raivon partaalle, Parvela nauraa.

- Lastenkirjailijoiden odotetaan olevan hauskoja myös kuvissa. Siksi meitä pyydetään usein kurkistelemaan kummallisista paikoista, Timo Parvela sanoo. Tiina Jutila / Yle

Jo uransa alussa Parvela teki päätöksen, ettei yritä tavoitella kirjoissaan ajankohtaisuutta. Äskettäin ilmestyneessä Ella-kirjassa hän teki kuitenkin poikkeuksen: kirja käsittelee etäkoulua.

– Pohdimme sitä kustantajan kanssa pitkään. Päädyimme siihen, että pandemia ja etäkoulu ovat sellainen sukupolvikokemus, että niistä kannattaa kirjoittaa.

Etusormi nousee herkästi pystyyn

Vaikka Parvela sanoo, ettei seuraa nykylasten elämää erityisemmin, hän saa kuitenkin ajantasaista tietoa koulumaailmasta vaimoltaan, joka on luokanopettaja. Itse hän ei ikävöi opettajan hommiin. Koulumaailma on muuttunut paljon, ja myös oppilaat ja vanhemmat ovat erilaisia kuin 1990-luvulla, jolloin Parvela oli vielä opettajana.

– Toki sitä varmaan pärjäisi, jos olisi ollut opettajan työssä koko tämän ajan. On minussa vieläkin paljon opettajaa. Ei siitä pääse eroon. Etusormi nouse herkästi pystyyn.

Parvela ei ole vakuuttunut ismeistä, jotka ovat nykyään vallalla koulumaailmassa. Hänen mielestään ilmiöoppimisessa on toki hyvääkin, mutta suhteellisuudentaju pitäisi säilyttää.

Parvela kertoo esimerkin eräästä kouluvierailustaan muutaman vuoden takaa. Kun Parvela oli kertonut kirjoistaan ja työstään, oli oppilaiden vuoro haastatella häntä. Opettaja jätti koululaiset ja Parvelan luokkaan. Mitään ei tapahtunut. Jännittyneet lapset vain tuijottivat ymmyrkäisin silmin. Parvelan oli otettava opettajan rooli ja autettava koululaiset alkuun.

– Tunnin jälkeen opettaja kertoi, että kyseessä oli ilmiötunti ja että silloin työskennellään omatoimisesti. En kyllä usko, että he oppivat tunnin aikana kovinkaan paljoa.

Toki erilaisia suuntauksia on ollut opetuksessa ennenkin. Siitä Parvela on kuitenkin kauhuissaan, miten kevyin perustein nykyisin tehdään pitkälle tulevaisuuteen kantavia päätöksiä, ilman kunnollista tutkimista tai kuulemista. Hänestä on kummallista, että kouluja rakennetaan avoimiksi tiloiksi, vaikka työelämässä avokonttoreista ollaan jo luopumassa huonojen kokemusten takia.

– Tällaisia isoja päätöksiä ei korjailla hetkessä. Vaikutukset ulottuvat pitkälle, kun on kyse lapsista.

Timo Parvela on tehnyt paljon kouluvierailuja. Nykyään niihin ei ole oikein aikaa. Tiina Jutila / Yle

Myös eriarvoistumisen lisääntyminen huolestuttaa Parvelaa. Yhteiskunnan polarisoituminen näkyy selvästi myös koulumaailmassa. Osa koululaisista on valtavan taitavia ja lahjakkaita, toinen ääripää ei pärjää omin avuin.

– Usein unohdetaan, että luokassa on todella se koko kirjo yhdestä ikäluokasta. Täytyy muistaa, että kaikki eivät saa tukea kotoa, eikä kaikilla ole hyvä tahto.

Parvela on aikoinaan kiertänyt ahkerasti kouluissa esiintymässä. Hän levittää mielellään lukemisen ilosanomaa. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei lukemisen tärkeydestä kannata puhua lapsille, vaan aikuisille. Lapset saadaan kirjojen pariin vanhempien ja opettajien avulla.

– Parasta tietenkin olisi, jos lapset puhuisivat kirjoista keskenään samoin kuin he puhuvat Putous-hahmoista.

Jutellessaan lasten kanssa Parvela on huomannut yhä useammin, että kirjoja ei suinkaan lueta vaan kuunnellaan. Äänikirjat ovat vyöryneet lastenkin maailmaan. Tarinoiden kuluttaminen tavalla tai toisella on hyvä asia, mutta kehittääkö kuuntelu lukutaitoa, Parvela pohtii.

– Lukiessa tulkinnan tekee täysin itse. Äänikirjassa välissä on lukija, jonka äänenpainot voivat ohjata tulkintaa.

Toki Parvela lukee myös itse tekstejään kouluvierailuilla ja tarinakonserteissa. Oman tekstin tulkintaan hän uskaltaa sukeltaa. Hän myös nauttii esiintymisestä, vaikka onkin kotona viihtyvä kirjailija.

"Yksi elämäni viisaimpia tekoja"

Vuoden kestänyt pandemia ei ole juuri muuttanut Parvelan elämää. Ainoastaan työmatkat ulkomaille ovat loppuneet. Se Parvelaa hieman harmitti, kun viime keväänä täytyi perua sovitut vierailut Kolumbiaan ja Islantiin. Virtuaalisia vierailuja ja haastatteluja on kuitenkin tullut tilalle. Hän esiintyi hiljattain ukrainalaisen kirjaston virtuaalitapahtumassa ja tällä viikolla oli jälleen haastattelu saksalaiselle lehdelle.

– Pakko myöntää, että olen myös nauttinut tästä vuodesta. Kalenterissa ei ole mitään mörköjä odottamassa. Olen saanut kirjoitettua paljon enemmän kuin normaalisti.

Sadan kirjan raja taitaa siis ylittyä tänä vuonna reilusti.

Suksille pääsee vaikka kotipihasta. Tänä vuonna hiihtämiseen on ollut hyvät mahdollisuudet. Tiina Jutila / Yle

Tämän haastattelun kuluessa Parvela on tiiraillut ikkunasta aika ajoin huolestuneena lumipyryä, joka on peittänyt tienoon. Hänen on tarkoitus lähteä luistelemaan luonnon jäälle, ellei lumi nyt sitten pilaa suunnitelmaa. Hiihtäminen ja lumikenkäily kuuluvat myös Parvelan talvisiin harrastuksiin.

Mikään luontainen himoliikkuja ei Parvela omien sanojensa mukaan kuitenkaan ole. Into liikuntaan on syttynyt personal trainerin eli henkilökohtaisen liikuntaohjaajan ansiosta.

– Personal trainerin hankkiminen on ollut yksi elämäni viisaimpia tekoja. Liikunta tuo ryhtiä päivään.

Lumipyry vain sakenee. Parvelan täytyy siis tyytyä kävelylenkkiin 16-vuotiaan Pate-koiran kanssa.

