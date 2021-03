Alle 30-vuotiaat rauhoittuvat kädet mullassa – puutarhoilla on käynyt yhtä kova sutina viimeksi 90-luvun lamavuosina

Puutarhakaudesta on tulossa vilkas. Kevään ensimmäiset odottavat jo pääsiäistä.

Ville Välimäki / Yle

Jos haluat olla ikuisesti onnellinen, ryhdy puutarhuriksi. Kiinalaisen sanonnan jäljissä tallustaa nyt yhä useampi alle kolmekymppinen. Heidän kiinnostuksensa puutarhaan on kasvanut viime vuonna tehdyn Kotipuutarhatutkimuksen mukaan liki 60 prosenttia. Myös tästä keväästä alan yrittäjät ennakoivat kiivasta.

Maisemasuunnittelija Tanja Nieminen ei ihmettele alan kovaa kasvua.

– Olemme sellaisia toivon kauppiaita. Suosio oli kovaa myös 1990-luvun lamavuosina. Kukista ja kasveista haetaan lohtua, kauneutta, ja jotain mitä voi seurata ja hoitaa, sanoo Nieminen.

Viime vuonna alan kokonaismyynti oli yli 660 miljoonaa euroa. Kotipuutarhatuotteiden myynti kasvoi 16 prosenttia. Verkkokauppa kasvoi viidenneksen.

Maisemasuunnittelija Tanja Nieminen ja puutarhuri Kirsti Kankkunen ovat tehneet uran puutarhanhoidon parissa. Ville Välimäki / Yle

Korona voi laittaa kapuloita kaupan rattaisiin. Kasveilla on kova kysyntä kaikkialla Euroopassa, ja myöhään liikkeellä oleville on tarjolla tyhjiä hyllyjä. Lisäksi monet puutarhan suositut tykötarpeet ovat tuontitavaraa Kiinasta, ja tavara kulkee konttiliikenteenä meriteitse. Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori pelkää, että tuotteet eivät ehdi ajoissa kotimaan markkinoille.

Puutarhan valtti on sen hitaus

Ympäröivän maailman sekasorto kaipaa vastapainoksi hidasta tekemistä. Kasvun ihmeen seuraaminen tai kuihtuminen ei noudata somenopeuksia. Omien töiden katoaminen bittiavaruuteen kaipaa vastapainoksi käytännön tekemistä. Näppäimistöillä kuluneet sormet halutaan upottaa kosteaan maahan. Puun istuttaminen ei ainakaan pahenna ilmastonmuutosta.

Puutarhassa työn jälki näkyy.

Puutarhan valttikortti on hitaus. Yksi kasvukausi on lyhyt, ja uutta mahdollisuutta pitää kärsivällisesti odottaa. Siksi onnistumiset tuottavat kovasti iloa, sanoo Timo Taulavuori.

Perinteiset lajikkeet ovat vuodesta toiseen suosiossa, ja jalostuksella kasvit kukkivat ja kestävät pitkään. Ville Välimäki / Yle

– Puutarhuri ei ole koskaan valmis, ja tietoa on tarjolla paljon. Vastoin kuin usein luullaan, mielestäni useampi keski-ikäinen on jättänyt esimerkiksi hyötyviljelyn vähemmälle, kun taas nuoria kiinnostaa omavaraisuus. Osaltaan sitä selittää ruokakulttuurin muutos.

Sometähdet nostavat kasvit

Puutarhakaan ei ole turvassa somelta. Puutarhan someryhmissä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka jakavat onnistumiset ja tukevat pettymyksissä. Somevaikuttajien rooli on merkittävä. Jos somepersoona hankkii tai hoitaa erityisen kasvin, kysyntä kaupoissa räjähtää heti.

Suosio ei ole täysin ongelmaton. Yksittäisen kasvin esiinmarssia on vaikea ennustaa. Ne ostetaan nopeasti loppuun. Kasvit löytyvät nopeasti kaupan alelaarista, jos niiden hoitaminen on hankalaa tai suosio menee nopeasti ohi.

Viherkasvit ovat suuressa suosiossa erityisesti nuorten harrastajien keskuudessa. Ville Välimäki / Yle

Television puutarhaohjelmat ovat myös isoja mielipidevaikuttajia. Suositussa Huvila & Huussi -sarjassa aiemmin esiintynyt Tanja Nieminen tunnistaa ilmiön. Alan mielipidevaikuttajan on oltava tarkka sanomisissaan. Myös aikakauslehtien puutarhajutuilla on iso merkitys, sanoo Nieminen.

Rohkeasti uuteen kotiin

Puutarhanhoito voi olla lannistavaa, vaikka moni ostaja on tiedoiltaan ja taidoiltaan Niemisen mukaan melko valistunut. Monet tavalliset virheet on melko helppo väistää, sanoo puutarhuri Kirsti Kankkunen.

Kasvin kuljetusketju taimistolta kauppaan voi olla viikkojen mittainen, ja ketjussa jokaisen vaiheen on oltava kunnossa. Liikkeessä kasvi totutetaan uuteen hoitorytmiin ja ilmankosteus on huoneilmaa paljon suurempi. Siksi kasvin muutto kodin huoneilmaan on stressaavaa.

– Yleisesti voi sanoa, että patterin läheisyys on myrkkyä, joten tasainen valo ja etäisyys patterista on tärkeää. Ruukun vaihtamisella ei ole kiire, joskus kasvista riippuen voi mennä vuosikin ostoruukussa, kertoo Kankkunen.

Siispä ei kannata huolestua, jos juuri ostettu viherkasvi muutaman viikon murjottaa. Uuteen kotiin tottuminen vie aikansa, mutta kun noudattaa myyjän neuvoja, kasvi tottuu uuteen kotiin ja alkaa tuottaa iloa uudelle omistajalleen.