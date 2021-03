Virusasiantuntija: "En pidä tärkeänä sitä, että rajoitettaisiin myös ulkona ihmisten kohtaamista"

Tartuntariski on ulkona vähäisempi kuin sisätiloissa, mutta riski on olemassa. Turvavälisuositus on voimassa myös ulkona. Meren jäällä Espoossa ulkoiltiin 17. helmikuuta.

Tartuntariski on ulkona vähäisempi kuin sisätiloissa, mutta riski on olemassa. Turvavälisuositus on voimassa myös ulkona. Meren jäällä Espoossa ulkoiltiin 17. helmikuuta. Henrietta Hassinen / Yle

Hallitus valmistelee liikkumisrajoituksia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön, jos tämän viikon alussa käyttöön otetuilla rajoituksilla ei onnistuta hillitsemään koronavirustartuntojen kasvua.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos olisi THL suosittanut hallitukselle, että pahimmilla epidemia-alueilla liikkumista tulisi rajoittaa. Suosituksen mukaan edes ulkoilemaan ei kannata lähteä kuin oman perheen kesken.

Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen pitää ihmisten tapaamista ulkonanykyisessä tartuntatautitilanteessa turvallisena.

– En pidä tärkeänä sitä, että rajoitettaisiin myös ulkona ihmisten kohtaamista. Tottakai jos epidemiatilanne muuttuu edelleen merkittävästi huonommaksi, pitää edelleen vähentää kontakteja myös ulkona. Tärkeintä ulkonaliikkumiskiellossa on se, että estetään meneminen sisätiloihin, jossa ollaan kontaktissa. Se on kiellon ydin, sanoo Sironen.

Sirosen mukaan kontakteja rajoittavat toimenpiteet ovat alkuperäistä koronavirusta nopeammin leviävän brittimuunnoksen kohdalla toimiva ratkaisu, jolla leviämistä voidaan estää. Sirosen mukaan ulkona voisi kuitenkin olla isolla alueella paljonkin ihmisiä, jos etäisyydet pystytään säilyttämään.

Ne ovat samat asiat, millä on merkitystä sisälläkin, eli aika, etäisyys, ilman vaihtuvuus ja onko maski käytössä vai ei. Tarja Sironen

– Sehän niiden perimmäinen tarkoitus on. Koronavirus on edelleen ihmisestä toiseen tarttuva virus. Kun vähennetään kontakteja, vähennetään myös viruksen leviämistä, Sironen toteaa.

Koronaviruksen leviäminen ulkotiloissa tai ulkoillessa on tähän saakka ollut Suomessa ja maailmalla erittäin harvinaista.

– Ulkona tapahtuneita tartuntoja on hyvin vähän, on vaikea löytää tyypillistä tilannetta. Pääsääntöisesti ne ovat olleet sellaisia, joissa on oltu pitkä aika hyvin lähekkäin. Aika usein on vaikea erottaa, tapahtuiko tartunta ulkona, vai oliko se joku tapahtuma, jossa välillä on käyty myös sisällä, pohtii Sironen.

Tartunnat ulkona ovat silti mahdollisia.

– Esimerkiksi tilanne, jossa ollaan lähekkäin tai istutaan vierekkäin, jutellaan, syödään eväitä tai juodaan kahvia ja ollaan pitkä aika ilman maskia. Ne ovat samat asiat, millä on merkitystä sisälläkin, eli aika, etäisyys, ilman vaihtuvuus ja onko maski käytössä vai ei.

Tutkijan mukaan ulkona vaikuttaa lisäksi myös muun muassa tilan avoimuus tai tuuleeko tilassa vai ei.

Yli kaksi metriä väliin ja maski mukaan

Liikkumisrajoituksia on otettu käyttöön useissa maissa. Euroopassa on tiukimmillaan kielletty myös ihmisten tapaaminen ulkona.

Esimerkiksi Englannissa ei saa tavata omaan talouteen tai kahden erillään asuvan aikuisen muodostamaan "tukikuplaan" kuulumattomia ihmisiä.

THL ei ole antanut erityistä suositusta ulkotiloihin. Esimerkiksi maskin käytön suositukset koskevat pääosin sisätiloja. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

Sen sijaan suositus etäisyydelle sisällä ja ulkona on tällä hetkellä kaikkialla yksiselitteisesti vähintään kaksi metriä.

– Varsinkin henkilöihin, jotka ovat lähipiirin tai perheen ulkopuolelta. Jos on tilanne, että ulkona ei pysty välttämään ruuhkaa, niin maskin käyttö on suositeltavaa. Mukana olisi hyvä olla myös käsihuuhdetta, jos tulee tarve käsienpesulle, ohjeistaa THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Myös virustutkija lisäisi suojatoimiin maskin myös ulkona.

– Jos lähdet yksin liikkeelle tai olet lähipiirin kanssa liikkeellä, niin silloin ei tarvitse maskia käyttää, mutta jos olet jonkun perheen ulkopuolisen kaverin kanssa liikkeellä, etkä pysty riittävää etäisyyttä pitämään, niin sitten kannattaa ottaa maskin, suosittelee Tarja Sironen.

Brittivariantin leviämisestä ei tiedetä vielä paljoa, myöntää Sironen. Virusmuunnoksen oletetaan kuitenkin käyttäytyvän samaan tapaan kuin villiviruksenkin eli alkuperäisen koronaviruksen.

Tarja Sirosen mukaan alueelliset ratkaisut rajoituksiin ovat tervetulleita. Rajoitusten merkitys on hyvin suuri suuren ilmaantuvuuden aluella, mutta ne ovat kohtuuttomia alueilla, joissa tartuntamäärät ovat hyvin pieniä, toteaa Sironen. Pekka Koli / Yle

– Epidemiologisen datan perusteella tiedetään, että se on tehokkaampi leviämään. Potilaat erittävät virusta enemmän ja pidemmän aikaa ja virus myös tarttuu napakammin kiinni kohdesoluunsa, mutta nämä tekijät vaikuttavat ennen kaikkea sisätiloissa tapahtuvissa kohtaamisissa, sanoo Sironen.

Tapauksia, joissa koronavirus olisi tarttunut ulkona laajemmin ihmisestä toiseen on toistaiseksi ollut vähän.

– Varmaan pääasiallinen syy tähän on, että mahdolliset korkeat viruspitoisuudet ilmassa laimenevat nopeasti ja toisaalta auringon valo sekä kesällä myös lämpimät ilmat ovat ”myrkkyä” koronavirukselle, kuvailee THL:n Kiviranta.

Koronarivus leviää eri kokoisina aerosoleina ja jonkin verran pintojen välityksellä epäsuorasti. Ulkotilassa ilma vie aerosolit hyvin nopeasti mennessään ja virus laimentuu. Siksi ulkona esimerkiksi ladulla tai lenkkipolulla toisen ohittaminen on tutkijoiden mukaan edelleen riskitöntä.

– Ladulla ohittaminen on kohtaamisen keston kannalta muutaman sekunnin aikaikkuna, joten pitäisin riskiä pienenä. Jonottaminen lähietäisyydellä ilman maskia ja toisaalta pelaaminen, missä voi tulla lähikontaktia, sisältää selvästi enemmän riskejä, Kiviranta kuvailee.

