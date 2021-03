Poliisi ottaa käyttöön haalarikamerat koko maassa

Haalarikameroita on jo pilotoitu Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla. Kuva on vuodelta 2017.

Poliisi aloittaa haalarikameroiden käytön keväällä koko maassa. Haalarikameroita on jo ollut käytössä Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla ja nyt toiminta laajenee kaikille poliisilaitoksille, koska pilotoinnista saadut kokemukset ovat olleet hyviä.

Poliisin tiedotteen mukaan haalarikameroiden käytössä ollaan avoimia ja läpinäkyviä. Laitteet ovat päällä näkyvästi ja kuvaamisesta kerrotaan mahdollisuuksien mukaan kuvattaville.

– Laitteiden käytön kannalta on keskeistä myös se, että niitä voidaan käyttää kaikenlaisilla poliisitehtävillä, joissa kuvaaminen on tarpeellista. Laitteiden käytöllä on tarkoitus hankkia samoja tietoja, joita poliisi hankkii omin aistihavainnoin, toteaa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Kaikkea poliisien kuvaamaa ei tallenneta poliisin henkilörekistereihin, vain poliisin tehtävien kannalta asianmukaiset ja tarpeelliset tiedot.

Heikinheimo toteaa tiedotteessa, että haalarikameroiden käyttö voi nostaa esiin myös tarpeen kehittää lainsäädäntöä.

– Poliisitoiminnan kuvaaminen teknisellä laitteella ja hankitun tiedon laajamittainen hyödyntäminen ovat tärkeitä kysymyksiä tietosuojan kannalta. Esimerkiksi kasvojentunnistusteknologian käytön mahdollisuudet olisi hyvä selvittää, kun tekniset havaintojenkeruumahdollisuudet yleistyvät poliisitoiminnassa, Heikinheimo mainitsee.

