Oslon koronatilanne on heikentynyt nopeasti, vaikka rajoitukset ovat olleet osin Helsinkiä tiukemmat – alkoholia ei ole anniskeltu neljään kuukauteen

Oslossa oli tarkoitus alkaa löysätä koronarajoituksia maaliskuun alussa, mutta toisin kävi. Tartuntatilanne on muuttunut nopeasti huonommaksi, ja löysäämisen sijasta kaupunki on kiristänyt koronarajoituksia entisestään (siirryt toiseen palveluun).

Osloon julistettiin "sosiaalinen sulku" jo marraskuun alussa, ja sen jälkeen rajoituksia on kiristetty merkittävällä tavalla kolmesti. Nyt suurin osa liikkeistä on kiinni, samaten ravintolat ja harrastustilat. Alkoholin anniskelukielto on ollut voimassa neljä kuukautta.

– Voisi sanoa, että kaikki on kiinni paitsi koulut, ruokakaupat ja apteekit, toteaa Suomen Oslon-suurlähetystön vanhempi neuvonantaja Henna Kvam puhelimitse Ylelle.

Peruskoulun oppilaita Nordstrandin Steiner-koulussa Oslossa. Heiko Junge / EPA

Oslon "sosiaalinen sulku" Oslossa otettiin käyttöön kireitä koronarajoituksia marraskuun 10. päivä. Ne ovat pääosin edelleen voimassa. Kaikki sosiaaliset tapaamiset kodin ulkopuolella kiellettin. Ainoa poikkeus olivat hautajaiset.

Kaikki aikuisten sisäharrastustilat, niin julkiset kuin yksityisetkin, suljettiin. Ainoa poikkeus olivat kirjastot.

Alkoholin anniskelu lopetettiin. Ravintolat saivat jatkaa ruoan ja alkoholittomien juomien tarjoilua.

Maskisuositusta laajennettiin julkisesta liikenteestä myös takseihin.

Liikkeiden ja ostoskeskusten piti huolehtia siitä, että asiakkaiden väliillä oli kahden metrin turvaetäisyys. Maskin käyttöä oli jo aiemmin tullut suositeltu julkisilla paikoilla ja ravintoloissa. Lisäksi kaupunkilaisia oli kehotettu jäämään etätöihin. Lähde: Oslon kaupunki (siirryt toiseen palveluun) ja NRK: Sosial nedstenging av Oslo (siirryt toiseen palveluun)

Rajuista rajoituksista huolimatta Oslossa rekisteröitiin alkuviikosta enemmän uusia koronatartuntoja seitsemän päivän aikana kuin koskaan aiemmin: 1 338. Luku julkaistiin tiistaina (siirryt toiseen palveluun).

Helsingissä vastaava luku (siirryt toiseen palveluun) oli vähän suurempi, 1 389, vaikka kaupungissa on noin 40 000 asukasta vähemmän kuin Oslossa. Luvut tarkistettiin tähän juttuun keskiviikkona, ja Helsingin lukuja päivitetään juoksevasti.

Oslon tilannetta vertaillaan Helsinkiin tarkemmin jutun loppupuolella.

"Muunnokset muuttivat pelisäännöt"

Oslon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti oli 368 kahden viime viikon aikana, eli viikoilla 8 ja 9, kertoo Norjan kansanterveysviraston keskiviikkona julkastu viikkoraportti (siirryt toiseen palveluun). Helsingissä uusien tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti oli vastaavana aikana 400.

Oslolaiset asiantuntijat ja poliitikot syyttävät tartuntalukujen noususta ennen kaikkea virusmuunnosten yleistymistä ja nuorisoa.

– Oslon tilanne on hyvin vakava. Virusmuunnokset ovat muuttaneet pelisääntöjä. Rajoitukset, joita olemme käyttäneet ja jotka ovat toimineet aiemmin, eivät ole enää yhtä vaikuttavia, sanoi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raymond Johansen l (siirryt toiseen palveluun)ehdistötilaisuudessa tiistaina (siirryt toiseen palveluun).

Oslon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Raymond Johansen. Stella Pictures / AOP

Rajoituksia kiristettiin tammikuussa Tammikuun 23. päivä Oslon koronarajoituksia kiristettiin "korkeimmalle tasolle" epidemian alkamisesta. Marraskuussa käyttöön otetut koronarajoitukset laajenivat koskemaan Oslon lähikuntia. Kaikki liikkeet suljettiin, ruokakauppoja, apteekkeja ja bensa-asemia lukuun ottamatta.

Kirjastot suljettiin

Päiväkotien, peruskoulujen ja lukoiden koronataso korotettiin niin kutsutulle punaiselle tasolle, mikä tarkoittaa ryhmien pienentämistä ja osittain etäopetukseen siirtymistä.

Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut siirtyivät etäopetukseen.

Myös lasten harrastusmahdollisuudet suljettiin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia höllennettiin helmikuun 3. ja 17. päivä. Harrastuksia avattiin ja kouluissa siirryttiin "keltaiselle tasolle". Lähde: Oslo kunta (siirryt toiseen palveluun) ja Aftenposten: Dette er de nya tiltakene i Oslo-regionen (siirryt toiseen palveluun)

Etenkin viruksen brittimuunnos on vallannut tilaa Oslossa. Sen osuudeksi uusista tartunnoista arvioitiin helmikuun loppupuolella 50–70 prosenttia (siirryt toiseen palveluun), HUS:n alueella se oli tuolloin noin 65 prosenttia.

Oslon poliitikot ovat ehtineet kiristää koronarajoituksia maaliskuussa jo kahdesti.

– On hankala tietää, missä milloinkin mennään, kun rajoitukset voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla. Ihmisillä on kuitenkin yleinen ymmärrys rajoituksista, Oslon-suurlähetystön vanhempi neuvonantaja Henna Kvam sanoo.

Lisäkiristyksiä kahdesti maaliskuussa Oslon koronarajoituksia kiristettiin jälleen maaliskuun 2. ja 10. päivä. Tämän viikon kiristykset kohdistuivat lapsiin ja nuoriin. Kaikki ravintolat suljettiin viime viikolla, mutta ne saavat myydä noutoruokaa.

Päiväkotien ja peruskoulujen koronataso nostettiin uudestaan punaiselle tasolle,mikä tarkoittaa ryhmien pienentämistä ja osittain etäopetukseen siirtymistä. Se on voimassa maaliskuun loppuun.

Kaikki lasten ja nuorten sisäharrastustilat suljettiin.

Ulkotiloissa alle 20-vuotiaat lapset ja nuoret saavat harrastaa korkeintaan 10 henkilön ryhmissä. Ryhmissä pitää noudattaa metrin turvavälejä.

Aikuisia kehotetaan välttämään ryhmäharrastuksia, vaikka ne järjestettäisiin ulkona. Aiemmin annetut rajoitukset jatkuvat: suurin osa liikkeistä on suljettu, alkoholin anniskelu on kielletty, kuntokeskukset, teatterit ja elokuvateatterit on suljettu, tapahtumien järjestäminen sisätiloissa on kielletty.

Oslolaisten päähän on taottu, että ketään ei kannata tavata, maskeja on käytettävä, kädet pestävä, turvavälit pidettävä ja kaupassa käytävä mahdollisimman harvoin.

Rajoitukset kohdistuvat nyt nuoriin

Tartunnat leviävät Oslossa etenkin nuorten keskuudessa. Ne ovat lisääntyneet eniten ikäryhmässä 16–19-vuotiaat, jossa ne ovat peräti kuusinkertaistuneet neljän viime viikon aikana, 20:sta viikossa 120:een viikossa.

– Kun nämä oppilaat vievät tartunnan koteihinsa, jotka voivat olla ahtaita, he tartuttavat perheenjäseniään, jotka puolestaan vievät viruksen päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Siten virus käyttäytyy, kaupungin terveysneuvos Robert Steen muistutti tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Siksi keskiviikkona voimaan astuneet viimeisimmät koronarajoitukset (siirryt toiseen palveluun) kohdistuvat nimenomaan lapsiin ja nuoriin.

Norjan terveysviranomaiset julkaisivat vuosi sitten Smittestopp-nimisen jäljityssovelluksen. Heiko Junge / EPA

Päiväkotien aukioloaikoja lyhennettiin, koulujen luokkakokoja pienennettiin ja etäopetusta lisättiin, mutta koulujen sulkemista kokonaan halutaan välttää.

– Norjassa on suuri yhteisymmärrys siitä, että koulut pidetään auki viimeiseen saakka. Heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapsille halutaan tarjota paikka, johon mennä ja rutiinit, joita noudattaa, kertoo Oslon-suurlähetystön Henna Kvam huomauttaa.

Kaikki lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa kuitenkin lopetettiin. Ulkotiloissa voi harrastaa korkeintaan kymmenen nuoren ryhmissä.

Helsingissä yläkoulut ovat siirtyneet etäopetukseen, mutta alakoulu on lähiopetuksessa. 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat saavat käydä harrastuksissa. Helsingin rajoituksista voit lukea tarkemmin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Oslo ja Helsinki samoissa luvuissa

Oslo ja Helsinki ovat karkeasti samankokoiset kaupungit. Hyvän kesän jälkeen tartunnat kääntyivät kummassakin kaupungissa lievään nousuun.

Oslon tilastoissa (siirryt toiseen palveluun) näkyvät tartuntahuiput marraskuun puolivälissä, jolloin päivittäisiä tartuntoja todettiin yli 200, ja tammikuun toisella viikolla, jolloin päivittäisten tartuntojen määrät nousivat uudestaan lähelle 200:a.

Rajoitusten kiristämisen jälkeen tartuntojen määrät kävivät helmikuun alussa alimmillaan 20:ssa vuorokaudessa, mutta kääntyivät sitten nopeaan nousuun, kun lasten ja nuorten rajoituksia höllennettiin.

Neljässä viikossa (viikot 6–9) uusien tartuntojen viikoittaiset määrät ovat kolminkertaistuneet reilusta 400:sta yli 1 200:aan.

Koronapotilas Oslon Rikshospitalet-sairaalassa marraskuun loppupuolella 2020. Jil Yngland / EPA

Alla olevissa tilastoissa tartuntamääriä ei ole suhteutettu kaupunkien väkilukuun. Oslon tilanne poikkeaa Helsingistä siinä, että sillä ei ole naapurikuntina suuria kaupunkeja.

"Oslossa tiukemmat rajoitukset"

Oslon rajoitukset olivat alkuvuodesta tiukemmat kuin Helsingissä ja Uudellamaalla, toteaa HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Tautitapaukset kääntyivätkin tammikuun puolivälissä laskuun ja kahden viikon ilmaantuvuus puolittui. Kun lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia höllennettiin, tautitapaukset lähtivät uuteen jyrkkään nousuun.

– Näyttäisi siltä, rajoituksia alettiin purkaa liian aikaisin, Ruotsalainen sanoo Ylelle puhelimitse.

Hän arvelee, että tartuntojen lisääntymistä selittävät virusmuunnosten yleistyminen Oslossa ja se, että suosituksia ja rajoituksia ei ole noudatettu tarpeeksi hyvin.

Samat asiat selittävät hänen mukaansa HUS:n alueen tautitilanteen pahenemista.

Muuntoviruksen osuus HUS:issa on 70–80 prosenttia tautitapauksista. Tartuntaryppäitä on viime viikkoina esiintynyt erityisesti työpaikoilla, kuten rakennustyömailla, yksityistilaisuuksissa, baareissa, kuntosaleilla ja uutena ilmiönä myös päiväkodeissa, Ruotsalainen luettelee.

Eeva Ruotsalainen Jari Kärkkäinen / Yle

Norjan kansanterveysviraston maaliskuun alussa julkaiseman raportin mukaan 7 prosenttia maan tartunnoista voidaan jäljittää päiväkoteihin ja kouluihin, 14 prosenttia työpaikoille ja 45 prosenttia kotiin.

"Oslossa jojo-liikettä"

Oslon rajoituksissa Ruotsalaisen huomio kiinnittyy siihen, että lapsia ja nuoria koskevissa rajoituksissa on ollut jojo-liikettä.

–Kiristetään, höllätään. Kiristetään, höllätään pari viikon ajan. Nopeita muutoksia ei kannata tehdä. Pari viikkoa on liian lyhyt aika, Ruotsalainen sanoo Ylelle puhelimitse.

Hän korostaa, että hallitsematon tautitapausten nousu uhkaa viiveellä terveydenhuollon kantokykyä. Siksi kodin ulkopuoliset kontaktit pitäisi minimoida yhteiskunnan toimintojen rajoituksia ja sululla yhtäaikaisesti.

Hyvänä esimerkkinä tästä hän nostaa esille Irlannin. Se tai ttoi tartuntojen räjähdysmäisen kasvun tiukalla sululla, joka painoi tartuntamäärät lähtötasolle kahdessa kuukaudessa.

– Meidän rajoitustoimemme eivät ole riittävät, koska kaikkia tartuntareittejä ei ole pystytty tilkitsemään samanaikaisesti, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo.

–Euroopan maihin verrattuna meillä on ollut mahdollisuus elää vielä kohtuullisen normaalisti. Uudellamaalla tilanne on vakava, ja ainoa tapa saada tautitapaukset laskuun on rajoitusten samanaikainen toteutus .

