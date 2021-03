600 taideteoksen muuttoa ei hetkessä saada pakettiin – varastona toimineesta Porin taidemuseon näyttelyhallista kuoriutuu wow-elämys esiin

PoriPorin taidemuseon ovet ovat olleet koronarajoitusten vuoksi säpissä yleisöltä joulukuusta asti, mutta museossa sisällä tunnelma on kaikkea muuta kuin hiljaisen uinuva.

Kun museoon astuu sisään, avautuu silmien eteen performanssimainen näky.

Maskikasvoisia työntekijöitä kulkee haalareissa taulu kainalossa. Osa haalaripukuisista on kumartunut pöydän ääreen pakkaamaan teoksia, osa taas mittailee mietteliään näköisenä seiniin nojaavien teosten kokoa.

Museon vieressä on kuorma-auto parkkeerattuna avoimen oven eteen. Äkkiseltään voisi myös kuvitella, että kyseessä onkin taideryöstö keskellä päivää.

Vt. museonjohtaja Anni Venäläinen pukee sanoiksi, mistä syystä museossa on täysi tohina päällä.

– No, sellaisesta suurenmoisesta syystä, että saimme uuden väliaikaisen taidevaraston, eli nyt pystymme muuttamaan kaikki näyttelyhalliin varastoituneina olleet teokset uuteen varastotilaan.

Jokainen siirrettävä teos vaatii muutossa yksilöllisen paketoimissuunnitelman. Katja Halinen / Yle

Kolmen vuoden ajan teoksia jouduttiin pitämään varastoituna museon sydämessä, isossa näyttelyhallissa. Siinä säilytettiin Porin kaupungin taidekokoelmien, Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman ja museon tallennekokoelmien teoksia.

Tosin tämä aika käytettiin hyväksi. Iso osa näyttelyhallista toimi samalla yleisölle avoimena taidevarastona.

Erikoinen ratkaisu avoimesta varastosta syntyi olosuhteiden pakosta. Museon aiemman varaston vuokrasopimus irtisanottiin, eikä korvaavia tiloja ollut löytynyt ennen tätä kevättä.

Näyttelyhalli on museon käyntikortti

Yleisö piti mahdollisuudesta päästä kurkistamaan avoimessa varastossa taidemuseon kokoelmiin eri tavalla. Samalla varastointi kuitenkin piilotti avaran näyttelyhallin, josta Porin taidemuseo on tullut kuuluisaksi.

– Avoin varasto oli kiinnostava ja tärkeä kokeilu, ja sen avulla pystyimme kertomaan kokelmatyöstämme, mutta silti nimenomaan näyttelyhalli on meidän käyntikorttimme. Mittakaavassaan ainutlaatuinen tyhjä, iso halli on hyvin muuntautumiskykyinen. Hallin kaunis estetiikka tuottaa jo itsessään wow-elämyksen, kuvailee vt. museonjohtaja Anni Venäläinen.

Porin taidemuseon vt. johtaja Anni Venäläinen iloitsee uudesta varastosta ja siitä, että museon näyttelyhalli saadaan tyhjäksi uusia näyttelyitä varten. Katja Halinen / Yle

– On tosi fantastista, että saamme hallin taas alkuperäisessä koossaan ja avaruudessaan näyttelykäyttöön, säestää intendentti Anni Saisto.

Myös teosturvallisuuden näkökulmasta asianmukainen varastointi on tärkeää. Jatkuva valoaltistus ei ole teoksille hyväksi, ja avoimessa tilassa säilyttämiseen liittyy muitakin riskejä, kun ympärillä on jatkuvaa toimintaa.

Chris Drury rakensi Carbon Sin -teostaan Porin taidemuseon näyttelyhalliin vuonna 2011. Erkki Valli-Jaakola / Porin taidemuseo

Noin 600 teoksen muuttokuorma

Porin taidemuseolle ja Satakunnan museolle on suunniteltu jo usean vuoden ajan yhteistä varastoa eli kokoelmakeskusta, mutta tämä hanke odottaa vielä toteutumistaan.

Nyt taidemuseon teoksille löytyi uusi, väliaikainen säilytyspaikka Porista ammattioppilaitos Winnovan tiloista. Sen sijaintia ei ole sen paremmin kerrottu julkisuuteen turvallisuussyistä.

Varastomuutto on työllistänyt intendentti Anni Saistoa ( vas. ) ja vt. johtaja Anni Venäläistä viime ajat. Katja Halinen / Yle

Kyse on Porin taidemuseon mittakaavassa isosta muutto-operaatiosta. Noin 600 erilaista teosta pitää pakata ja luetteloida huolellisesti sekä välttää viimeiseen asti niiden vaurioitumista.

Kokoelman teoksia sijoitellaan varastosta vaihdellen myös kaupungin eri tiloihin tai lainaksi muihin museoihin.

– Jokaisesta teoksesta pidetään kirjaa, milloin se on pakattu ja milloin siirretty. Uusi hyllypaikka tai seinäpaikka merkitään tarkkaan ylös, jotta se löytyy tarvittaessa. Tämä on se kriittinen kohta tässä, sanoo intendentti Saisto.

Muutossa yritetään välttää viimeiseen asti teosten vaurioitumista. Katja Halinen / Yle

Museossa on tehty muuttoa on parisen viikkoa ja toiset kaksi viikkoa on vielä jäljellä. Kun muutto on ohi, isoon näyttelyhalliin aletaan pystyttää kesän juhlanäyttelyä.

Kuluva vuosi on Gullichsenin taidesäätiön 50- ja Porin taidemuseon 40-vuotisjuhlavuosi. Juhlanäyttelyyn asetetaan esille teoksia taidesäätiön kokoelmasta.

Asema pitää lunastaa joka päivä

Porin taidemuseo perustettin vuonna 1981 professori Maire Gullichsenin taidekokoelman ympärille.

Vt. museonjohtaja Anni Venäläinen sanoo, että Porin taidemuseo haluaa säilyttää asemansa kansainvälisesti arvostettuna nykytaiteen museona.

Hän nimeää museon vahvuuksiksi oman taidekokokoelman ja kyvyn tulkita ajankohtaisia ilmiöitä nykytaiteen kautta.

– Meillä on maine ajankohtaisesti ja rohkeasti asioihin tarttuvana museona. Se on tehnyt mahdolliseksi yhteistyön myös monien tärkeiden ulkomaisten taiteilijoiden ja kuraattorien kanssa.

Yoko Onon näyttely Birch Monologue Porin taidemuseossa vuonna 1991. YLE / Tuuli Liekari

Vt. museonjohtaja Anni Venäläinen myöntää, että asema pitää lunastaa joka kerta uudelleen, näyttely näyttelyltä.

– Toisaalta museon tehtävänä on olla myös retrospektiivinen, katsoa taaksepäin, mistä on tultu, miltä ilmiöt ovat näyttäneet aikaisemmin ja tutkia jo esillä olleita ilmiöitä uudelleen.