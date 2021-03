Baari aloitti kapinan koronarajoituksia vastaan – yrittäjä palkkaa 500 työntekijää ja pitää ovensa auki: "Kyllä tämä pieni näpäytys on"

Imatralainen ravintoloitsija Jani Isotalo joutui maanantaina monen muun yrittäjän lailla laittamaan koronarajoitusten takia Bar Q -ravintolansa ovet kiinni.

Isotalo ei kuitenkaan halunnut jäädä toimettomaksi. Hän päätti muuttaa lähinnä karaoke- ja biljardiravintolana toimineen Bar Q:n henkilöstöravintolaksi.

Taustalla on se, että henkilöstöravintola saa koronarajoituksista huolimatta olla auki. Sen sijaan ravitsemisliikkeet on koronan leviämis- ja kiihtymisalueilla suljettava. Bar Q on ravitsemisliike, jollaisia pääsääntöisesti ovat kaikki sen kaltaiset iltaravintolat.

Henkilöstöravintola on nimensä mukaisesti tarkoitettu pääasiassa vain yrityksen henkilöstölle. Nyt voimassa olevien koronarajoitusten takia tosin henkilöstöravintolassakin saavat käydä vain yrityksen tai yhteisön omat työntekijät.

Niinpä Jani isotalo perusti yrityksen, johon hän ottaa ison määrän työntekijöitä. Nyt työntekijät voivat tulla ravintolaan. Esimerkiksi tänään torstailla tarjolla on pinaattikeittoa.

– Yrityksen on tarkoitus tehdä liiketoimintaa ja yrityksen henkilökunnalle tarjotaan henkilöstöravintolapalveluita, kertoo Isotalo.

Jani Isotalolla on olut ravintola Imatralla jo 12 vuotta. Mikko Savolainen / Yle

Isotalo sanoo jo tehneensä joitakin työsopimuksia, minkä lisäksi yhteydenottoja on tullut paljon. Tarkoitus on palkata jopa 500 henkilöä, joita yritys aikoo työllistää esimerkiksi tulevan kesän festivaaleilla Kaakkois-Suomessa.

– Laitettiin vähän provokatiivisesti, että haetaan erittäin suurta työntekijämäärää, kertoo Isotalo.

Työntekijät tekevät Isotalon mukaan markkinointityötä ja erilaisia markkinointikampanjoita.

– Varmasti laajennan sitä niin, että mukaan tulee tapahtumatyöntekijöitä ja esimerkiksi järjestyksenvalvojia. Monenlaiselle tilapäistyövoimalle on tarvetta, sanoo Jani Isotalo.

Helppo muutos

Ylitarkastaja Markus Laivonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että ravintola voi hyvin helposti muuttua henkilöstöravintolaksi. Siihen riittää ravintolan oma päätös.

Toistaiseksi Laivonen ei ole kuullut, että kukaan muu ravintoloitsija olisi muuttamassa ravintolaansa henkilöstöravntolaksi.

– Muita tapauksia ei ainakaan tähän mennessä tullut kuin tämä Bar Q:n tapaus, kertoo Laivonen.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö kertoo internetsivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että ravintolan voi muuttaa henkilöstöravintolaksi.

Lainsäädännössä ei ole estettä sille, että ravintola muuttaisi toimintakonseptiaan henkilöstöravintolaksi, joka tarjoaa ruokaa vain tietylle rajatulle henkilöpiirille. työ- ja elinkeinoministeriö internetsivuillaan

Ministeriössä ei riemuita

Työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin oudoksuu Jani Isotalon tapaa muuttaa ravitsemisliike henkilöstöravintolaksi. Hallitusneuvos Liisa Huhtalan mukaan lain tarkoitus on taata työntekijöiden ruokailumahdollisuus sellaisilla työpaikoilla, joissa ruokailu ei muuten olisi mahdollista tai se olisi vaikeaa järjestää.

Tällaisia ovat esimerkiksi isot tehtaat, jota toimivat ympäri vuorokauden.

– Imatran tapaus ei kuulosta hyvältä, sanoo Huhtala.

Huhtala ei halua arvioida, onko Bar Q:n tapaus laiton. Lain noudattamista valvoo poliisi.

– Lain hengen mukainen se ei ainakaan ole, sanoo Huhtala.

Vastaavanlaisista tapauksista hän ei ole muualta Suomesta kuullut.

Kaakkois-Suomen poliisista rikosylikomisario Juha Junkkari kertoo kuulleensa Bar Q:n tapauksesta, mutta heillä ei Junkkarin mukaan ole mitään asian suhteen työn alla.

– Pohdintaa tämän suhteen ei ole tehty, sanoo Junkkari.

Jani Isotalon mielestä hän pystyisi pitämään ravintolassaan asianmukaiset turvavälit Mikko Savolainen / Yle

Henkilöstöravintoloita koskevat Huhtalan mukaan voimassa olevat tartuntalain määräykset koronan leviämisen estämiseksi. Ravintolan on huolehdittava muun muassa turvaväleistä ja hygieniatoimenpiteistä.

Aukiolorajoitukset eivät kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita, jotta esimerkiksi sairaalassa henkilöstöravintola voi olla auki myös yövuorolaisille.

Jos laittomuuksia epäillään, niitä selvittää poliisi.

Pieni näpäytys

Jani Isotalon ravintola Imatralla on kooltaan noin tuhat neliömetriä ja se toimii kahdessa eri kerroksessa. Isotalo uskoo, että pystyy noudattamaan siellä turvavälejä.

Alkuviikolla Bar Q oli vielä kiinni ja pöydät tyhjinä. Mikko Savolainen / Yle

Isotalo tunnustaa tuskastuneensa erilaisiin sääntöihin ja rajoituksiin, joita kuluneen vuoden aika on tullut ja mennyt.

– Koko vuoden olen joutunut lukemaan uusia pykäliä ja tekemään uusia tukihakemuksia, että saisin liiketoiminnan pysymään pystyssä. Kyllä tämä pieni näpäytys on.

Isotalo kuitenkin sanoo, että lähtökohtaisesti hän tekee muutoksen liiketoiminnan pohjalta.

– Pelkän protestin takia ei ole järkevää tehdä asioita, sanoo Jani Isotalo.

Jani Isotalon suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).