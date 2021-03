Juniorijääkiekkoilijoilla laaja koronatartuntojen ketju Pirkanmaalla – pääosa tartunnan saaneista on 10–11-vuotiaita, tartuntoja myös aikuisilla

Tartuntoja on useammassa joukkueessa.

Pirkanmaalla on todettu laaja tartuntaketju juniorijääkiekkoilijoiden keskuudessa. Tampereen yliopistollinen sairaala kertoo asiasta Twitterissä.

TAYSin mukaan pääosa tartunnan saaneista on 10–11-vuotiaita. Tartuntoja on useammassa joukkueessa, sillä TAYS kertoo, että niitä on myös "joukkueiden parissa toimivilla aikuisilla".

TAYSin hallintoylilääkäri Juhani Sand kertoo, että kyse ei ole yksittäisestä joukkueesta tai tapahtumasta.

– En tunne yksityiskohtia tarkkaan, mutta tiedän, että tartuntoja on kaikkiaan kymmeniä. Isompi määrä on löytynyt nyt viime päivinä, muutamia aiemmin.

Sandin mukaan myös lasten harrastustoiminnassa pätevät tarkat koronaohjeet.

– Pääviesti on se, että myös lasten ja nuorten kanssa turvaohjeita pitää noudattaa tarkasti, Sand sanoo.

