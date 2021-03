Rauman telakka selvisi koronatartuntojen ryppäästä – töitä tehdään jo täysillä

Rauma Marine Constructionsin telakalla jatketaan töitä lähes täydellä henkilömäärällä. Yhtiö ajoi tuotantonsa alas kolme viikkoa sitten, kun työntekijöiden joukosta paljastui koronatartuntojen rypäs.

Tuotantoa alettiin käynnistää vaiheittain viikkoa myöhemmin. Töihin pääsi palaamaan vain negatiivisella testituloksella. Nyt telakalla on töissä jo noin 900 henkilöä, eli valtaosa tuotantohenkilöstöstä.

Karanteenista vapautumassa olevien henkilöiden testausta on jatkettu, ja heidän joukostaan on löytynyt tähän iltapäivään mennessä neljä uutta tartuntaa. Kaikkiaan telakkaan liittyviä koronatartuntoja on nyt ilmennyt 357 noin tuhannen työntekijän joukosta. Karanteenissa on vielä 55 henkilöä.

Töihin terveenä

Töihin on päässyt vain terveenä, mutta telakalla jatketaan silti satunnaistestien tekemistä ensi viikolla.

RMC on ottanut käyttöön tiukennetun turvallisuussuunnitelman ja sen toimivuutta seurataan tarkasti.

– Valvomme ohjeiden noudattamista ja seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Teemme turvallisuussuunnitelmaan muutoksia välittömästi, jos se on tarpeen. Tulevat viikon näyttävät, kuinka hyvin tiukennetut toimet tepsivät, toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa toteaa.

Tartunnat levisivät erityisesti telakan ulkomaalaisen alihankintatyövoiman parissa. Telakan noin tuhannesta työntekijästä noin 800 on ulkomaalaisia, jotka asuvat ahtaissa oloissa ja ovat kulkeneet yhteiskyydeillä.