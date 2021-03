Herätys: Nuoret suosivat kokoomusta ja vihreitä, tiesuolalle etsitään korvaajaa, Johnson & Johnsonin rokotteesta odotetaan päätöstä

Kokoomus ja vihreät ovat nuorten suosikit kuntavaalikyselyssä

Kokoomus ja vihreät ovat alle kolmekymppisten suosikkipuolueet, ilmenee valtion nuorisoneuvoston Taloustutkimuksella teettämästä kuntavaalikyselystä. Kyselystä selviää myös, että nuoret haluavat tietonsa ehdokkaista ja puolueista erityisesti sosiaalisesta mediasta ja vaalikoneista.

Pohjavesiä kuormittavalle tiesuolalle ei ole löytynyt korvaajaa

Niin kutsutulla älypyörätiellä pyritään Lahdessa pitämään "kesäkeli" ympäri vuoden formiaattien ja harjauksen avulla. Tuija Veirto/ Yle

Talvikunnossapitoon on etsitty vuosikausia tiesuolaa ympäristöystävällisempiä ja toimivia vaihtoehtoja. Pohjavesialueille liukkaudenestoon suositeltu formiaatti on kallista ja sen käyttöönotto siksi hidasta. Formiaatin hinta on 10–15-kertainen perinteisiin suolausmenetelmiin verrattuna.

EMA antaa arvion Johnson & Johnsonin rokotteesta

Johnson & Johnsonin rokote on jo käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Joseph Prezioso / AFP

Euroopan lääkeviraston (EMA) on tänään määrä päättää, suositteleeko se yhdysvaltalaiselle Johnson & Johnson -lääkeyhtiön koronavirusrokotteelle myyntilupaa. Mikäli EMA suosittelee rokotteen myyntilupaa, voi EU-komissio tehdä päätöksen myyntiluvan myöntämisestä. EMA on toistaiseksi antanut hyväksynnän jo Suomessakin käytössä oleville Pfizerin ja Biontechin, Modernan ja Astra Zenecan koronarokotteille. Lue täältä uusimmat tiedot koronavirustilanteesta Suomessa ja maailmalla.

Fukushiman ydinvoimalan lähialueet ovat vieläkin suljettuja

Fukushiman ydinvoimalan etualalla on saastunutta maata, jota säilytetään säkeissä. Franck Robichon / EPA

Kymmenen vuotta sitten Japanin koillisrannikolla sattui vakava maanjäristys. Sen synnyttämä tsunami tuhosi Fukushiman ydinvoimalan kolme reaktoria ja aiheutti ydinlaskeuman ympäristöön. Voimalan lähialueet ovat edelleen suljettuna. Joitain ihmisiä siellä silti asuu, kuten maanviljelijä Masami Yoshizawa, joka hoivaa lahjoitusvarojen turvin alueelle aikoinaan jääneitä kotieläimiä.

Pekka Katajan epäillystä murhan yrityksestä tuomio tänään

Simo Pitkänen / Yle

Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta väkivallanteosta. Syytteessä murhan yrityksestä on 41-vuotias uusmaalainen mies. Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta aamupäivällä.

Aurinkoa ja purevaa tuulta

Elina Suorsa / Yle

Aamu valkenee tänään enimmäkseen aurinkoisena, mutta eteläiseen Suomeen ja Länsi-Lappiin on levinnyt jo pilviä. Päivän aikana lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä ja pakkaset heikkenevät. Voimistuva tuuli kuitenkin lisää pakkasen purevuutta.

Illalla tuuli voimistuu merialueilla jopa myrskyksi.

