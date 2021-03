Kotimaan lentoliikenne voi näyttää koronan jälkeen kovin toisenlaiselta – Useita lentoasemia uhkaa alasajo

Jyväskylä on ollut lentojen nousujen ja laskujen määrällä laskettuna alkuvuodesta yksi Suomen vilkkaimmista lentoasemista, koska se on tärkeä Ilmavoimien tukikohta. Matkustajia sen sijaan on kulkenut terminaalin kautta vain 53. Petri Aaltonen / Yle