Tansanian presidentillä on koronatartunta ja hän on kriittisessä tilassa, sanoo maan oppositiojohtaja

John Magufuli voitti presidentinvaalit viime lokakuussa ja aloitti uuden viisivuotiskauden marraskuussa. Hän ilmoitti viime kesäkuussa, että koronapandemia on täysin tukahdutettu Tansaniassa.

John Magufuli voitti presidentinvaalit viime lokakuussa ja aloitti uuden viisivuotiskauden marraskuussa. Hän ilmoitti viime kesäkuussa, että koronapandemia on täysin tukahdutettu Tansaniassa. Anthony Siame / EPA

Presidentti on toistuvasti sanonut, että koronaa voidaan torjua rukouksin. Tartunnan saaneille hän on suositellut höyryhengitystä.

Tansanian presidentti John Magufuli on saanut koronatartunnan ja häntä hoidetaan parhaillaan sairaalassa Keniassa, kertoo maan oppositiojohtaja Tundu Lissu Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle (siirryt toiseen palveluun). Lissun mukaan Magufuli lennätettiin Nairobiin hoitoon maanantai-iltana ja hän on kriittisessä tilassa.

Lissu perustaa tietonsa ”luotettaviin lähteisiin”. BBC ei ole voinut vahvistaa tietoja.

61-vuotiasta Magufulia ei ole nähty julkisuudessa 11 päivään. Häntä on arvosteltu laajalti koronaviruspandemian hoitamisesta. Presidentti on muun muassa kieltäytynyt ulkomaisesta avusta, eikä Tansania näin ollen ota vastaan koronarokotteita. Sen sijaan Magifuli on levittänyt julkisuudessa salaliittoteorioita ulkomaisista rokotteista.

Maa ei ole päivittänyt tautitilastojaan viime kevään jälkeen, mikä on herättänyt kansainvälistä arvostelua.

Presidentti on toistuvasti sanonut, että koronaa voidaan torjua rukouksin. Tartunnan saaneille hän on suositellut höyryhengitystä.

Aiemmin tässä kuussa valtiosihteerinsä hautajaisissa puhunut Magufuli julisti, että Tansania päihitti koronan viime vuonna ja tulee selättämään sen myös tänä vuonna. Valtiosihteeri menehtyi samana päivänä kuin Tansaniaan kuuluvan Sansibarin varapresidentti menehtyi koronaan. Valtiosihteerin kuolinsyyksi puolestaan ilmoitettiin hengitystieoireet.

Viime viikolla katolinen kirkko kehotti kansalaisia ottamaan koronaviruksen vakavasti sen jälkeen, kun 60 nunnan ja 25 papin kerrottiin kuolleen kahden viime kuukauden sisällä koronaviruksen kaltaisiin oireisiin.

Lue myös: Suomalainen Helena Sandman sairastui Tansaniassa koronaan, eikä lääkäri uskaltanut antaa testitulosta – työpaikka olisi voinut mennä alta

Myös valtiovarainministeri sairaalassa?

Maan hallitus ei ole suostunut kommentoimaan presidentin tämänhetkistä tilannetta. Hallitus on varoittanut julkaisemasta mitään tietoja presidentti Magufulista. Myöskään nairobilaissairaala, missä presidentin väitetään olevan hoidossa, ei anna kommentteja.

Oppositiojohtaja Lissu sanoo, että hallituksen vaikeneminen lisää vain huhumyllyä ja on edesvastuutonta. Presidentin terveydentila ei ole yksityisasia, huomauttaa Lissu.

Lissu ei ole yllättynyt, jos presidentti on saanut tartunnan.

– Hän ei ole kertaakaan käyttänyt maskia, hän on osallistunut julkisiin tilaisuuksiin ilman minkäänlaisia varotoimia, sanoo oppositiojohtaja.

Lissu kertoo, että hänen tietojensa mukaan myös maan valtiovaraiministeri Philip Mpangoon on parhaillaan hoidossa samassa sairaalassa kuin presidentti.

Maanpaossa oleva Lissu tuli toiseksi lokakuun presidentinvaaleissa, missä hän sai 13 prosenttia äänistä. Oppositio on syyttänyt vaaleja vilpillisiksi.

Lue myös:

Köyhimpien maiden koronarokotukset eivät ole vielä alkaneet – muiden muassa EU:n rahoittamien rokotustoimitusten pitäisi käynnistyä tässä kuussa