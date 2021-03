CNN: Myanmarissa jo toinen Aung San Suu Kuin puolueen virkailija on kuollut pidätettynä ollessaan

Myanmarissa syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kuin puolueen pidätettynä ollut virkailija on kuollut, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tarkkailujärjestön AAPP:n (Assistance Association for Political Prisoners) mukaan menehtyneen Zaw Myat Lynnin ruumissa oli merkkejä kidutuksesta.

Kyseessä on viikon sisään jo toinen epäilyttävissä olosuhteissa tapahtunut Kansallisen demokratian liiton NLD:n virkailijan kuolema. Yhä kovempia otteita käyttävä sotilasjuntta vangitsi Khin Maung Lattin lauantaina.

– Pidätyksen jälkeen Khin Maung Lattin kidutettiin hengiltä sellissään, kertoi tarkkailujärjestö AAPP.

NDL-puolueen asianajaja kertoi uutistoimisto Reutersille, että ruumis oli kauttaaltaan mustelmilla, jonka vuoksi on syytä epäillä tämän joutuneen kidutetuksi.

Uutistoimistojen on vaikea vahvistaa riippumattomasti tietoja pidätettyjen kohtaloista.

Mielivaltaisia pidätysratsioita öisin

Kaapattuaan vallan helmikuun 1. päivä sotilasjuntta pidätti lukuisia hallituksen virkailijoita, mielenosoittajia, journalisteja ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Sotilaat ovat keskittyneet tekemään mielivaltaisia pidätysratsioita erityisesti yöaikaan.

YK:n mukaan pidätettyjen omaiset eivät tiedä, minne heidän perheenjäsenensä on viety tai missä kunnossa nämä ovat.

Vallankaappausta seuranneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 54 ihmistä, tosin paikallisten aktivistin mukaan luku on tätä suurempi. Lähes 2 000 ihmistä on otettu kiinni.

USA:lta pakotteita, YK tuomitsi väkivallan

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti keskiviikkona asettavansa pakotteita sotilasjuntan johtajan kahdelle aikuisiässä olevalle lapselle. Niiden myötä kaikki heidän Yhdysvalloissa olevat varat jäädytetään.

Jo aikaisemmin Yhdysvallat on asettanut pakotteita lukuisille sotilasjuntan johtohenkilöille.

YK:n turvallisuusneuvosto puolestaan tuomitsi keskiviikkona sotilasjuntan väkivallan rauhanomaisia protestoijia vastaan.

Turvallisuusneuvosto on tähän mennessä tuominnut väkivaltaisuudet vain kerran aiemmin, sillä pysyvä jäsen Kiina on ollut vastahakoinen tuomitsemaan Myanmarin juntan toimia.

Lähteet: Reuters, AFP, STT