Pikkukunta vaihtoi maakuntaa ja sai kahdet eri koronarajoitukset – kunnanjohtajan puhelin soi, kun hämmentyneet kuntalaiset kaipaavat tietoa

Joroisissa kuntalaisia on ihmetyttänyt, mitkä rajoitukset ovat voimassa ja miksi.

Joroisissa kuntalaisia on ihmetyttänyt, mitkä rajoitukset ovat voimassa ja miksi. Antti Karhunen / Yle

Liikenneasema Jari-Pekassa Joroisilla ovi käy, kun hiihtolomalaiset ja paikkakuntalaiset pistäytyvät ostoksille ja syömään.

Kunnassa noudatetaan koronarajoituksia kahdella eri perusteella. Osa rajoituksista lankeaa maakunnan, osa sairaanhoitopiirin mukaan.

Ravintolarajoitukset ovat maakuntakohtaisia, joten Pohjois-Savon maakuntaan vuodenvaihteessa siirtynyt Joroinen noudattaa perustason rajoituksia.

Ei ihme, jos tilanne hämmentää. Liikenneasema Jari-Pekka onkin sosiaalisessa mediassa ja tienvarsimainoksilla kertonut, että ovet ovat auki ja paikan päällä saa syödä.

– Olemme seuranneet tilannetta jännityksellä. Koronatilanne vaikuttaa valitettavasti joka tapauksessa ihmisten liikkumiseen ja asiakkaiden määrään, toteaa tiimivalmentaja Saara Leväinen Jari-Pekasta.

Etäopetus ja harrastukset kiihtymisvaiheen mukaan

Leväinen ei usko, että ihmiset innostuvat liikkumaan ravintolaruoan perässä maakunnasta toiseen sen mukaan, missä on lievemmät koronarajoitukset.

– Ihmiset ovat varovaisia. Toivotaan, että tauti talttuu.

Esimerkiksi koulujen etäopetus ja harrastamista koskevat rajoitukset määräytyvät puolestaan sairaanhoitopiirin mukaan.

Koska Joroinen jäi maakuntaa vaihtaessaan Etelä-Savon sote-kuntayhtymään, kuntaa koskevat näiltä osin kiihtymisvaiheen koronarajoitukset (siirryt toiseen palveluun).

“Se oli mielenkiintoinen saaga”

Ei ollut mitenkään yksiselittäistä, miten rajoitukset maakuntaa vaihtanutta kuntaa kohtelevat. Eri rajoitusten setviminen on teettänyt töitä.

Vt. kunnanjohtaja Jaakko Kuronen kertoo, että lopullinen selvyys rajoitusten määräytymisestä saatiin vasta tiistaina valtioneuvostolta.

Kuronen oli yhteydessä sairaanhoitopiiriin, aluehallintovirastoon ja valtioneuvostoon, ennen kuin sai käytännöt varmistettua.

– Se oli mielenkiintoinen saaga. Ymmärrän kyllä, että kun rajoitustoimia tehdään, ei siinä ensimmäisenä mietitä, miten Joroisten kunnalle käy. Ratkaisu onneksi löytyi.

Joroisissa on voimassa esimerkiksi sairaanhoitopiirin mukaan asetettu kokoontumisrajoitus (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan yli kuuden ihmisen kokoontumiset on kielletty.

– Kun valtioneuvosto tekee päätöksiä rajoituksista, noudatamme samoja rajoituksia kuin Pohjois-Savon maakunnassa. Kun taas kyseessä ovat terveydenhuollon suositukset, noudatamme samoja ohjeita kuin Etelä-Savon Essoten kunnat.

Yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen hiihtolomaviikon jälkeen Joroisissa. Antti Karhunen / Yle

Joroisissa on meneillään hiihtolomaviikko. Kun loma loppuu, yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen (siirryt toiseen palveluun). Erityisen tuen, joustavan perusopetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat voivat edelleen olla lähiopetuksessa, samoin alakoululaiset.

Myös lukiolaiset ovat etäopetuksessa. Kirjoitukset vaativat erityisjärjestelyitä.

Samaan aikaan Varkaudessa, jossa moni joroislainen käy töissä, koulut jatkavat toimintaa tavalliseen tapaan.

– Meillä on paljon perheitä, joista sisaruksista toinen voi olla toisen asteen opiskelijana Varkaudessa ja toinen lapsi perusopetuksessa Joroisissa. Jossakin aina ollaan rajalla, ja tässä tapauksessa me olemme siinä rajalla.

Edellisistä tartunnoista yli kuukausi

Kuronen antaa kiitosta Essotelle siitä, että kunnat on pidetty hyvin ajan tasalla koronatilanteesta. Viestinnän onnistuminen on tärkeää, kun tilanne on kaikille uusi.

Kuntalaiset ovat ottaneet ahkerasti yhteyttä suoraan kunnanjohtajaan, kun jokin uusissa rajoituksissa on jäänyt mietityttämään.

– Harrastustoiminnan tilanne meillä tällä hetkellä harmittaa ja siitä tulee paljon yhteydenottoja. Koronatartuntoja ei ole ja viimeisistä tartunnoista on yli toista kuukautta, mutta silti alle 12-vuotiaiden harrastukset ovat tauolla. Toisaalta kuntalaiset ymmärtävät hyvin, että emme voi tälle asialle mitään.

Myös se on kirvoittanut kyselyitä, miksi Joroinen jäi Essoten jäsenkunnaksi maakuntaa vaihtaessaan. Kuronen muistuttaa, että sairaanhoitopiirin valinta ei ole kiinni maakunnasta.

– Sen vaihtaminen on ihan oma prosessinsa ja veisi aikaa parikin vuotta. Nojaamme tässä sote-uudistukseen, jossa meidät on suunniteltu sijoitettavan Pohjois-Savon sote-alueeseen.