Kari Vehosalo kuvaa kammottavuutta vaivihkaa mutta pikkutarkasti – palkitun taiteilijan näyttely esillä Tampereella

The Picture of Dorian Gray (2013), yksityiskohta öljyvärimaalauksesta. Kari Vehosalo on hyödyntänyt teoksissaan toisinaan myös Oscar Wilden luomaa Dorian Gray -hahmoa. Graysta maalattu muotokuva vanhenee, mutta hän pysyy itse ikinuorena. Jussi Mankkinen / Yle

Ympyränmuotoista, sinisävyistä maalausta voisi aluksi luulla valokuvaksi, niin realistiselta se näyttää. Romantiikkaa huokuvassa teoksessa mies makaa rennosti selin katsojaan ja nautiskelee kauniista maisemasta. Pöyheät kumpupilvet liitävät taivaalla ja vuoret siintävät horisontissa.

Kun kuvaa katselee tarkemmin, siitä paljastuu yksityiskohtia, jotka kummastuttavat: maisema on samalla tavalla symmetrinen kuin psykologiasta tuttu, ihmisen persoonallisuutta kartoittava Rorschachin musteläiskätesti. Pilvistä muodostuu naisen vulva, ja jostakin syystä miehen ruusujen ympäröimä takapuoli on osittain paljaana. Hämmennystä herättää teoksen sadomasokismiin viittaava nimikin: Something Wicked This Way Comes (While Thinking of Marquis de Sade).

Something Wicked This Way Comes (While Thinking of Marquis de Sade) vuodelta 2012. Tarkemmalla silmäyksellä teoksen romanttisista kumpupilvistä löytyy jotakin yllättävää. Jussi Mankkinen / Yle

Vuonna 2012 valmistunut maalaus sisältää juuri ne elementit, joista Kari Vehosalon taide tunnetaan. Tutun ja turvallisen takana ryömii jotakin häiritsevää, joka sysää ajatukset raiteiltaan. Teosten yhteydessä tulee vääjäämättä esiin psykoanalyysin perustajan, itävaltalaisen Sigmund Freudin käyttämä unheimlich-termi, joka viittaa tietynlaiseen kammottavuuteen ja epämukavuuteen.

– Häiritsevä tekijä saa tutun asian väreilemään uudella tavalla. Toivon, että tätä kautta katsojan päässä alkaa refleksiivinen ajattelutyö: hän ryhtyy kyseenalaistamaan sitä, mitä edessään näkee, Vehosalo toteaa.

Kari Vehosaloa kiinnostaa myös kaksoisolentojen tematiikka, ja hän on tehnyt Doppelgänger-nimella kulkevan teossarjan. Doppelgänger on saksalaiskirjailija Johann Paul Richterin 1700-luvun lopulla kehittämä termi, joka viittaa sielulliseeen kaksoisolentoon. Jussi Mankkinen / Yle

Kasvotusten elämän raadollisuuden kanssa

Taiteen maisteriksi valmistunutta Kari Vehosaloa pidetään yhtenä kotimaisen taidekentän kiinnostavimmista tekijöistä. Tinkimätön oman tien kulkeminen toi hänelle Ars Fennica-palkinnon vuonna 2018.

Vehosalon visuaaliseksi tavaramerkiksi on muodostunut äärimmilleen viety fotorealismi, joka on prosessina työläs. Yhden vuoden aikana suurikokoisia öljyvärimaalauksia valmistuu puolenkymmentä. Vehosalo painottaa, että käsityö ja käden jälki ovat aina olleet osa hänen taiteellista strategiaansa.

– Toivon, että illusorisen pinnan viehättävyys houkuttelisi katsojat edes yhdeksi ylimääräiseksi sekunniksi teoksieni pariin ja että maalauksieni sisältö tatuoituisi tätä kautta vaivihkaa heidän aivoihinsa.

Käsityöllä, taidolla ja osaamisella on Vehosalolle myöskin suora historiallinen merkitys.

– Ihmisellä on evoluution mittainen suhde siihen, että joku asia tehdään hyvin. Sen avulla on saatu välitettyä merkityksiä, joten käsityön tekemisen taito ja käsityön arvostaminen on jo arvo sinänsä.

Kauniin ja harmonisen pinnan alla kuohuu pimeämpi puoli, ja Vehosalon maalausten teemoihin kuuluu usein kuolema, joka taiteilijan mukaan on yksi elämän merkityksellisistä horisonteista.

– Me kaikki matkaamme kohti kuolemaa. Kuoleman vääjäämättömyys, sen kamala kauheus, saa kuitenkin oman elämämme loistamaan. Kuoleman takia elämän jokaikinen ilmiö näyttäytyy mielekkäänä, se antaa hetkelliselle loistollemme syvyyden ja painavuuden, Vehosalo kiteyttää.

Kari Vehosalon näyttelyä Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella. Kuvassa näkyy Young Adults -sarjan maalauksia vuodelta 2017. Vasemmanpuoleisen teoksen alalaidassa oleva vääristynyt pääkallo on tuttu elementti Hans Holbein nuoremman Suurlähettiläät-teoksesta (1533). Kun pääkalloa katsoo tietystä kulmasta, se muuttuu kolmiulotteiseksi. Jussi Mankkinen / Yle

Three Figures on a Stage (2017). Vehosalon teokset ovat useimmiten isokokoisia, ja tämänkin öljyvärimaalauksen korkeus on lähes kaksi metriä. Jussi Mankkinen / Yle

Death and Language -triptyykkiin Vehosalo on kuvannut pikkutarkasti lahoavaa ihmislihaa, jota leikellään ja viilletään skalpelleilla. Iho on avautunut, ja mädäntyvä ruumis paljastaa sisuksiaan ja salaisuuksiaan.

Triptyykkiä varten Vehosalo kävi hakemassa kuvamateriaalia etelänaapuristamme Virosta reilu vuosikymmen sitten. Vielä tuolloin taiteilijat pääsivät taltioimaan opiskeluun liittyviä preparointeja ja ruumiinavauksia, joita suoritettiin Tarton yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

– Kyseessä oli auto-onnettomuudessa kuollut henkilö, jonka ruumiin avulla opiskelijat harjoittelivat käytännössä ihmisen anatomiaa. Ainoa ehto kuvaamiselle oli, ettei kasvoja saanut tallentaa tunnistettavalla tavalla. Tämä oli mielestäni outoa, koska henkilön kasvoista ei siinä vaiheessa ollut oikeastaan mitään jäljellä.

Kuoleman tematiikkaa taiteessaan käsittelevälle Vehosalolle kokemus oli mieleenpainuva.

– Siinä joutui olemaan kasvotusten elämän raadollisuuden ja elämän syvän lihallisuuden kanssa. Tämä raadollisuus jää meiltä helposti pimentoon – paitsi silloin, kun sen kohtaa omassa traagisessa tapaturmassa tai toisen ihmisen kuolemassa.

Kuolema ja lihallisuus lyövät kättä myös Vehosalon uudessa veistossarjassa, jossa objekteja on valmistettu lehmän ihrasta. Yksi veistoksista on ihmiskallon yläosa.

Yksityiskohta Kari Vehosalon Dorian Gray -teemaisesta maalauksesta vuodelta 2013. Maalauksesta näkyy äärimmilleen viety öljyväritekninen osaaminen. Jussi Mankkinen / Yle

Sadomasokismia ja outoja fetissejä

Kuoleman ohella Kari Vehosalon teoksissa esiintyy runsaasti seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä elementtejä. The Motorhome Lovers (here comes happiness) -maalauksessa kiiltäviin fetissiasuihin pukeutunut pariskunta istuskelee matkailuauton sängyllä. Anne Törmän kanssa toteutetussa Rakkaus ja maailmanloppu -teossarjassa pornografiaa lähentelevä seksuaalisus vyöryy katsojan silmille niin erektioina, sitomisleikkeinä kuin naiskenteluna auton konepellin päällä.

– Sadomasokismi ja fetissit kiinnostavat minua inhimillisen olemisen ilmaisuina. Ne kertovat myös ihmisen loputtomasta kekseliäisyydestä: ihminen tuottaa itselleen mielihyvää jopa sellaisella tavalla, että toisen satuttamisesta tulee osa minuutta, Vehosalo pohtii.

Vehosalon mukaan tämäntyylisistä ilmiöistä ei välttämättä tarvitse pitää, mutta ne kertovat kiinnostavalla tavalla ihmisolennon syvästä outoudesta.

– Tällaisessa outoudessa on jotakin, mikä saa taiteilijan aivot pyörimään. Ja toivottavasti se tekee samoin muillekin ihmisille.

The Mystery of Sex (2020). Teoksessa yhdistyvät Caravaggion Tuomaksen epäily (1602) ja Gustave Courbetin Maailman synty (1866), jossa alun perin makaa alaston nainen. Jussi Mankkinen / Yle

Kari Vehosalon teoksissa seksi voi viitata myös taidehistoriaan. The Mystery of Sex -maalauksessa yhdistyvät kaksi taiteen merkkiteosta, barokkitaiteilija Caravaggion Tuomaksen epäily (1602)ja Gustave Courbetin Maailman alkuperä (1866). Vehosalon versiossa Courbetin naishahmo on muuttunut mieheksi, ja Caravaggion maalauksen kohtaus, jossa epäilevä apostoli Tuomas työntää sormensa Kristuksen kyljessä olevaan haavaan, näyttäytyy eroottisena tekona.

– Seksuaalisuus merkitsee elämän suurta vitaalisuutta ja voimaa, ja se on vastapuoli kuolemalle. Näiden kahden ristipuhelu on juuri se merkityksellinen luenta, jota teoksiini usein haen, Kari Vehosalo toteaa.

Kari Vehosalo ateljeessaan 10.3. 2021. Vasemmalla puolella uusinta tuotantoa eli Wanderer-sarjan maalaus. Vehosalo pitää huolta kunnostaan muun muassa nostelemalla puntteja, koska ei omien sanojensa mukaan jaksaisi muuten liikutella isokokoisia maalauksiaan. Jussi Mankkinen / Yle

Kari Vehosalon ateljee sijaitsee helsinkiläisessä Kontulan lähiössä. Jussi Mankkinen / Yle

Yhteiskuntakriittisen taiteen äärellä

Mutta löytyy Kari Vehosalon töistä muitakin ulottuvuuksia kuin kuolema ja seksi. Taiteilija tuo teoksiinsa näkökulmia, jotka eivät ehkä ensinäkemältä juolahda katsojan mieleen. Hän määrittelee itsensä yhteiskuntakriittisen nykytaiteen kontekstiin. Vehosalo protestoi, kun ihminen pelkistetään esineeksi ja pelkäksi hyödyn tavoittelun välineeksi.

– Kukaan meistä ei halua olla työkalu, eikä kukaan meistä varmaankaan halua olla naula, jos joku toinen on vasara.

Yleisöä Sara Hildénin taidemuseossa. Jussi Mankkinen / Yle

Vehosalo käsittelee taiteessaan ihmistä omassa kurimuksessaan ja loputtomia, mielikuvituksellisia tapoja, joilla ihminen pystyy tuottamaan kärsimystä toiselle ihmiselle.

– Teen humanismista nousevaa taidetta. Mielestäni on olemassa universaaleja periaatteita, joita ei saisi rikkoa ja jotka mahdollistavat meille kaikille tai ainakin mahdollisimman suurelle massalle hyvän elämän.

Universaaliksi periaatteeksi Vehosalo laskee sen, että ihminen kohtelee muita kuten haluaisi itseään kohdeltavan.

– Kyse on kristillisestä periaatteesta, jos sen haluaa sellaiseksi mieltää. Itse en sitä tosin niin ajattele.

Vehosalon yhteiskuntakriittinen näkökulma tulee esille myös Baroque of Violence (The Auto-Erotic Decapitation of Jayne Mansfield) -teoksessa. Hollywoodin valovoimaisena seksipommina pidetty Jayne Mansfield menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1967. Onnettomuuden makaaberina, julkisuudessa mässäiltynä yksityiskohtana hänen päänsä leikkautui irti.

Mansfieldin kohdalla Vehosaloa kiinnostaa ihmisten traumakulttuuri: julkisuuden henkilö kulutetaan loppuun, ja hänen traaginen kuolemansa karnevalisoidaan.

– Jayne Mansfieldin valtava, ylitsepursuava elinvoimaisuus, joka yhdistyy kuolemaan, hajoavaan lihaan, mädäntymiseen – tästä ristipuhelusta syntyy vahvaa kuvamateriaalia, joka liittyy myös yhteiskuntakriittisen kuvataiteen eetokseen.

Kari Vehosalo työskentelee tällä hetkellä myös professorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Jussi Mankkinen / Yle

Viime aikoina esimerkiksi teatteripiireissä on keskusteltu siitä, mitä taiteessa saa näyttää ja kenelle. Rankkoja aihepiirejä käsittelevän Vehosalon mukaan tällä hetkellä eletään herkkää aikaa, jossa hankalia asioita on vaikea ilmaista – tai ottaa vastaan.

– Yliopistoihmisenä toivoisin, ettei mikään keskustelunaihe olisi poissuljettu ja että voisimme edetä tässä asiassa dialogin keinoin. Sellainen tie, jossa sensuroidaan ja estetään puhetta, lisää toteemeja ja tabuja. Ja se jos mikä on hyvin lyhytnäköistä.

Kari Vehosalon laaja retrospektiivinen näyttely Sara Hildénin taidemuseossa 1.8. saakka. Koronarajoitusten takia näyttely on tauolla 28.3. asti.

