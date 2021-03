Pirkanmaalla ennätysmäärä tartuntoja: junnujääkiekossa altistuneita nyt jo yli 140, pelaajia monesta joukkueesta

Juniorijääkiekkoilijoilla on todettu paljon koronatartuntoja Pirkanmaalla. Kuvituskuva.

Tartuntaryppäässä on mukana useita joukkueita, jotka pelasivat keskenään.

Pirkanmaalla kerrottiin torstaina koko epidemian korkeimmasta päiväkohtaisesta tartuntamäärästä. 70 koronatartuntaa on uusi ennätys.

Samaan aikaan Pirkanmaalta on löytynyt laaja tartuntaketju juniorijääkiekkoilijoiden keskuudesta.

TAYSin infektiolääkäri Janne Laine kertoo, että tähän ryppääseen liittyy yli 20 tartuntaa. Keskiviikkona altistuneita oli tiedossa yli 140. Luvut voivat vielä kasvaa tästä.

– Jääkiekkojuniorien tapauksia alettiin havaita viime viikolla. Määrät ovat nyt nousseet.

TAYSin mukaan pääosa tartunnan saaneista on 10–11-vuotiaita. Tartuntoja on useammassa joukkueessa. TAYS kertoo, että tartuntoja on myös joukkueiden parissa toimivilla aikuisilla.

Oireettomia junioreja saatetaan testata

Ilves ja Tappara kertoivat keskiviikkona, että heidän junioreillaan on tartuntoja. Muitakin joukkueita on mukana tautiryppäässä, mutta niitä ei ole vielä nimetty.

Pikkujunnut ovat pelanneet ja harjoitelleet toisten joukkueiden kanssa. Junioreilla on ollut myös yksityinen kiekkoleiri tai harjoitteluleiri, jossa on ollut useampienkin joukkueiden pelaajia.

Asian selvittely on Laineen mukaan kesken.

– Seurojen kanssa on keskusteltu ja neuvottu pitämään kahden viikon harjoitustaukoa kahden viikon ajan, hän kertoo ikäkohtaisista ohjeista.

TAYS harkitsee myös oireettomien altistuneiden juniorien testausta, että ryväs saadaan halllintaan. Laineen mukaan uusi tartuntaketju on huolestuttavaa.

– Vaikka alle 12-vuotiaiden harrustustoimintaa on vapautettu, on tärkeää, että niissä pidetään huolta tartunnan torjunnasta.

Muissa lajeissa ei ainakaan toistaiseksi Pirkanmaalla ole nähty vastaavaa.

