Hyvästi huono sisäilma ja tunkkaiset tuvat: Parolannummen vanha kasarmirakennus korjataan vihdoinkin perusteellisesti

Kasarmi 125 on ollut monen varusmiesikäluokan tukikohtana, ja on sitä myös kunnostuksen jälkeen. Teppo Valtonen Puolustuskiinteistöt

Hattulassa Parolannummen varuskunnassa peruskorjataan vihdoinkin kasarmirakennus 125. Pitkään korjattavien listalla olleessa rakennuksessa on sisäilmaongelmia, joista halutaan päästä eroon maaliskuun puolivälissä alkavassa kunnostusurakassa. Kasarmin sisäilmaongelmista on kertonut aiemmin Ylen MOT.

– Käytössä on sisäilmakonsepti eli kaikki, mikä aiheuttaa rakennuksessa sisäilmaongelmia poistetaan kokonaan. Terveys- ja käyttöturvallisuus on lähtokohtana peruskorjauksessa, kertoo Puolustuskiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jouni Multimäki.

Kasarmi korjataan kolmessa vaiheessa porrasrappu kerrallaan. Ensimmäinen rappu, uusi ulkorakennus sekä pyörävarasto valmistuvat tämänhetkisen aikataulun mukaan marraskuussa. Seuraavat raput korjataan aina edellisen valmistumisen jälkeen ja korjatut tilat voidaan ottaa käyttöön heti, kun ne ovat valmistuneet.

Koko kasarmirakennus 125 on peruskorjattu loppuvuoteen 2022 mennessä. Kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 13,5 miljoonaa euroa. Urakka on kilpailutettu ja pääurakoitsijaksi on valittu Pallas Rakennus Oy.

Tavoitteena nykyaikaiset ja terveelliset tilat

Kasarmi 125 uudistuu täysin. Rakennuttajapäällikkö Jouni Multimäki sanoo, että kaikki vanhat sisäpinnat uusitaan. Kasarmin toimisto- ja opetustilat sekä varusmiesten tuvat korjataan turvallisiksi, terveellisiksi ja viihtyisiksi.

Lisäksi kasarmi saa kokonaan uuden ilmanvaihdon ja sähköt. Ikkunat ja sisäovet uusitaan. Myös salaojitukset uusitaan. Pihalle rakennetaan uusi ulkorakennus, joka sisältää tiloja materiaalien kuivaamiseen ja varastointiin.

– Jatkossa kaikki märkä kuten vaatteet ja teltat kuivataan erillisessä rakennuksessa, eikä niitä tuoda enää majoitustiloihin, korostaa Multimäki.

Perusteellisen kunnostuksen jälkeen kasarmi vastaa nykyisiä kasarmeille asetettuja vaatimuksia.

Samanlaisia kasarmeja eri puolilla Suomea

Parolannummen kasarmi 125 on rakennettu vuonna 1967 ja se on nimetty suunnittelijansa mukaan Rajalan kasarmiksi. Kasarmin rakennustyyppi on kansainvälinen. Vastaavanlaisia kasarmeja on eri puolilla Suomea, ja Jouni Multimäen mukaan myös muualla Euroopassa.

Rakennuksessa on kolme kerrosta, joista kahdessa ylimmässä on majoitustiloja. Rappukäytäviä on myös kolme. Jokaisessa rappukäytävässä on 16 tupaa. Tuvassa voi majoittua maksimissaan 10–12 varusmiestä.

Puolustusvoimien kohteet omistaa ja ylläpitää tammikuun alussa perustettu Puolustuskiinteistöt liikelaitos, joka on Senaatti-konsernin tytärliikelaitos.