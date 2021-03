Kansainvälinen opiskelijaryhmä lähti Kuopiosta lomailemaan Saariselälle – nyt 18 on sairastunut koronavirustautiin

Yhteensä 46 hengen kansainvälinen opiskelijaryhmä kävi Inarin Saariselällä hiihtolomamatkalla helmi-maaliskuun vaihteessa. Opiskelijat olivat Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen sekä alueen ammattikorkeakoulun kansainvälisen vaihdon opiskelijoita.

Kuopion kaupunki kertoo, että matkalla olleista tai siihen liittyen on todettu tähän mennessä 18 koronavirustartuntaa. Ryhmämatkalaisten sairastumisesta kerrottiin keskiviikkona.

Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen sanoo, että ryhmä oli vieraillut paluumatkallaan Saariselällä ravintola Huipussa 4. maaliskuuta. Yrittäjä kertoo Ylelle saaneensa tästä tiedon 11. maaliskuuta.

Pysyneet omassa porukassaan

Muuna aikana opiskelijoiden ryhmä oli Savolaisen mukaan pysytellyt omissa mökeissään. Ryhmä vieraili Saariselällä 28. helmikuuta - 4. maaliskuuta välisenä aikana.

– He ovat olleet Timetravelsin järjestämällä matkalla. Heillä on ollut oma majoitus ja mukana on ollut matkanjärjestäjältä aktiviteettiohjaaja, joka on järjestänyt erilaisia aktiviteetteja. Meidän tietojen mukaan ne ovat tapahtuneet omassa porukassa, Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan kukaan ryhmämatkalaisista ei ollut tiennyt sairastavansa koronavirustautia Lappiin tullessaan. Noin kymmenen heistä oli alkanut oireilla Kuopioon palattuaan.

– Vasta paluun jälkeen he ovat alkaneet oireilla, eli on epäily että tartunta on Saariselältä, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan on vaikeaa sanoa mistä tartunnat ovat saaneet alkunsa.