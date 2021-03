Tanska keskeyttää Astra Zeneca -rokotukset vakavien sivuvaikutusten tutkimiseksi

Tanskan kansanterveysviranomainen on määrännyt kahden viikon tauon koronarokotusten antamiseen Astra Zenecan rokotteilla, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun). Syynä ovat verentukokset, joita on havaittu joillakin rokotteen saaneilla.

– Olemme keskellä historian suurinta ja tärkeintä rokotusohjelmaa ja tarvetta on kaikille rokotteille, joita voimme saada. Ei ole helppoa laittaa yhtä rokotteista tauolle, sanoo Kansanterveyslaitoksen johtaja Søren Brostrøm tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Johtajan mukaan mahdolliset, vakavat sivuvaikutukset on tutkittava ennen kuin Astra Zeneca -rokotuksia voidaan jatkaa.

Tanskan kansanterveysviranomaisen mukaan yksi sivuvaikutusraportti liittyy kuolemaan Tanskassa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan voida päätellä, onko rokotteen ja veritulppien välillä yhteys.

Viranomaistiedotteessa korostetaan, että kyseessä on varotoimi eikä Astrazenecan rokotetta ole suljettu pois rokotevalikoimasta kokonaan. Viranomaisella on vastuu reagoida nopeasti, jos mahdollisista riskeistä on pienentäkään merkkiä.

– On olemassa hyvää dokumentointia siitä, että rokote on turvallinen ja tehokas. Mutta sekä kansanterveysviranomaisen että Tanskan lääkeviraston on reagoitava ilmoituksiin mahdollisista vakavista sivuvaikutuksista niin Tanskasta kuin muistakin Euroopan maista. Se osoittaa, että valvontajärjestelmä toimii, Brostrøm sanoo tiedotteessa.

Tanska odottaa nyt, että EU: n lääkeviranomaiset tutkivat mahdollisen yhteyten Astrazenecan COVID-19-rokotteen ja raportoitujen vakavien veritulppien välillä.

Muuallakin yhteyttä tutkitaan

Norjassa paikallisen median mukaan Tanskan ilmoitus on siellä johtanut Norjan kansanterveysviranomaisen ja lääkeviraston kokoukseen. Siinä pohditaan, seuraako Tanskan tauosta toimia myös Norjassa.

Suomessa Fimea julkaisi torstaiaamuna tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) Itävallassa jo tehdystä selvityksestä liittyen veritulppien ja Astrazenecan koronarokotteisiin.

Itävallan viranomainen keskeytti aiemmin yhden Astra Zenecan rokote-erän käytön sen jälkeen, kun kahdella tästä erästä rokotuksen saaneella ilmoitettiin veritulpista. Näistä toinen henkilö menehtyi, toinen on toipumassa.

Maaliskuun 9. päivään mennessä samasta rokote-erästä oli ilmoitettu kaksi muutakin veritulppiin liittyvää tapausta. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että rokote olisi aiheuttanut nämä haitat, Fimean tiedote toteaa.

Sama rokote-erä, jossa on miljoona annosta, on ollut käytössä 17 EU-maassa. Kyseinen rokote-erä ei ole ollut käytössä Suomessa.

Lähteet: Reuters