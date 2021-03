Rokotusjonossa yritetään kiilata porsaanreiän kautta: väärät varaukset aiheuttavat turhaa työtä ja pitkittävät rokottamista

Ihmiset ovat yrittäneet saada koronarokotetta ennen rokotusjärjestyksen mukaista vuoroaan.

Päijät-Hämeessä rokotusaikoja saavat tällä hetkellä varata kaikki yli 75-vuotiaat, ja 50–69-vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat henkilöt. Koska varausjärjestelmä kysyy vain syntymäaikaa, voivat myös perusterveet 50–69-vuotiaat varata itselleen rokoteajan.

Järjestelmän porsaanreikää on yritetty käyttää hyväksi. Päijät-Soten rokotusasiosta vastaavan Kimmo Kuosmasen mukaan yrityksiä on useita.

– Kokeillaan kepillä jäätä. Onhan näitä tapauksia ihan maailmanlaajuisesti, että etuillaan rokotusjärjestyksessä.

Sama ilmiö eri puolilla Suomea

Ilmiö ei koske vain Päijät-Hämettä. Yle kertoi jo tammikuussa, että ainakin Kainuun, Länsi-Pohjan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireistä on kysytty mahdollisuudesta ohittaa rokotejärjestys. Kyselijöiden joukossa on terveydenhuollon henkilöstöä mutta myös muita ihmisiä, joiden vuoro virallisessa rokotejärjestyksessä ei vielä ole.

Vaikka ajan saisikin varattua, tarkistetaan riskiryhmään kuuluminen rokotustilanteessa Päijät-Hämeessä. Hoitajat käännyttävät pois ne, joilla ei vielä ole oikeutta rokotukseen. Turhista varauksista aiheutuu ylimääräistä työtä, ja rokote saattaa jäädä saamatta henkilöiltä, joille se kuuluu.

– Toivotaan, että ihmiset noudattaisivat rokotusjärjestystä ja etenkin tätä riskiryhmärajausta, Kuosmanen sanoo.

Kuosmasen mukaan tällaisissa tapauksissa ylijääneet rokoteannokset pyritään antamaan niille ajan varanneille, jotka ovat rokotteeseen oikeutettuja. Heitä tavoitellaan rokotukseen pikaisella aikataululla puhelimitse.

Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä rokotettu koronaa vastaan 22 457 henkilöä, mikä on 11,6 prosenttia alueen väestöstä. Koko maassa rokotuksia on annettu 539 618 henkilölle, mikä on 9,8 prosenttia väestöstä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on koronan leviämisvaiheessa, tartuntoja on todettu kaikkiaan 1 559.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Suomesta ja maailmalta löydät täältä.