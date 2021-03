Livemusiikin ala on kyllästynyt jutusteluun ja vaatii hallitukselta konkreettista tukea – viime vuonna Jesse Markinin piti elää unelmaansa, sitten tapahtumat lakkautettiin

Viime vuoden alussa muusikko Jesse Markinin kaikki unelmat näyttivät käyvän toteen.

Pitkään kypsytelty, eri musiikkityylejä yhdistelevä esikoisalbumi oli saanut sekä musiikin ammattilaiset että yleisön putoamaan polvilleen. Helmikuussa Markin palkittiin Emma-gaalassa vuoden tulokkaana ja Folk-albumi kriitikkojen valintana.

Huhtikuussa Markin sai yhdessä tuottajansa Totte Rautiaisen kanssa 25 000 euron arvoisen Teosto-palkinnon. Kalenteri oli täynnä festivaalikeikkoja ja esiintymisiä pitkin Eurooppaa.

Sitten tuli korona.

– Kaikki peruttiin. Mulla oli näyttävä sisääntulo alalle, enkä pystynyt hyödyntämään sitä mitenkään, muistelee Markin Ylen puhelinhaastattelussa.

Tänään tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Suomen hallitus suositteli yli 500 ihmisen tapahtumien kieltämistä.

Se vuosi on ollut keikkojen suhteen enimmäkseen hyvin hiljainen.

Välillä tapahtumia on voinut järjestää tiukoin rajoituksin muutamalle sadalle ihmiselle, välillä pienemmälle joukolle. Marraskuusta lähtien live-esiintymisiä ei ole käytännössä voitu koronarajoitusten takia järjestää lainkaan.

Jesse Markin on selvinnyt vaikeasta vuodesta palkintorahojen ja mainoskeikkojen turvin. Vaikka elämä on ollut välillä kitkuttelua, hän pitää itseään onnekkaana verrattuna moneen artistikollegaansa.

– Tulonmenetykseni ovat olleet tosi suuria, mutta olen selvinnyt. Moni kaverini on joutunut vaihtamaan alaa. Tunnen ihmisiä, jotka julkaisivat viime vuoden alussa monen vuoden työn jälkeen levyn, ja heidän piti lähteä kiertämään. Sitten he jäivät täysin tyhjän päälle.

Markin toivoo päättäjiltä apua koko alalle, ja myös sitä, että hän pääsee vielä näkemään, minne musiiikki kantaa. - Se kortti, jonka sain viime keväänä, on katsottava. Jyrki Lyytikkä/ Yle

Jokaista tulonsa menettänyttä artistia kohden on suuri joukko muita ihmisiä, jotka normaalisti saavat elantonsa elävästä musiikista. Myös Markinin keikkojen loppuminen näkyy monessa kukkarossa.

– Mulla on bändi ja palkkaan sen lisäksi ihmisiä äänimiehistä manageriin. Keikkojen loppuminen on kaikkien taskusta pois. Voi vain miettiä niitä tapahtumajärjestäjiä, joilla on hirveä määrä työntekijöitä, joille he eivät voi nyt maksaa palkkaa. Syyt rajoituksiin ovat ymmärrettäviä, mutta ei tämä voi loputtomiin jatkua näin.

Vuosi on nyt kulunut ilman keikkoja, toista vuotta Markin ei enää usko selviävänsä.

Eikä usko elävän musiikin ala muutenkaan.

Tänään perjantaina järjestetään hiljainen hetki, jolla vauhditetaan alan etujärjestön hallitukselle esittämiä vaatimuksia elinkeinon pelastamiseksi.

#VuosiHiljaisuutta -kampanjan (siirryt toiseen palveluun) minuutin mittainen äänetön vastalause toteutetaan kello 14:05.

Myöhemmin tässä jutussa kerrotaan, miten siihen voi osallistua.

Festivaaliyleisöä Ruisrockissa 2016. LiveFINin jäseniin kuuluu myös muun muassa Tuska-festivaali, Tavastia, Kerubi, Lutakko ja Tullikamari. Yle/Malena Holmström

"Tarvitsemme näkymän tulevaan"

Päättäjät ovat kyllä kuulleet ja kuunnelleet tapahtuma-alaa ja elävän musiikin edunvalvojia.

Musiikkitapahtumien verkoston ja elävän musiikin alan edunvalvontajärjestö LiveFINin toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen painottaa, että alan edustajat ja päättäjät ovat keskustelleet. On käyty hyvää dialogia, etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa..

Lahtisen mielestä keskustelu saa nyt kuitenkin riittää. On aika siirtyä tekoihin.

Alan toiminta on estetty Lahtisen mukaan lailla jo vuoden, eikä toista vuotta enää selvitä ilman konkurssien aaltoa. Alan toimijat kaipaavat huomattavasti tähänastisia järeämpiä tukitoimia.

– Musiikkiala on koko ajan sopeuttanut toimintaansa niin, että tapahtumia on voitu toteuttaa terveysturvallisesti, ja me olemme vieneet politiikan kentälle useita ratkaisumalleja. Nyt on korkea aika ottaa ne osaksi päätöksentekoa.

LiveFIN on laskenut, että elävän musiikin yksityinen sektori on menettänyt koronan takia viime vuonna 360 miljoonaa euroa. Se on 80 prosenttia alan liikevaihdosta.

Pelkästään yksityisellä sektorilla jäi viime vuonna tapahtumatta järjestön mukaan yli 15 000 tapahtumaa, 30 000 musiikkiesitystä ja 7,4 miljoonaa konserttikäyntiä.

Sannin yleisö ottamassa selfieitä Tavastialla viime vuoden syyskuussa. Jussi Mankkinen / Yle

Yksityiselle sektorille jaetut tuet ovat Lahtisen mukaan riittämättömiä, eikä niitä ole kohdennettu tarpeeksi laajalle. Perjantaina huipentuva #VuosiHiljaisuutta -kampanja lataa joukon vaatimuksia päättäjille.

– Me tarvitsemme toimivan takuutukimallin, joka oikeasti ottaa huomioon elävän musiikin alan ekosysteemin erityiset piirteet. Me haluamme riittävää taloudellista tukea, joka ulottuu tapahtumajärjestäjistä muusikoihin ja koko alihankintaketjuun, summaa Lahtinen.

LiveFINin Jenna Lahtinen painottaa, että nyt ei olla vaatimassa sitä, että kaikki kansa päästettäisiin entiseen malliin juhlimaan saman tien.

Akuuttien tukitoimien lisäksi elävän musiikin ala perää #VuosiHiljaisuutta -kampanjalla suurempaa suunnitelmaa. Kukaan ei vielä tiedä, kauanko pandemia jyllää. Kukaan ei vielä tiedä, kauanko rajoituksia tarvitaan.

Jokin suunnitelma hänen mielestään pitäisi Lahtisen mielestä olla siitä, miten kriisistä kuljetaan kohti tilannetta, joka edes etäisesti muistuttaa entistä normaalia.

– Me tarvitsemme näkymän tulevaan. Jos ei niitä skenaarioita pyöritellä poliittisen päätöksenteon kentällä, niin missä sitten? Tarvitaan avoin keskustelu exit-suunnitelmasta. Mitkä ovat askelmerkit ja reunaehdot sille, miten aikanaan tapahtumia voidaan taas järjestää?

Moni kaupallinen radio hiljenee perjantai-iltapäivänä. Kuvassa Radio Helsingin studio vuonna 2017. Nella Nuora / Yle

Kaupalliset radiot hiljenevät minuutiksi

Perjantai-iltapäivän #VuosiHiljaisuutta -tempaukseen on sitoutunut kolmetoista kaupallista radiokanavaa. Muun muassa Radio Nova, Radio 957, SuomiPop ja Radio Helsinki hiljenevät minuutin ajaksi kello 14:05.

LiveFINin Jenna Lahtinen toivoo, että sen lisäksi jokainen elävän musiikin ystävä pistää luovuutensa peliin ja osallistuu hiljaiseen hetkeen sopivaksi katsomallaan tavalla.

– Omasta hiljaisesta vuodesta voi kertoa sosiaalisessa mediassa vaikka muistelemalla lempikeikkojaan tai menneitä festivaaleja. Voi myös hiljentyä itsekseen radion ääreen.

Jesse Markin on rohkaissut fanejaan muun muassa Instagram-tilillään osallistumaan tempaukseen.

Artisti pelkää, että vielä tänäkään vuonna kukaan ei pääse kunnolla keikkailemaan: monia festivaaleja alkukesältä on jo peruutettu. Markin on huolissaan koko alan tulevaisuudesta.

– Tuntuu siltä, että tätä alaa pidetään itsestään selvänä, ajatellaan, että kyllä joku aina meille tekee jotain musaa. Mutta kyllä se vaikuttaa, saako ruokaa, ja onko asuntoa, jossa huilata. Asioista pitää maksaa, eikä voi tuottaa kulttuuria, jos ei mistään saa rahaa.

Samaan aikaan Markin haluaa liputtaa tulevaisuuden puolesta.

Jesse Markin aikoo tehdä musiikkia niin kauan kuin se mitenkään on taloudellisesti mahdollista. Jyrki Lyytikkä / Yle

Hän tekee uutta musiikkia ja haaveilee siitä, että ennen pitkää sitä voi esittää myös elävälle yleisölle. Loputtomiin hänkään ei silti voi tehdä taidetta vain rakkaudesta lajiin.

– Mun on pakko tehdä sitä, mitä mä koen, että mun on tarkoitus olla täällä tekemässä. Jos tämä jatkuu vuosia, on pakko ehkä keksiä jotain muuta, mutta musiikki on työni ja sitä pitäisi päästä tekemään. Olisi sääli, jos Suomessa ei enää voitaisi tehdä Suomessa tuotettua musiikkia, taidetta ja kulttuuria. Ilman apua me emme pysy enää geimeissä mukana.

