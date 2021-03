Lumisaunan seinät sulavat 3 senttiä joka saunomisella – testasimme Kinnusen pihasaunan lämpimät löylyt

Kokkolalaisen omakotitalon pihalla on lumisauna, jonka seinät ovat puolitoistametriset. Runsasluminen talvi on mahdollistanut poikkeuksellisetkin talvi-ilot.

Omakotitalon pihalla Kokkolassa on kookas lumikasa. Sen kyljessä on ruskea ovi ja päällä piippu, josta tupruaa savua.

Lumisauna lämpiää.

– Siinä on kolmekymmentä kuutiota lunta, kertoo isäntä Tuomo Kinnunen rakennelmaansa katsellen.

Ennätysmäärä lunta

Pohjanmaalla ei ole vuosiin ollut näin paljon lunta. Paikoin sitä on yli kuusikymmentä senttiä (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Evijärvellä ja Kauhavalla lunta on tällä hetkellä yhtä paljon kuin Sodankylässä tai Rovaniemellä. Itse asiassa Pori-Tampere-Parikkala -linjan pohjoispuolella on lunta on paikoin saman verran kuin Lapissa.

Tällaiset lumimäärät, hanki ja pitkään jatkunut pakkanen ovat mahdollistaneet perinteisistä talven riemuista nauttimisen.

Lumisaunan lämmössä on tunnelmaa. Sitä todistaa tällä kertaa Virve Kinnunen ja Riitta Molander. Lilian Jepkemboi-Kigen

Esimerkiksi Lappajärvellä on pyöritetty ennätyssuurta jääkarusellia ja nyt Kokkolassa, Tuomo Kinnusen pihalla, saunotaan lumisaunassa.

Tähän ei ole pystytty moneen vuoteen.

Rakennusmateriaali omalta pihalta

Tuomo Kinnunsen pihan lumimäärä kasvoi niin suureksi, että hän ei tiennyt, mitä tehdä. Autoakaan ei nähnyt enää pihalla peruuttaa, kun lunta oli niin paljon.

Sitä kolatessaan Kinnunen päätti rakentaa lumisaunan.

Lumen lisäksi saunan kattoon tarvittiin puutavaraa, sisälle asennettiin vanha kiuas ja tiiliskivistä tehtiin muuri, että saunan seinä ei sula.

Lisäksi sisälle laitettiin kaksi myrskylyhtyä tuomaan tunnelmaa ja pyyhkeet lauteille.

– Tämä on varmaan halvin tapa rakentaa sauna. Kaiken kaikkiaan rahaa meni 75 euroa ja viikonlopun verran viitseliäisyyttä, Kinnunen sanoo.

Lumisauna on herättänyt uteliaisuutta naapureissa. Muutama onkin jo käynyt kokeilemassa saunan lämpöä ja todennut ne kosteiksi.

– Kaksikymmentä kertaa ollaan lämmitetty.

Seinät sulavat jokaisella saunakerralla

Saunassa on lämmintä noin 60 astetta. Sen kertoo katosta roikkuva lämpömittari.

Pyyhe lumilauteiden päällä tekee olon mukavaksi, jottei takamus palellu. Kun vettä heitetään kiukaalle, vesihöyry sumentaa näkymän kokonaan eikä sisällä näe hetkeen yhtään mitään.

– Tästä se kosteus tulee, Tuomo Kinnunen toteaa.

Tällä lumisaunalla on yllättäen toinenkin tarkoitus, nimittäin se toimii liukumäkenä perheen pienimille. Kaje Komulainen / Yle

Seinien päällä näkyy vesihöyryn ja pakkasen leikki.

Jos selän painaa saunan seinää vasten, tulee jäätävän kylmä. Ja kun selkä sitten irtoaa seinästä, löyly hivelee ihoa.

Sauna sulaa Kinnusen arvion mukaan noin kolme senttiä joka kerta, kun saunotaan, mutta kestää sen.

– Kyllä nuo seinät kestää, kun ovat puolitoista metriä paksut, Kinnunen sanoo.

Kun löylyvesi loppuu, sauna jäähtyy nopeasti ja talvi tulee sisään.

