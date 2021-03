Toinen järjestää karanteenitilat, toinen ei – lukiot varautuvat ylioppilaskirjoitusten koronakaranteeneihin mahdollisuuksiensa mukaan

Lahden lyseon lukiossa ylioppilaskirjoituksiin on varauduttu suojavarustein. Koronakaranteeniin joutuvien kokelaiden tilanteet harkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Lahden lyseon lukiossa ylioppilaskirjoituksiin on varauduttu suojavarustein. Koronakaranteeniin joutuvien kokelaiden tilanteet harkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Mika Moksu / Yle

Osa lukioista ei järjestä koronakaranteenissa oleville ylioppilaskoetta. Osa pystyy järjestämään kokeen yksittäisille kokelaille, mutta jos karanteenissa on useita abeja, tilanne muuttuu mahdottomaksi.

Ylioppilastutkintolautakunta ei velvoita järjestämään koronakaranteeniin määrätyille abiturienteille sopivia kirjoitusmahdollisuuksia. Lukiot siis tekevät, mitä pystyvät.

Huomenna tiistaina alkavat ylioppilaskirjoitukset ovat kolmannet, jotka järjestetään koronan varjossa.

Ensin selvitetään siirtämisen mahdollisuus

Päijät-Hämeen pahenevat tartuntaluvut eivät huolestuta Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemeä. Viime kevään ja syksyn kokeet menivät hyvin, eikä opiskelijoiden keskuudessa todettu kokeista johtuvia koronatartuntoja tai -altistumisia.

Suojautumista on tehostettu entisestään.

– Puhdistamme aiempaa tehokkaammin muun muassa ovenkahvoja ja vesihanoja. Pintojen puhtauden lisäksi huolehdimme turvaväleistä ja maskeista.

Mikäli terveydenhuolto toteaa oppilaan altistuneen koronavirukselle, jokainen tapaus käsitellään yksilöllisesti. Altistuneelta ylioppilaskokelaalta kysytään ensin, voiko hän siirtää kirjoitukset syksyyn.

– Tutkintokertoja on kaksi vuodessa. Ei ole muutenkaan tavatonta, että koe siirtyy puolella vuodella eteenpäin. Myönteisesti ajateltuna saa puoli vuotta lisäaikaa ja pääsee ehkä entistä parempiin tuloksiin, sanoo Matkaniemi.

Ei ole tavatonta, että koe siirtyy puolella vuodella eteenpäin, sanoo rehtori Tero Matkaniemi. Mika Moksu / Yle

Poisjääntejä on tavallisestikin

Kunnat päättävät itse resurssiensa mukaan, tarjoavatko karanteeniin määrätylle henkilölle ylioppilaskokeen tekomahdollisuutta.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä ei lähde arvioimaan karanteeniin määrättyjen lukumäärää, sillä tilanne elää koko ajan.

Tähkä ymmärtää kuntia, joissa resursseja ei löydy.

– Ylioppilastutkintomahdollisuuden järjestäminen on hyvin vaativaa. Lukioissa rajatut voimavarat on keskitettävä koko tutkinnon toimeenpanoon, Tähkä sanoo.

Tähkä ei ota kantaa siihen, eriarvoistaako kuntien vapaa päätösmahdollisuus asiassa kokelaita.

Hänen mukaansa poisjääntejä tulee aina monista syistä ja normaalisti tutkintokerralla tehdään noin tuhat ilmoittautumisen mitätöintiä erityisen painavan syyn vuoksi. Lukioilla on olemassa toimintamallit niiden varalle.

– Mitätöintejä tulee nyt koronan vuoksi, mutta influenssaa ja norovirusta lienee liikkeellä tavallista vähemmän, Tähkä arvelee.

Lisätietoja ja ohjeita siitä, miten toimia, jos joutuu karanteeniin, kannattaa kysyä omalta koululta.

– Jos nyt on kokelaan kolmas tutkintokerta ja häneltä on jäämässä jokin pakollinen aine kirjoittamatta, voi kyseisestä aineesta jättää ilmoittautumisen mitätöinnin tekemättä. Näin kokelas saa siitä tällä kerralla hylätyn, mutta hän pääsee sitä vielä kolmen tutkintokerran aikana suorittamaan, Tähkä vinkkaa.

Äärimmillään jopa tutkinnon uudelleen aloittaminen voi olla mahdollista.

Muutama kokelas karanteenissa

Vaasan lyseon lukiossa on päätetty järjestää kirjoitusmahdollisuus karanteeniin joutuneille kirjoittajille. Alkuvaiheessa tiedossa on yksi kokelas.

Ennen kokeen alkua terveydenhoitaja varmistaa vielä karanteenilaisen terveyden, mittaa kuumeen ja varmistaa laboratoriosta, että tulijalla on koronatestistä tuore negatiivinen tulos.

Seinäjoen lukiossa osallistumismahdollisuutta ei järjestetä resurssipulan takia. Kyselyitäkään ei ole vielä tullut.

Lahdessa kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan kokeisiin, ainakin toistaiseksi. Yhden kirjoituksiin osallistuvan kokelaan karanteeni päättyy ensimmäisen koepäivän jälkeen. Hän suorittaa kokeensa erityisjärjestelyin.

– Karanteenissa oleva kirjoittaa eri tilassa kuin muut. Tämä tuottaa meille paljon tekemistä, mutta olemme täällä opiskelijoita ja heidän tulevaisuuttaan varten, joten teemme parhaamme heidän eteensä, Tero Matkaniemi sanoo.

Matkaniemen mukaan resurssit järjestää kokeita erillisessä tilassa loppuvat kesken, jos karanteenissa olevia oppilaita tulee useita lisää.

– Mutta joka vuosi on ollut tapauksia, joissa kausi-influenssa tai muu sairaus on keskeyttänyt ylioppilastutkintokokeiden tekemisen ja oppilas on silti päässyt elämässä hyvin eteenpäin.

Joka vuosi on ollut tapauksia, joissa kausi-influenssa tai muu sairaus on keskeyttänyt ylioppilastutkintokokeiden tekemisen ja oppilas on silti päässyt elämässä hyvin eteenpäin. Tero Matkaniemi

Rovaniemellä Ounasvaaran lukio ei järjestä karanteenissa olevalle mahdollisuutta osallistua ylioppilaskokeeseen. Tornion yhteislyseon lukiolla osallistuminen voisi olla mahdollista, jos kokeelle saadaan valvoja.

Kemissä osa kirjoituksista siirretään isompiin tiloihin, kertoo Kemin lyseon lukion rehtori Pekka Mäkelä. Karanteenissa olevien kirjoitukset harkitaan tapauskohtaisesti.

– Ylioppilastutkintolautakunta ei velvoita järjestämään. Jos karanteenitapauksia alkaisi olla kovin paljon, niin se on ihan mahdotonta järjestää, Mäkelä sanoo.

Toistaiseksi terveystilanne on hyvä Lapin suurimmissa lukioissa. Tautitapauksia ei ole, eikä ketään ole karanteenissa.

Kokkolassa on joitakin karanteeniin määrättyä abiturientteja, joille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua ylioppilaskokeisiin.

Milja Hyypän mukaan kokeissa ei ole tullut pelkoa koronatartunnasta. Kevään abiturientin sylissä Kaneli-kani. Raila Paavola / Yle

"Niin hyvin kuin sen on voinut hoitaa"

Kokkolan suomalaisen lukion abiturientti Milja Hyyppä on osallistunut jo kahteen tutkintokertaan koronan aikana. Hän kehuu niiden järjestelyjä.

– Ei ole ainakaan itselle tullut sellaista fiilistä, että olisi vaara saada tartunta. Koe on hoidettu niin hyvin kuin sen on voinut hoitaa, kertoo Hyyppä.

Milja Hyyppä kertoo vähentäneensä menemisiään. Hän on rajoittanut julkisilla paikoilla liikkumista ja suunnistajana pitää taukoa juoksutreeneistä kirjoitusten ajan.

– On pitänyt aikalailla yksin opiskella. Ei oikein pääse kirjastoon tai kahvilaan kavereiden kanssa lukemaan.

Hyypän mukaan yhteislukeminen olisi tuonut vaihtelua ja tukea. Hänen tavoitteenaan on hakea suoraan jatko-opintoihin.

Jami Kinnunn osallistuu ylioppilaskijroituksiin Kemin lukiolla. Hän kirjoitti osan aineista jo viime syksynä. Eveliina Erkkilä

Kemiläinen Jami Kinnunen kirjoitti syksyllä kemian ja englannin. Nyt keväällä on vuorossa fysiikka, äidinkieli, matikka ja englannin uusiminen.

– Luonnollisesti vähän jännittää, miten kirjoitukset menevät, mutta myös valmistelut lukiolla. Miten ne on hoidettu korona huomioiden ja eroavatko järjestelyt viime syksystä.

Myös Kinnunen on rajoittanut kontakteja parin viime viikon ajan.

– Olen pyrkinyt olemaan mahdollisimman eristyksissä. Kavereiden kenen kanssa on opiskeltu välillä yhdessä. Heidän kanssaan on saatettu istua välillä iltaa ja pelailla korttia, mutta eipä oikein muuta, sanoo Jami Kinnunen.

Abien bileistä karanteeneja ja tartuntavaara

Hämeenlinnan seudulla abiturienttien juhlimisen seurauksena lähti liikkeelle tartuntaketjuja ja useita kevään ylioppilaskokelaita joutui karanteeniin.

Hämeenlinnan Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen vahvistaa, että jatkuvasti muuttuva terveydellinen tilanne aiheuttaa ongelmia.

– Eiliset suunnitelmat eivät enää tänään päde. Koskaan ei tiedä millaista uutta tietoa saamme koronatilanteesta opiskelijoiden ja valvovien opettajien joukossa.

Rehtori Tuomo Iltasen mukaan tilanteet muuttuvat koulussa hyvinkin nopeasti. Dani Branthin / Yle

Lukion abiturientteja pyydettiin olemaan omaehtoisessa karanteenissa kaksi viikkoa ennen kirjoitusten alkua.

– Osa on altistunut muualla kuin juhlimisen yhteydessä. Joitakin altistumisia on tullut ihan arkisten tilanteiden yhteydessä, esimerkiksi kaupassa käydessä, Iltanen sanoo.

Hämeenlinnassa on järjestetty karanteenitila koronalle altistuneille opiskelijoille. Iltasen mukaan kaikki karanteenissa olevat on tavoitettu.

– Mutta pelkään, että tänään saattaa tulla lisää. Pyrimme järjestämään turvalliset kirjoitukset, mutta koska virusta voi tartuttaa oireettomana, ei voi tietää mitä saleissa lopulta tapahtuu.

Altistuneet välttelevät koronatestiä?

On väitetty, että altistuneiden abiturienttien keskuudessa kiertäisi kehotuksia välttää koronatestiä, jotta ylioppilaskokeisiin osallistuminen ei vaarannu. Tuomo Iltanen ei usko tähän.

– Luottaisin kyllä tässä nuoriin. Ongelma on se, jos he eivät tiedä olevansa altistuneita.

Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemi epäilee, että mahdollisesti testejä välttelee vain muutama yksilö tai pieni porukka.

Hän peräänkuuluttaa abiturienteilta vastuuta ja toivoo, että omaehtoisessa karanteenissa maltettaisiin pysyä myös kokeiden välipäivät.

– Abiturienttien pitää miettiä, millainen ihminen hän on. Onko oma etu tärkeämpi kuin opiskelukavereiden ja muun ympäristön terveys?

Lue seuraavaksi: Abi Matti Krapinoja ei voi tavata edes tyttöystävää ennen kirjoituksia koronariskin takia – ensi viikolla 119 lukiolaista pakkautuu samaan saliin

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 16. maaliskuuta klo 23:een asti