Herätys: Ajokeli jälleen erittäin huono etelässä, koronasulku ei auttanut Oslossa, korona pahensi sairaalakoulujen ruuhkaa

Myrskymatalapaine porhaltaa lännestä Suomeen ja voi panna liikenteen jälleen sekaisin tiistain tavoin. Tämä kuva on Helsingistä sunnuntailta 7. maaliskuuta.. Sasha Silvala / YLE

Lumisateita ja huonoa ajokeliä etelään

Perjantai alkaa lumisateisena maan etelä- ja länsiosissa. Pohjoisessa on pilvistä. Runsaimmat sateet tulevat Etelärannikolla, missä lunta voi kertyä jopa 10 cm. Puuskaisen tuulen kanssa lumisade tekee ajokelistä hankalan.

– Lunta kertyy rannikolle jopa 10 senttiä, ja kun se on pakkaslunta, niin se pöllyää, Ylen meteorologi Joonas Koskela varoitteli torstaina.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä eteläisessä Suomessa. Muun muassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa ajokeli on erittäin huono lumipyryn ja sään lauhtumisen vuoksi. Ilmatieteen laitoksen varoitukset näet täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Brittimuunnos pakotti kiristämään rajoituksia Oslossa

Britannian ulkoministeri Dominic Raab vieraili torstaina Oslossa Norjan ulkoministerin Ine Marie Eriksen Soereiden vieraana. Kaupungissa tilastoisiin alkuviikosta ennätys uusia tartuntoja. Torstein Boe / AFP

Oslossa piti höllentää marraskuussa julistettuja koronarajoituksia maaliskuun alussa, mutta sen sijaan niitä on kiristetty entisestään. Oikeastaan kaikki on kouluja lukuun ottamatta kiinni. Syynä on nopeasti leviävä brittiläinen koronaviruksen muunnos.

Kaupungissa tilastoitiin alkuviikosta enemmän uusia tartuntoja seitsemän päivän aikana kuin koskaan aiemmin. Tilanne koetaan hyvin vakavaksi, vaikka ilmaantuvuusluku on itse asiassa hieman pienempi kuin Helsingissä.

Sairaalakoulut ruuhkautuvat, ja oppilaat voivat entistä huonommin

Vaikka lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt jo useampien vuosien ajan, koronatilanne syvensi ongelmia entisestään, sanoo Kuopion Alavan sairaalakoulun rehtori Merja Laininen. Sami Takkinen / Yle

Noin 3 000 lasta vuosittain käy koulua sairaalassa, suurin osa psykiatrisen hoidon vuoksi. Nyt Suomen sairaalakouluissa ei enää riitä paikkoja kaikille tarvitseville, ja samalla oppilaat voivat entistä huonommin.

Opetushallituksen teettämä selvitys kertoo, että lapset ja nuoret tulevat sairaalakouluun entistä huonovointisempina. Korona-aika on vain pahentanut tilannetta.

Biden piti ensimmäisen televisiopuheensa presidenttinä

Jos koronatoimiin sitoudutaan, ihmiset voisivat Bidenin mukaan kokoontua perheiden ja ystävien juhlimaan Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää heinäkuun alussa. Chris Kleponis/ EPA

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti virkakautensa ensimmäisen televisiopuheen perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Puheessaan Biden kertoi ohjeistavansa osavaltioita, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset pääsisivät rokotusjonojen piiriin toukokuun 1. päivä. Aiemmin rokotuksia on annettu vain erityisryhmille.

Biden tuomitsi puheessaan myös jyrkästi Yhdysvaltain aasialaisamerikkalaisiin koronaikana kohdistuneet rasistiset hyökkäykset.

Ilja Repinin merkkiteokset viimein Ateneumissa

Yksi Repinin kuuluisimmista teoksista on maalaus Volgan lautturit. Ilja Repin / Venäläisen taiteen museo

Ateneumin taidemuseo teki 25 vuotta töitä saadakseen Helsinkiin venäläisen taidemaalari Ilja Repinin (1844–1930) taidenäyttelyn. Repin tunnettaan etenkin venäläisen kansankuvauksen mestarina.

Repinin näyttelyn piti avautua viimein ensi viikolla, mutta koronapandemian takia sitä ei voida toistaiseksi avata.

Novavaxin koronarokote osoittautui tehokkaaksi

Lääketieteen tutkijat Glenda Daza (vas.) ja Emily Degli-Angeli (oik.) työstävät Yhdysvaltalaisyhtiön Novavaxin koronarokote näytteitä laboratoriossa 12. helmikuuta 2021 Seattlessa, Washington osavaltiossa. Karen Ducey / AFP

Yhdysvaltalaisyhtiö Novavaxin koronarokote antoi kolmannen vaiheen kokeissa 96,4-prosenttisen suojan myös koronaviruksen lieviä tautimuotoja vastaan, kun kyseessä oli viruksen alkuperäinen kanta.

Teho eteläafrikkalaista virusmuunnosta vastaan oli selvästi alhaisempi. Pienemmässä kakkosvaiheen testissä rokote osoitti antavan 55,4 prosentin tehon Etelä-Afrikan virusmuunnosta vastaan. HIV-positiivisilla luku oli hieman alle 50 prosenttia.

