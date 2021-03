Kryptotaideteoksesta maksettiin ennätyksellinen summa – hinta kohosi huutokaupassa lähes 70 miljoonaan dollariin

Everydays: The First 5000 Days -teos myytiin noin 58 miljoonan euron hintaan.

Everydays: The First 5000 Days -teos myytiin noin 58 miljoonan euron hintaan. Christie's Auction House

Yhdysvaltalaisen taiteilija Beeplen eli Mike Winkelmannin digitaalinen teos on myyty ennätyksellisen kalliiseen hintaan. Digitaalisen kollaasin hinta kohosi lopulta 69,3 miljoonaan dollariin Christie's-huutokaupassa (siirryt toiseen palveluun). Se on kallein myyty taideteos, joka on olemassa vain digitaalisessa muodossa.

Taideteos nimeltään Everydays: The First 5000 Days on kollaasi kuvista, joita Beeple on postannut verkkoon päivittäin vuodesta 2007. Teoksesta tehtiin helmikuussa NFT, eli non-fungible token, suomennettuna ei-vaihtokelpoinen rahake.

Omistusoikeus todistetaan ja siirretään lohkoketjutekniikalla, jota käytetään myös kryptovaluutoissa.

