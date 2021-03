Äitiyspakkauksen tuotteiden määrää on vähennetty ja seuraavaksi selvitetään pakkauksen hiilijalanjälkeä – Katso tästä vuoden 2021 kuosit

Vuoden 2021 pakkauksessa on kaikkiaan 50 tuotetta.

Uuden äitiyspakkauksen makuupussin kuosi on ensimmäistä kertaa valittu äänestyksellä.

Kela on julkistanut vuoden 2021 äitiyspakkauksen (siirryt toiseen palveluun). Pakkauksessa on kaikkiaan 50 tuotetta ja tuotevalikoima on käyttäjien toiveiden mukaisesti säilynyt pitkälti ennallaan.

Tästä pääset katsomaan videon (siirryt toiseen palveluun) uudesta äitiyspakkauksesta.

Uutena tuotteena tämän vuoden äitiyspakkauksessa on vaatesetti, joka koostuu kolmesta yhteensopivasta vaatteesta. Kelan mukaan käyttäjät ovat toivoneet helposti yhdisteltäviä tuotteita.

Pakkauksessa on ensimmäistä kertaa mukana myös silikoninen ruokakaukalo perinteisen ruokalapun lisäksi.

Sideharsoliinojen määrää on lisätty ja myös värillisiin kuoseihin on panostettu.

Uuteen äitiyspakkaukseen valikoituneet vaatteet ovat väritykseltään neutraaleja. Mukana on myös värikkäitä vaatteita ja luontoaiheisia kuoseja.

Käyttäjät ovat päässeet ensimmäistä kertaa vaikuttamaan makuupussin kuosiin, sillä Kela järjesti kuosista äänestyksen. Äänestyksessä annettiin 1 340 ääntä, joista voittajakuosi sai yli puolet. Valitussa kuosissa on eläinaiheisia kuvia vaaleanharmaalla pohjalla.

Äitiyspakkauslaatikon ilmeenä jatkaa Ilona Partasen suunnittelema Mustikkamaito. Mustikkamaito on yksi Kelan vuonna 2017 järjestämän äitiyspakkauslaatikon ilmeen suunnittelukilpailun voittajatöistä.

Ensi vuonna käyttöön otetaan saman suunnittelukilpailun kolmas voittajatyö, Aya Iwayan suunnittelema kuvitus. Ensi vuonna on tarkoitus käynnistää suunnittelukilpailu myös ihan uusista kuoseista.

Kela selvittää äitiyspakkauksen hiilijalanjälkeä

Vuonna 2020 tehdyssä äitiyspakkauskyselyssä kävi ilmi, että asiakkaat olisivat valmiita tinkimään tuotteiden määrästä, jos sen avulla voitaisiin parantaa pakkauksen vastuullisuutta.

Tänä vuonna tuotteita onkin kuusi vähemmän kuin aiemmin. Tänä vuonna pakkauksessa ei esimerkiksi ole vanuhaalaria, vilttiä eikä kuumemittaria.

– Kiinnitämme jo tarjousvaiheessa huomiota äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuuteen ja vaadimme esimerkiksi tiettyjä reunaehtoja valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa, Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen kertoo tiedotteessa.

Kela on aloittanut yhteistyön Aalto-yliopiston Design for Government -kurssin kanssa. Kurssilla selvitetään esimerkiksi äitiyspakkauksen hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkeä on tarkoitus jatkossa käyttää yhtenä äitiyspakkauksen hankintakriteereistä.

84-vuotiaan äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee jonkin verran vuosittain, koska edellisen vuoden pakkaukset jaetaan ensin loppuun.

Syntyvyydessä on pientä kasvua, mikä näkyy myös alkuvuoden äitiyspakkausten hakemusmäärissä. Tämän vuoden pakkausta aletaan jakaa todennäköisesti maalis–huhtikuussa.

– Äitiyspakkauksen suosio pitää edelleen pintansa. Kaikista äitiysavustuksista noin 70 % jaetaan edelleen pakkauksina, etuuspäällikkö Johanna Aholainen kertoo.

