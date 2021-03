Opetusministeri liikkumisrajoituksista: Kaikki mahdolliset toimintatavat käydään läpi – julkisen liikenteen maskipakko sai kiitosta A-Talkissa

Suoraan hallituksen neuvotteluista Säätytalolta A-Talkiin saapunut opetusministeri, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo ei suostunut kertomaan liikkumisrajoituksia koskevien valmistelujen yksityiskohdista.

– Hallitus käy läpi kaikkea mahdollista niin sanotusti takataskuun. Jos tilanne pahenee tai muuttuu, on mahdollisimman hyvin valmistauduttu erilaisiin tilanteisiin.

Saramon mukaan keskustelu lähti väärille urille, kun ryhdyttiin puhumaan ulkonaliikkumiskiellosta.

– Hallituksessa ei ole puhuttu siitä, että ulos ei saisi mennä. Joku on vitsikkäästi sanonut, että kyse on pikemmin sisälläliikkumiskiellosta. Jos tilanne on huono, niin tietyissä tiloissa ei voisi käydä kuten ravintoloissa.

Liikkumisrajoituksia on valmisteltu varmuuden vuoksi jo jonkin aikaa, mutta nyt hallitus keskusteli mahdollisista rajoituksista ensimmäistä kertaa tarkemmin. Rajoituksia valmistellaan käytettäväksi, mikäli koronatilanne pahenee.

Liikkumisrajoituksista A-Talkissa torstai-iltana keskustelivat myös kolmen muun puolueen varapuheenjohtajat Niina Malm (sd.), Riikka Purra (ps.) ja Antti Häkkänen (kok.).

Perussuomalaisten Riikka Purran mielestä mahdollisen liikkumisrajoitusten haitat ylittäisivät hyödyt.

– Hallituksella ja Suomella on monta työkalua, joita voidaan käyttää kuten rajaturvallisuus.

SDP:n Niina Malm luottaa siihen, että hallituksella on kaikki se tieto, jolla punnitaan rajoitusten haitat ja hyödyt. Liikkumisen rajoittaminen on viimesijainen keino.

– Suomalainen yhteiskunta on oppinut siihen, että perhepiirissä oleminen on se juttu.

Kokoomuksen Antti Häkkänen nosti esiin rajakontrollin, joka hänen mukaansa on ollut vuoden verran huonolla tolalla.

– Se täytyy saada kuntoon, jotta virusta ei tule lisää, samoin busseissa käytettävät maskit on saatava toimimaan.

– Ulkonaliikkumiskiellon vaikuttavuusarvio on hyvä nähdä, missä se voisi edes toimia. Aika arkijärkisesti on suhtauduttava siihen, millä alueilla ja kuinka paljon ihmisten liikkumista ylipäätään pitää rajoittaa.

Opetusministeri, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo pitää julkisen liikenteen maskipakkoa hyvänä asiana.

– On ehkä turha dramatisoida sitä, ettei tehtäisi jotain helpompia keinoja ensin.

Liikkumisrajoituksia on valmisteltu poikkeuksellisen tiukasti julkisuudelta piilossa. Päätoimittajien yhdistys arvosteli torstaina hallitusta valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden puutteesta.

Varapuheenjohtajat Niina Malm, Jussi Saramo, Riikka Purra ja Antti Häkkänen väittelivät A-Talkissa torstai-iltana myös kuntavaalien siirtämisestä ja kevään kehysriihestä.

