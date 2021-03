Etäopiskelu sysäsi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, kun kaikille ei ole ilmaista lounasta: kokkaamaan voi joutua jopa kesken oppitunnin

Maanantaina Suomessa alkanut kolmen viikon sulkutila sysäsi ammatillisten oppilaitosten opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Nyt vain osa heistä saa oppilaitoksestaan ilmaisen lounaan. Samalla kun ammatilliset oppilaitokset joutuivat siirtymään etäopetukseen, valtaosa niiden ruokaloista suljettiin.

Lain mukaan oppilaitoksilla ei ole velvollisuutta tarjota ruokaa etäopetuksen aikana, mutta monet niistä ovat halunneet tukea opiskelijoiden hyvinvointia jakamalla ruokakasseja tai ruokarahaa.

Opiskelijoiden mielestä tuntuu väärältä, että etäopiskelun kuormittavuuden lisäksi he joutuvat miettimään lounaan valmistamista ja laskemaan aiempaa tarkemmin rahojaan.

Lounaan kokkaaminen vie opiskelijoiden aikaa ja rahaa

Media-alaa Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevan Salla Kalkkaan lounas syntyy nopein kädenliikkein. Täytyy olla ripeä, jos aikoo saada lounaan valmiiksi opetuksen väleissä. Yhtenä päivänä hän kokkasi ollessaan oppitunnilla, sillä ruokatunti kestää vain puoli tuntia.

Kalkasen mielestä ei ole oikeudenmukaista, että opiskelijat pakotetaan ensin etäopiskeluun, ja heiltä viedään lisäksi lämmin ruoka.

– Onhan meillä velvollisuus olla läsnä koko ajan. Meidän täytyy olla Teams-palavereissa ja palauttaa tehtäviä, tai muuten saamme poissaoloja. Eikö se tarkoita, että olemme koulussa, vaikka olemmekin kotona.

Tänään Kalkas valmistaa jauhelihakastiketta, jossa on porkkanaraastetta, sipulia ja selleriä. Omien laskelmiensa mukaan hänellä on muutaman ensimmäisen etäopiskelupäivän aikana mennyt rahaa noin kolme euroa ateriaa kohti.

Salla Kalkas kokkaa jauhelihakastiketta varmoin ottein. Kaikki opiskelijat eivät ole yhtä kokeneita ruuanlaittajia. Moni saattaa siksi turvautua eineksiin tai jättää ruuan väliin. Juha-Petri Koponen / Yle

Opiskelijan on mahdotonta valmistaa lounasta yhtä halvalla kuin koulujen suurkeittiöt. Lisämenot voivat näkyä nopeasti niukassa toimeentulossa.

Jos opiskelijan rahat loppuvat, hänen täytyy nostaa opintolainaa. Viimeisenä vaihtoehtona on toimeentulotuen hakeminen. Toimeentulotukea ei saa, jos kaikkea lainaa ei ole nostettu tai jos opiskelijalla on säästöjä.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula pitää vaihtoehtoja huonoina, sillä etäopiskelu voi hidastaa opiskelua.

SAKKI on vahvasti suositellut jakamaan ammatillisille opiskelijoille ilmaista ruokaa tai ruokarahaa. Ilmainen lämmin ruoka on tärkeä monille ammattiin opiskeleville, sillä he asuvat usein jo omillaan, koska opetus on keskittynyt lähinnä alueiden suurimpiin kaupunkeihin. Eivätkä kaikki heistä ole vielä tottuneet kokkaamaan, koska he ovat saaneet lämpimän ruuan peruskoulusta lähtien.

Tujula nostaa ruokatilanteen jopa yhdeksi syyksi, miksi lähiopetukseen tulisi palata.

– Pidämme liitossa paluuta lähiopetukseen tärkeänä, kunhan se tehdään turvallisesti. Siinä pääsee opettelemaan kädentaitoja. Se, että opiskelevat saisivat monipuolisen ja ravitsevan ruuan puoltaa myös tätä.

Läheskään kaikki opiskelijat, jotka olisivat oikeutettuja saamaan oppilaitosten jakaman ruokakassin, ei sitä hae. Yle kysyi muutamien oppilaitosten tilannetta, ja heillä alle puolet opiskelijoista haki ruokakassin.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Vesa Saarikoski arvelee, että kaikki eivät pääse hakemaan ruokakassia toimipisteistä. Jotkut opiskelijat ovat myös voineet järjestää ruuan niin, ettei avulle ole tarvetta. Silti tällä viikolla jo pelkästään Gradiassa noin 1 500 opiskelijaa haki viikon ruuat.

Moni oppilaitos haluaa tukea hyvinvointia ruokakassilla

Ammatilliset oppilaitokset saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta, jonka oppilaitokset voivat itse käyttää siihen, mitä koulutuksen järjestäminen vaatii. Normaalisti rahoituksen täytyy kattaa ruoka, mutta etäkoulussa ei.

Oppilaitokset ovat saaneet käyttää rahoitusta vapaaehtoisesti myös ruokakasseihin. Joillekin oppilaitoksille tämä ei tuo juuri lisäkuluja. Esimerkiksi Gradiassa ruoka valmistetaan keittiössä samalla tavalla kuin lähiopetuksessa, nyt se vaan lisäksi pakataan opiskelijoita varten.

Ruokakasseja on haluttu jakaa monin paikoin, vaikka se maksaisi oppilaitokselle enemmän kuin ruokailun järjestäminen. Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen sai useita yhteydenottoja vähävaraisilta opiskelijoilta ja oppilaitos alkoi valmistelemaan ruokakassien jakamista.

– Ruokakassit tulevat meille todennäköisesti vähän kalliimmaksi, mutta vielä emme tiedä, kuinka paljon. Emme voi samalla tavalla täysin hyödyntää suurta ruuanvalmistuskapasiteettia. Lisäksi täytyy miettiä, että pakkaukset ovat hygieenisiä ja säilyviä. Tämä kuitenkin kannattaa, kun lisäämme näin opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, kertoo Saarelainen.

Opiskelija Salla Kalkas uskoo, että jo peruselintarvikkeiden saaminen auttaa monia.

– Olen todella tyytyväinen, jos kassissa on jotain vihanneksia, koska ne säilyvät. Lisäksi purkkiruokaa, pastaa ja riisiä. Kaikki tuollainen auttaa ruuan valmistukseen.

