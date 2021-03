Ruandan kansanmurhasta tuomitun Francois Bazaramban elinkautista jatketaan

Bazaramba on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2007 lähtien, eli lähes 14 vuotta.

Ruandan kansanmurhasta ja joukkotuhonnasta elinkautisen vankeustuomion saaneen ruandalaispastori Francois Bazaramban elinkautista jatketaan. Helsingin hovioikeus on hylännyt Bazaramban toisenkin hakemuksen ehdonalaiseen vapauteen pääsemisestä. Hovioikeuden päätös oli yksimielinen. Tiedote asiasta julkaistiin perjantaina.

Bazaramban vapauttamisen puolesta puhui hovioikeuden tiedotteen mukaan muun muassa hänen vankila-aikainen käyttäytymisensä, heikentynyt terveydentilansa ja korkea ikänsä. Riskiarvion mukaan ei ole ilmeistä vaaraa sille, että hän syyllistyisi uudelleen henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

Hovioikeus kuitenkin katsoo, että Bazaramban syyksi luettua rikosta on pidettävä niin vakavana, että sen perusteella määräytyvän vankilassaoloajan on oltava selvästi elinkautisesta vankeusrangaistuksesta keskimäärin seuraavaa vankilassaoloaikaa pidempi. Bazaramba on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2007 lähtien, eli lähes 14 vuotta.

Bazaramba tuomittiin keväällä 2012 Helsingin hovioikeudessa osallisuudesta Ruandan kansanmurhaan maalis-toukokuussa 1994. Hän myös surmasi henkilökohtaisesti Ruandan tutseja.

Francois Bazaramban tuomio oli aikoinaan ensimmäinen joukkotuhontajuttu Pohjoismaissa. Joukkotuhon tutkinta ja oikeuskäsittely kestivät vuosikausia ja Bazaramba pidätettiin ja vangittiin huhtikuussa 2007. Bazaramba haki viimeksi vapauttamista reilu kaksi vuotta sitten.

