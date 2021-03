Armeijassa hyvä kaverihenki auttaa jaksamaan korona-aikaa – Osku Eeronheimo: "Toinen varusmies on kaikista tärkein tuki ja turva"

Porin prikaatissa on säästytty verraten vähillä koronatartunnoilla. Vastuullinen toiminta on katkaissut ketjut alkuunsa.

Porin prikaatissa Säkylässä varusmiespalvelustaan suorittava Osku Eeronheimo sanoo, että varusmiehet ja -naiset ovat pärjänneet koronarajoitusten sävyttämässä palveluksessa, vaikka välillä koville ottaakin.

– Tahtoa riittää ja sisua on. Pitkät kiinniolot painavat varmasti kaikkien mieltä raskaasti, mutta palkintona on normaalia pidempi loma ja silloin saa olla rauhassa kotopuolessa kaksi viikkoa.

Korona-ajassa jaksamiseen auttaa myös hyvä kaverihenki.

– Toinen varusmies on kaikista tärkein tuki ja turva. Kun elämme tällaisessa tiiviissä yhteisössä pitkiä aikoja kerrallaan, myös huolet kerrotaan vieressä istuvalle toverille. Turvaudutaan siihen, että kaveri kuuntelee ja antaa lohtua, se on erittäin tärkeä voimavara ja auttaa jaksamaan, sanoo varusmiespappi, suojelumies Osku Eeronheimo.

Toiminta toiseen asentoon yhden viikonlopun aikana

Porin prikaati muutti toimintansa koronaruotuun vuosi sitten, talvisodan päättymisen muistopäivänä 13.3.2020. Muutos tehtiin nopeasti viikonlopun aikana.

– Näin jälkikäteen arvioiden oli hienoa, että kriisitietoutemme oli niin selkeä. Pystyimme näkemään, että tästä tulee pysyvänoloinen muutos. Kaikki järjestelyt onnistuttiin tekemään riittävän nopeasti, arvioi Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa.

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa uskoo kaikkien ymmärtävän poikkeusajan muutokset. Katja Halinen / Yle

Porin prikaatin varuskunnissa Säkylän Huovinrinteellä ja Kankaanpään Niinisalossa on selvitty verraten hyvin korona-ajasta.

Varmennettuja koronatartuntoja on todettu epidemian aikana 15, kun koko puolustusvoimissa niitä on ollut runsaat 320. Aivan äskettäin todettiin yksi tartunta Niinisalossa ja sille noin 80 altistumista.

– Suhteessa henkilöstön ja varusmiesten määrään on ollut erittäin vähän tartuntoja ja nekin yksittäisiä, pääsääntöisesti vapaalla todettuja tartuntoja. Tartuntaketjuja ei ole syntynyt, mistä kiitos henkilökunnalle ja varusmiehille vastuullisesta toiminnasta, sanoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen.

Koulutus viety läpi sopeutetusti

Koronan tartuntariskin pienentäminen on ollut punaisena lankana, kun varuskuntien arkeen tehtiin poikkeusajan vaatimia muutoksia. Hygieniaa on lisätty, ja esimerkiksi ulkopuolisten vierailut varuskuntiin ovat vain poikkeustapauksin sallittuja.

Koulutus on kyetty toteuttamaan sopeutetusti osastointeineen. Joukkoyksiköt on pidetty toisistaan erillään.

Varuskunnat ovat olleet koronaruodussa vuoden päivät. Tapio Termonen / Yle

Palvelusrytmin ja lomajärjestelyjen muutokset ovat koetelleet sekä varusmiesten että henkilökunnan jaksamista. Varusmiehet ovat neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa lomalla. Iltalomia ei ole. Henkilökunnan työviikot ovat pidentyneet seitsemänpäiväisiksi.

– On tämä raskasta sekä varusmiehille että henkilökunnalle. Toisaalta kaikki ovat ymmärtäneet, että turvallisuus on lähtökohtana toiminnassamme. Ja kun tulee tauon paikka, on pystyttyvä irtautumaan ja saamaan palautusta. Varusmiesten osalta näyttää siltä, että kahden viikon loma on riittävän pitkä aika myös ihan fyysiseen palautumiseen, pohtii komentaja Kalliomaa.

