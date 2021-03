Yle Strasbourgin rajakaupungissa: Täällä näkyy Euroopan voimakaksikon suhteen historia – viisi huomiota Ranskan halusta Euroopan kukoksi

STRASBOURG Samalla kun Saksa valmistautuu Angela Merkelin jälkeiseen aikaan, on Ranska koettanut nostaa profiiliaan. Rajakaupunki Strasbourg on erinomainen paikka selvittää mitä Ranskalla on mielessä ja mikä on Euroopan voimakaksikon suhteen tila.

Saksan ja Ranskan sotaisakin historia näkyy hyvin Strasbourgissa, sillä se ja Alsacen alue ovat olleet vuoron perään saksalaisten ja ranskalaisten hallussa. Saksalaistamis- ja ranskalaistamisajat ovat seuranneet toisiaan.

Nyt paikannimet ovat saksan ja ranskan sekoitusta, ruokakulttuuria kuvastaa patongin ja pretzelin sekasikiö moricette, ja Strasbourgin kaupungintalon edessä liehuvat Euroopan unionin ja Saksan liput sulassa sovussa "Liberté, égalité, fraternité” -tekstin kanssa.

Konkreettisin esimerkki nykytilanteesta on raitiovaunulinja D, jonka loppuosa on Saksan puolella. Samalla lipulla voi ajaa kummassakin maassa, ja monet tekevätkin niin päivittäin.

Strasbourgin Science Po -korkeakoulun professori Sylvain Schirmann kertoo, että myös alueen yliopistojen yhteistyö on syvää. Ne ovat muodostaneet yhteisen laajan kampusalueen.

Schirmann on erikoistunut Saksan ja Ranskan välisiin suhteisiin sekä tutkinut paljon Euroopan itäpuolen politiikkaa. Hän on oikea henkilö selittämään Saksan orastavan valtatyhjiön merkitystä ranskalaisille.

1. Euroopan johtaja ei ole Berliinissä – mutta ei Pariisissakaan

Schirmann haluaa korjata heti aluksi Suomessa usein esitetyn ajatuksen siitä, että Berliini ja Saksan liittokansleri Angela Merkel olisivat ikään kuin Euroopan johtajia.

– Saksa on eittämättä suurin talousmahti Euroopassa, mutta sotilaallisesti ja diplomaattisesti Ranskalla on suuri rooli, toteaa Schirmann.

Saksa ei perustuslakinsa vuoksi voi osallistua kuin hyvin rajallisesti sotilasoperaatioihin rajojensa ulkopuolella, joten Ranska on jäänyt hoitamaan lähes yksin monia operaatioita, jotka ovat olleet itse asiassa eurooppalaisia sotilastoimia. Saksa on tukenut toimia hiljaa taustalla.

– Täytyy muistaa, että Ranskalla on ainoana Euroopan unionin maista oma ydinase ja sen armeija voi toimia maailmanlaajuisesti.

Kumpikin tarvitsee toisiaan, eikä toinen voisi olla vahva ilman toista. Voikin sanoa, että Euroopan veturi on jomman kumman maan sijaan Ranskan ja Saksan muodostama kaksikko.

2. Ranska ja Saksa ovat kuin vanha pariskunta

– Ranskalla ja Saksalla on niin paljon yhteisiä intressejä nykyisessä maailmassa, ettei energiaa haluta tuhlata kiistelyyn toisen kanssa. Varmaan kyse on myös vanhenemisesta ja viisastumisesta, Schirmann naurahtaa.

Kirjapainotaidon keksijän Johannes Gutenbergin patsas koristaa hänen nimeään kantavaa aukiota. Gutenberg asui kaupungissa 1400-luvulla ja teki keksintönsä siellä. Jari Mäkinen

Maita onkin verrattu vanhahtavan stereotyyppisesti porvarilliseen pariskuntaan, jolla on usein suukopua, mutta joka pysyy yhdessä yhteisten etujen vuoksi. Kummallakin on omat rakastajansa, mutta julkisesti pari on aina yhdessä ja samaa mieltä.

3. Mailla on omat etulinjansa

Sekä Saksa että Ranska ovat olleet ja ovat edelleen eniten yhteistyössä lähialueidensa kanssa. Schirmannin mielestä tämä on loogista,

– Emme voi maantieteelle mitään: Saksa on idempänä ja se katsoo ylös Itämerelle, kun taas Ranska on Välimeren maa, jolla on vahva yhteys Englannin kanaalin ylitse myös toiseen entiseen maailmanvaltaan, Iso-Britanniaan.

Näin myös Suomi katsoo kohti Eurooppaa juuri Berliinin kautta, ja samalla protestanttinen mentaliteetti yhdistää meitä juuri Saksaan.

La Petite France on turistien suosima kaupunginosa Strasbourgissa. Koronan vuoksi sen kadut ovat nyt lähes tyhjiä. Jari Mäkinen

4. Ranska filosofoi

Viime aikoina Ranska on kurottanut myös kohti perinteisesti saksalaismielisiä maita. Esimerkiksi presidentti Emmanuel Macron julkaisi monissa eurooppalaisissa sanomalehdissä artikkelin, jossa hän esitti ehdotuksiaan Euroopan yhtenäisyyden ja turvallisuuden tiivistämiseksi.

Pitkä kirjoitus puhutteli suoraan kansalaisia, mutta lisäksi Pariisin diplomaatit ovat vieneet samaa viestiä eteenpäin.

– Macron haluaa antaa Euroopan kehitykselle uutta vauhtia. Hän kaipaa Euroopalle uutta visiota. Brexit on ollut pettymys kaikille, sillä se käänsi Euroopan yhteisprojektia ikään kuin taaksepäin.

Berliinissä ei haluta saksalaisten joutuvan taivaanrannanmaalareiden maksumiehiksi, joten Saksa on ollut varovainen.

Ranskassa on kuitenkin oltu tyytyväisiä siihen, että Saksa myöntyi koronapandemian vuoksi massiiviseen elvytyspakettiin ja sen yhteisvastuullisiin vakuuksiin. Kenties se on merkki siitä, että liikkumavaraa tulevaisuudessa on enemmän myös talousasioissa.

5. Aika parantaa haavoja

Gutenberg-aukiolla vastaan tulee Sandrine Testaz, joka paljastaa asuneensa vähän aikaa Suomessa.

Vasta syksyllä Strasbourgiin muuttanut Sandrine Testaz toivoo, että tilanne kaupungissa säilyy nykyisenlaisena. Jari Mäkinen

– Suomessa tiedetään aika hyvin Alsace ja sen saksalais-ranskalainen tarina, mutta vilkasta rajan yli kurottuvaa elämää on muuallakin, Testaz muistuttaa.

– Belgian rajalla pohjoisessa, Sveitsin ja Italian rajavyöhykkeellä kaakossa sekä Espanjan luona lounaassa. Tämä Saksan vastainen raja on kyllä aivan omassa luokassaan.

Testaz toivoo luonnollisesti, että tilanne jatkuu samankaltaisena myös tulevaisuudessa.

Viereisessä korttelissa tapaan Yann Mazurin. Nuorukainen menee itse asiassa hämilleen, kun kysyn mitä hän ajattelee tulevaisuudesta.

– On todella vaikea kuvitella tilannetta, missä Ranskan ja Saksan väliset suhteet olisivat taas niin huonot, että raja suljettaisiin.

Yann Mazur ei osaa kuvitella Ranskan ja Saksan suhteen heikkenevän joskus niin paljon, että raja suljettaisiin Jari Mäkinen

Rajan sulkeminen vähäksi aikaa koronapandemian vuoksi oli kuin haamu menneisyydestä, eikä vastaavaa haluta enää koskaan.

– Jotkut tuttavani käyvät Saksan puolella useita kertoja viikossa, mutta itse menen sinne lähinnä tekemään ostoksia. Kauppojen valikoima on siellä erilainen.

Professori Schirmann toteaakin, että nuori sukupolvi suhtautuu rajaan ja Eurooppaan yleisemminkin ilman vanhempia vaivaavia historian haamuja.

– Antaa ajan kulua. Uskon, että Euroopan syvempi yhdentyminenkin jatkuu taas pian, ja minusta on erinomaista, että Ranska koittaa ajaa tätä eteenpäin. Kenties Merkelin seuraaja katsoo maailmaa eri tavalla kuin kylmän sodan aikana syntyneet ja varttuneet.